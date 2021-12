Gołębiewski: Wystawimy najsilniejszy skład

Piątek, 3 grudnia 2021 r. 14:04 Mishka i Woytek, źródło: Legionisci.com

- Chciałbym wygrać wszystkie mecze, jakie nam zostały. Jesteśmy przecież w Legii Warszawa. W Krakowie spodziewam się bardzo trudnego meczu. Ostatnio Cracovia przegrała z Wisłą Płock i na pewno będzie chciała zdobyć punkty u siebie. To trudny teren, ale wystawimy najsilniejszy skład. Nie będzie odpoczynku i zastanawiania się. Odpoczynek będzie po 19 grudnia. Zawodnicy są profesjonalistami, muszą się zregenerować do niedzieli - mówi przed spotkaniem z Cracovią trener Legii Warszawa, Marek Gołębiewski.



Problem z obroną

- Mamy problem z prawą obroną, ale też kilka pomysłów na to, jak go rozwiązać. Wiem, że nie jest to pozycja Maika Nawrockiego, ale jest jeszcze Kacper Skibicki, Tomek Nawotka. Musimy wybrać najlepszą opcję, która da nam punkty.



Kadra

- Kacper Kostorz grał u mnie w rezerwach, znam go bardzo dobrze. Niestety, ma złamaną rękę i to złamanie nie goi się odpowiednio. Nie wiemy, dlaczego, badamy mu krew. Dziś zadecydowałem, że dostanie tydzień wolnego, będzie wykonywał ćwiczenia bez obciążenia ręki. Chcemy, żeby się zrosła.



- Artur Boruc dzisiaj trenował indywidualnie w siłowni, bo nadal odczuwa plecy. Jutro wróci już do normalnych zajęć.



- Filip Mladenović i Mahir Emreli grali krócej z Motorem, żeby złapali trochę oddechu przed meczem z Cracovią. Będę myślał o kadrze, żeby mieć jak najbardziej wypoczęty zespół na spotkanie ze Spartakiem. Mamy chwilę, żeby nad tym pomyśleć. Charatin trenuje już normalnie. Na czwartek wrócą Lopes, Kastrati i Johansson. Z kolei Andre Martins ma podkręcony staw skokowy i cały czas ma z nim problem. Nie wiem, czy będzie gotowy do gry.



O losowaniu par PP

- Do tej pory mieliśmy 3 wyjazdy. Cieszę się, że zagramy w domu. Mam nadzieję, że to będzie mecz, który wreszcie kibice zapamiętają z dobrej gry. Może los pomału się odwraca i jest to taki dobry prognostyk. Wszystko zweryfikuje boisko, ale to nie było złe losowanie.



Problem ze skutecznością i napastnicy

- Napastnik musi mieć czystą głowę, żeby wykorzystywać sytuacje, a nie myśleć, że musi je wykorzystać za wszelką cenę. Czasem tych sytuacji nie ma wiele, czasem są, ale nie zostają zamienione na bramki. Szymon Włodarczyk dostał 30 minut gry i wykorzystał swoją szansę. Rywalizacja w zespole jest konieczna, żeby podnosić umiejętności. Widać, że Szymon walczy o skład, nie złożył broni. Ma szansę zagrać z Cracovią, tak jak pozostali.