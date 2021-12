Jan Kozakiewicz mistrzem Polski na 100m st. klasycznym

Na trwających w Bydgoszczy pływackich mistrzostwach Polski seniorów, złoty medal w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym wywalczył zawodnik Legii Warszawa, Jan Kozakiewicz. Legionista w porannych eliminacjach uzyskał czas 1:01,00 min., który rzutem na taśmę dał mu awans do finału A. Dziś około 18:30 legionista popłynął w finale, w którym wyprzedził całą konkurencję dość wyraźnie, o blisko pół sekundy. Kozakiewicz uzyskał czas 58,05 sekundy. Drugi był Dawid Wiekiera (MKP Wodnik 29 Tychy) z czasem 58,51 sekundy, a trzeci Robert Kusko (G-8 Bielany) z wynikiem 58,61 sekundy. Wczoraj Jan Kozakiewicz wystartował w kwalifikacjach konkurencji 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując szósty wynik (22,29 sekundy), który zapewnił mu awans do finału A. W nim jednak legionista nie wystartował, oszczędzając siły na czwartkowe starty na 100 metrów "żabką". Przed legionistą jeszcze start na 50 metrów stylem klasycznym.

