Zimowe zgrupowanie Legii w Dubaju

Piłkarze Legii Warszawa przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2021/2022 odbędą w Dubaju. Podobnie jak rok temu zespół będzie korzystał z obiektów Jebel Ali Sports Center. Obóz zaplanowano w dniach 6 - 22 stycznia. Podczas zgrupowania Legia Warszawa rozegra trzy mecze kontrolne. Szczegółu dotyczące sparingpartrnerów zostaną podane wkrótce. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z ubiegłorocznego obozu. fot. Hagi / Legionisci.com

Real deal - 6 minut temu, *.virginm.net Miodek promuje klub :) ,czyli szuka inwestora lub pozyczkodawcy w razie W.A te kopacze to ,no coz ,komentarze mowia same gdzie powinni miec oboz I jaki. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 6 minut temu, *.play-internet.pl Wakaaaacjeeeeee,znów będą wakaaaaaacjeeee,napewno nam raaaaację,wakacje będą znów......... odpowiedz

admate - 19 minut temu, *.orange.pl Kurde, nikt nie wyciąga wniosków? Rok temu tam byli, wyniki słabe. Mistrz dzięki temu, że inni gubili punkty.



Nie lepiej wyjazd na południe Europy, ale do niezbyt gorącego miejsca + tydzień w górach? odpowiedz

majusL@legionista.com - 34 minuty temu, *.214.250 serio ??? nie wierze !! za taki h...wy sezon ferie w dubaju ?? w glowie sie nie miesci !!



na oboz na mazury - a kase na dubaj przeznaczyc na dobrego zawodnika !!!! odpowiedz

Plaskacz - 43 minuty temu, *.net.pl To karnetowiczom powinni zafundować taki wyjazd. odpowiedz

Krz - 11 minut temu, *.play-internet.pl @Plaskacz: Powinny zafundować wyjazd na zgrupowanie karnetowiczom? odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kpina odpowiedz

spasiony - 1 godzinę temu, *.123.82 Wspaniala wiadomosc, wszyscy na nia czekalismy. Ciekawe czy szwedzki turysta nagle ozdrowieje?



Moga jechac nawet ma Madagaskar, pytanie z jakim trenerem? Kto ich przygotuje do rundy jak podlug slow pomrocznego Dariusza pan Golebiewski moze se trenowac co najwyzej do konca roku? odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powinien być bushcraft survival i integracja przy ognisku.Budowanie latryny,łóżek z drewna i sznurków oraz nocne warty przy namiotach.Piszę poważnie-to scementowałoby zespół.Może z lalusiów narodziliby się mężczyźni po takich 2 tygodniach zimowego lasu odpowiedz

Real deal - 11 minut temu, *.virginm.net @mareczek: 1/3 by po 2dniach uciekla,Bo X boxa brak.Chlopie im galeri lub restauracyjki w weekendzik brakuje I juz depresja ,a Ty o budowaniu lozek tu.Oni dobrze swojej roboty wykonac nie potrafia.Idea jak najbardziej za, tyle ze to z panami pilkarzami. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W Dubaju? Widać prezes jest bardzo bogaty... szkoda że zawodników kupuje na wyprzedaży. odpowiedz

xD - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Dziewczyny w Dubaju odpowiedz

XX - 1 godzinę temu, *.mm.pl Miejmy nadzieję, że nie zabraknie siatkonogi i wieczornych rozgrywek na playstation :) odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @XX: zasłużyli po wspaniałej jesieni na nieco relaksu... odpowiedz

Zgryw - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Będą kręcić kolejne Dziewczyny z Dubaju ;) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zgodziłbym się na taki obóz pod jednym warunkiem - cała drużyna poszła by tam w to i z powrotem na pieszo. Na samolot nie zasługują bo nie grają z polotem. Iść z buta albo won w tatry ciężko trenować. I to nie w kurortach a na obóz namiotowy. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie zasługują na takie wakacje. Zasłużyli co najwyżej na obóz treningowy w Ryczywole połączony z relaksem nad Pilicą. odpowiedz

Danie(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl W Książenicach mają SPA, tutaj też wypad na wakacje, przy okazji w piłkę pokopią. Tak właśnie wygląda raj na ziemi, powodzenia panienki ;) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Powinni odśnieżać parkingi na saskie kempie - a ten jeszcze ich nagradza tropikami - co to jest?



mioduski OUT! odpowiedz

Mariot85 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl SYBIR!!!!!!!! odpowiedz

Kozioł - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mamy piękne góry! Niech zapier@&€ają w śniegu po pas to może na wiosnę coś z tego będzie!!! odpowiedz

Yesman - 2 godziny temu, *.chello.pl Jadą tam gdzie czują się najlepiej te nasze dziewczyny z Dubaju. odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.plus.pl Świat do końca oszalał.... Czytam i dalej nie rozumiem o co chodzi. DUBAJ - komuś się w,,,,, poprzewracało. LEGIO dokąd zmierzasz? odpowiedz

Kogut - 2 godziny temu, *.chello.pl W Bieszczady nierobów wysłać, do wypalania brykietu. odpowiedz

Świstak666 - 2 godziny temu, *.chello.pl powinni jechać starym Autosanem 13h do Szklarskiej Poręby zapie...alać po górach z workami na plecach dziady za dychę odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Świstak666: dokladnie! I wyplaty dostawac w reklamowkach. odpowiedz

???? - 2 godziny temu, *.plus.pl Widzę że pierwszy raz wszyscy się że sobą zgadzają, w góry na śnieg i tylko bieganie i siła bo pilka i tak im przeszkadza hehe odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Myslalem ze zgrupowanie bedzie na ksiezycu. odpowiedz

leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To jakiś żart zgrupowanie powinno być w Polsce . Zapier ...ć na śinegu i mrozie hartować się cherlaki. odpowiedz

Maro(L) - 2 godziny temu, *.versatel.nl Za taką postawę co pokazali to powinni w kamieniołomach mieć przygotowania a nie w dubaju.rozpieszczani jak dzieci u babci odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.netcity.pl szok, w góry ich wysłać niech w śniegu zapierdzielają a nie na wczasy odpowiedz

Seb - 2 godziny temu, *.107.43 Im ten oboz sie poprostu nalezal :D odpowiedz

mg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Seb: Zwłaszcza za tą wygraną ze Świtem Skolwin! odpowiedz

