Kibice Spartaka przyjadą na Ł3

Sobota, 4 grudnia 2021 r. 08:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Około 500 kibiców Spartaka Moskwa spodziewają się Rosjanie przy okazji rewanżowego meczu fazy grupowej Ligi Europy z Legią, który w najbliższy czwartek rozegrany zostanie na stadionie przy Łazienkowskiej. Przyjezdni za wejściówki na stadion Legii zapłacą po 35 euro. Do wjazdu do Polski będą musieli okazać paszporty covidowe lub negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż 72h).



Przypomnijmy, że na pierwszy mecz obu drużyn rozegrany w Moskwie w połowie września, kibice Legii nie mogli pojechać z powodu zakazu wjazdu do Rosji obcokrajowców nieposiadających wiz biznesowych.



Przy okazji poprzedniego meczu Legia - Spartak, w sierpniu 2011 roku, w sektorze gości pojawiło się ok. 300 kibiców z Moskwy, którzy wywiesili w swoim sektorze 29 małych flag. Bardzo możliwe, że przy okazji najbliższego meczu przy Ł3, Spartak będzie mógł liczyć na wsparcie, utrzymujących z nimi bardzo dobre relacje, kibiców Lecha Poznań.