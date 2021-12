Komplet widzów w Płocku spodziewany na meczu z Legią

W przyszłą niedzielę, 12 grudnia w Płocku rozegrane zostanie spotkanie ligowe pomiędzy Wisłą i Legią Warszawa. Fani z Łazienkowskiej na ten mecz pojechać nie będą mogli z dwóch powodów - ukarani zostali zakazem wyjazdowym za spotkanie z Jagiellonią (palone barwy rywali), a ponadto na stadionie Wisły nie ma obecnie sektora dla kibiców gości i warunkowo wiślacy mogą rozgrywać mecze bez udziału przyjezdnych. W Płocku rozpoczęła się już sprzedaż biletów i możemy być pewni, że spotkanie Wisły z Legią obejrzy komplet. A ten wynosi dokładnie 3105 osób. Wszystko za sprawą otwarcia nowej, zadaszonej trybuny wschodniej na płockim obiekcie. Sprzedaż biletów na mecz Wisła Płock - Legia podzielona jest na trzy etapy - w pierwszym, który potrwa do poniedziałku włącznie, wejściówki nabywać mogą jedynie członkowie Nafciarze Members Club. Bilety na spotkanie z Legią kosztują 20 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne), zaś dzieci do lat 13 za wstęp na mecz zapłacą symboliczną złotówkę.

olo - 49 minut temu, *.tpnet.pl Oficjalnych wyjazdów brak, ale 25 zł i pewnie kilkadziesiąt osób jak zwykle pojedzie. Bilety jeszcze przed chwilą były. odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.mm.pl Bilety po 5-6 Ero.. Chociaż nie wiem czy i to warto wydać na grajków.... TYLKO (L)! odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Ciekawe, dlaczego mnie to nie dziwi. odpowiedz

Szpaner - 9 godzin temu, *.box3.pl Legia przyjeżdża na wieś i piknik robią :D

odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Szpaner: Słuchaj kolego Płock jest dużo starszym miastem od Warszawy i na pewno nie jest wsią. Bywam tam kilka razy w miesiącu więc dość dobrze znam miasto. A tak z ciekawości to szanowny kolego skąd pochodzi ?? A Legia zawsze w każdej miejscowości przyciąga komplet widzów. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Szpaner: Gościu ogarnij się z tym nazywaniem innych miast wsiami. Powiedz to ludziom, którzy należą do fanclubów z mniejszych miejscowości których mamy bardzo wiele. Też bym się chciał dowiedzieć skąd ty pochodzisz. odpowiedz

martinus - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Szpaner: kolego.powiem Ci tyle.naucz się szanować obce ekipy!!!!nauczymy się tego wreszcie odpowiedz

Kolo - 11 godzin temu, *.chello.pl Na fotce ma twarz połączonego Czykiera i Mosóra :) odpowiedz

