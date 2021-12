Pakiet na mecze z Zagłębiem i Radomiakiem - 2 bilety w cenie 1!

W środę, 15 grudnia o godzinie 20:30 i w niedzielę, 19 grudnia o godzinie 17:30, Legia Warszawa zagra odpowiednio z Zagłębiem Lubin i Radomiakiem Radom. Klub przygotował promocję, w której można kupić pakiet - bilety w cenie jednego. Kupując pakiet, zapewniasz sobie niższą cenę pojedynczego biletu, a także masz gwarancję miejsca na stadionie podczas ostatnich starć z udziałem Legii Warszawa w tym roku kalendarzowym. Sprzedaż pakietów będzie prowadzona do 15 grudnia, do meczu z Zagłębiem Lubin. Pakiety nie podlegają zwrotowi. Informacja o sprzedaży pojedynczych biletów pojawi się wkrótce. Liczba pakietów jest ograniczona. W związku z faktem, iż mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin jest spotkaniem zaległym, osoby które kupiły bilet na spotkanie z Zagłębiem w pierwotnym terminie, będą mogły skorzystać z vouchera na darmowy bilet na mecz z Radomiakiem Radom w tej samej kategorii cenowej. Z vouchera będzie można skorzystać, gdy ruszy sprzedaż biletów na spotkanie z Radomiakiem Radom. KUP PAKIET NA MECZE LEGII

