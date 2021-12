Łyżwiarstwo

Marek Kania 17. w PŚ w Salt Lake City

Piątek, 3 grudnia 2021 r. 22:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii podczas dzisiejszego wyścigu na 500 metrów w grupie A (czyli czołowej 20. na świecie), w trzecich zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City zajął 17. miejsce. Marek Kania ukończył rywalizację w czasie 34,673 sekundy, tracąc 0,62 sekundy do zwycięzcy. Kania zaliczył falstart, przez co musiał drugi raz zaczynać bieg. Za ten występ nasz zawodnik zdobył 24 punkty do rankingu PŚ. Zwyciężył Japończyk, Yamato Matsui z wynikiem 34,048s.



Podczas ostatnich zawodów PŚ w norweskim Stavanger nasz panczenista uzyskał czas 34,65s. Marek Kania nadal ma szanse, by podczas zawodów na torze w Utah Olympic Oval zapewnić sobie kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.



Aktualnie, po pięciu z dziesięciu wyścigów PŚ, Marek Kania zajmuje 14. miejsce w rankingu ze 143. punktami na koncie. Kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie otrzyma 20. najlepszych zawodników z klasyfikacji Pucharu Świata oraz z10 pozostałych z najlepszymi czasami w trakcie PŚ. Obowiązuje limit trzech panczenistów z jednego kraju. Wyżej od Kani, spośród Polaków, sklasyfikowany jest tylko Piotr Michalski (na miejscu 12., który ma cztery punkty więcej od legionisty). Rywalizacja o awans na IO w Pekinie potrwa do kolejnych zawodów PŚ, które odbędą się za tydzień w Calgary.



Kolejny start legionisty w Salt Lake City, również na dystansie 500 metrów w grupie A, będzie miał miejsce w niedzielę o 20:30 (transmisja w Polsacie Sport Extra). W Salt Lake City, na dystansie 1000 metrów, w miejsce Marka Kani startować będzie Artur Nogal - były zawodnik naszego klubu.