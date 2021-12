10-12.12: Weekendowy rozkład jazdy

Niestety niedzielne spotkanie pomiędzy Wisłą Płock i Legią rozegrane zostanie bez udziału kibiców gości. Mecz obejrzy komplet, 3100 widzów. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy, którzy o 19:30 podejmować będą w hali na Bemowie zespół MKS-u Dąbrowa Górnicza. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. W niedzielę wyjazdowy mecz w Lęborku rozegrają nasi futsaliści.



Kolejne starty w zawodach Pucharu Świata, tym razem w Calgary, czekają naszego panczenistę, Marka Kanię. Dla legionisty będzie to ostatnia rywalizacja w tych zawodach, zaliczana do kwalifikacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.



Zawodnik sekcji pływackiej Legii, Stefan Dobrowolski weźmie udział w mistrzostwach Polski 16-latków, które dzisiaj rozpoczną się w Gliwicach. Legionista startować będzie w pięciu konkurencjach: 50m i 100m stylem dowolnym, 50m i 100m stylem klasycznym oraz 100m st. zmiennym.



10.12 g. 20:00 FC Den Haag - Jong AZ Alkmaar

11.12 g. 10:00 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Maz. [sparing][LTC 7]

11.12 g. 15:00 Radomiak Radom - Lech Poznań

11.12 g. 19:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.12 g. 15:00 Wisła Płock - Legia Warszawa

12.12 g. 17:00 Legia II Warszawa - Isetia Erzurum [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.12 g. 18:00 LSSS Team Lębork - Legia Warszawa [futsal]



11.12 g. 10:00 Legia U17 - Stal Rzeszów 05 [LTC 6]

11.12 g. 11:00 Legia Warszawa U-17 - Hutnik II Warszawa U-17 [kosz, ul. Jagiellońska 7]

11.12 g. 12:00 Legia U18 - KS Ursus U19 [LTC 7]

11.12 g. 12:00 Hertha Berlin U16 - Legia U16 [Berlin]

11.12 g. 14:00 Legia U10 - Znicz Pruszków [LTC 7]

12.12 g. 12:00 Legia U12 - KS Cracovia 2010 [ul. Łazienkowska 3]

13.12 g. 16:45 Legia II Warszawa U-19 - Polonia Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Turniej "Kisvárda Winter Cup" (rocznik 2007 i mł.):

Kisvarda (Węgry), 11-12.12.2021 r.



Zespół U15 zagra w turnieju "Kisvárda Winter Cup" na Węgrzech.



Grupa A: Várda LA (Węgry - gospodarze), Legia Warszawa, Szachtar Donieck (Ukraina).

Grupa B: Puskás Akademia (Węgry), Munkács FA (Zakarpacie - Ukraina), Dynamo Kijów (Ukraina)



Sobota. 9.30: Varda LA-Legia Warszawa, 11.00: Akademia Puskás – Munkács FA, 12.30: Legia Warszawa – Szachtar Donieck, 14.00: Munkács FA-Dynamo Kijów, 15.30: Varda LA – Szachtar Donieck,

17.00: Akademia Puskás – Dynamo Kijów



Niedziela. 10.00: mecz o 5. miejsce. 11.30: mecz o 3. miejsce. 13.00: finał



Futsalowe MMP U15 - II faza eliminacyjna (rocznik 2007 i mł.)

Sobota 11.12.2021. Warszawa, ul. Poezji 5



Legia U14 w sobotę zagra w kolejnej rundzie grupowej Mistrzostw Polski U15 w futsalu. Przeciwnikami będą: TS Falenica (gospodarze), STF Champion Warszawa i Progres Warszawa.

Legioniści rozpoczną rywalizację o 12:40.



Turniej "Rewalandia 2021 - XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Mamińskiego" (rocznik 2011 i mł.)

Rewal, 10-12 grudnia 2021 r.

Legia U11 zagra w odbywającym się corocznie od 20 lat turnieju halowym "Rewalandia 2021" w Rewalu.



Grupa A: Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, AP Gol Brodnica, Warta Poznań, Łódzka Akademia Futbolu, Jedynka Reda, Football Factory Przecław, Wybrzeże Rewalskie Rewal

Grupa B: Lech Poznań, Barca Academy Warszawa, Lechia Gdańsk, Parasol Wrocław Kotwica Kołobrzeg, Football Arena Szczecin, Brazilian Soccer School Stargard, Młode Talenty Toruń



Mecze Legii: (piątek) 14:45 Wybrzeże Rewalskie, 17:45 FF Przecław, (sobota) 8:15 Jedynka Reda, 9:15 ŁAF, 10:15 Gol Brodnica, 11:15 Warta Poznań, 12:15 Pogoń Szczecin

W niedzielę odbędzie się faza finałowa.