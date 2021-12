Piątkowy trening Legii na zdjęciach

W piątkowym treningu pierwszej drużyny Legii wzięło udział 21 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Nieobecni byli Artur Boruc , Mattias Johansson oraz Kacper Kostorz . Pierwszy z nich pracował na siłowni i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego w niedzielę, drugi szykowany jest dopiero na mecz ze Spartakiem Moskwa. Ponadto indywidualnie nadal ćwiczą Rafael Lopes i Lirim Kastrati , a na pełnych obrotach trenował Ihor Charatin . "Kosti" natomiast otrzymał tydzień wolnego od treningów, ponieważ ma problemy ze zrastaniem złamanej ręki. Zajęciom z boku przyglądał się nowy wicedyrektor sportowy Paweł Tomczyk . Po części wspólnej, podczas której zespół pracował nad rozgrywaniem akcji ofensywnych i grał na utrzymanie zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Stałe fragmenty gry pod okiem Marka Gołębiewskiego doskonalili Bartosz Slisz , Mateusz Hołownia , Yuri Ribeiro , Josue , Filip Mladenović , Mateusz Wieteska i Andre Martins . Akcje ofensywne z napastnikami i skrzydłowymi ( Bartłomiej Ciepiela , Tomasz Nawotka , Tomas Pekhart , Rui Gomes , Mahir Emreli , Kacper Skibicki ) przeprowadzał Przemysław Małecki , a pod okiem Alessio De Petrillo podania ćwiczyli Ihor Charatin , Karol Noiszewski , Jurgen Celhaka , Luquinhas i Maik Nawrocki . Zajęcia przed czasem skończył Andre Martins, który ma podkręcony staw skokowy i jego występ z Cracovią stoi pod znakiem zapytania. Spotkanie Cracovia - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 5 grudnia o godzinie 20:00. Fotoreportaż z treningu - 17 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.