Zimowy sparing z Radomiakiem

Czwartek, 2 grudnia 2021 r. 10:43 Woytek, źródło: Legionisci.com, weszlo.com

Ostatni mecz w tym roku piłkarze Legii mają rozegrać 19 grudnia. Następnie zawodnicy otrzymają kilkanaście dni wolnego i po nowym roku rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. Zespół najprawdopodobniej uda się na zgrupowanie do Dubaju, a po powrocie w ostatni weekend stycznia, według informacji weszlo.com, ma rozegrać sparingowy mecz z Radomiakiem Radom. Spotkanie ma odbyć się na płycie głównej stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3.



Ligowe rozgrywki zostaną wznowione w weekend 4-6 lutego, wówczas Legia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Ewentualny pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Europy odbędzie się 17 lutego.



Ponadto "Wojskowi" mają do rozegrania zaległy mecz z Bruk-Betem Termalica Nieciecza. Najprawdopodobniej odbędzie się on po pierwszej wiosennej kolejce 9 lutego, choć rywalom stołecznej drużyny zależy, by odbył się jeszcze w tym roku, ale szanse na to są minimalne.



Terminarz Legii Warszawa