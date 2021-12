Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA CRACOVIA - LEGIA FORTUNA: 1 2.90 X 3.22 2 2.66

word!up - 6 minut temu, *.net.pl Ludzie , ludzie , zwariowałem. Legia wygra 3 do 0 . Legia albo śmierć , Legia albo śmierć , podnieś głowę i zaciśnij pięść !!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 19 minut temu, *.aster.pl Emreli i wszystko jasne! Gramy na zero z przodu! odpowiedz

Tom - 29 minut temu, *.net.pl Nie no Hołownia masakra co oni w nim widzą odpowiedz

Vako - 48 minut temu, *.chello.pl I się nie myliłem! Włodarczyk mecz zaczyna na ławce. Skibicki i Slisz w 1 składzie DRAMAT!!! Ślepym gamoniem trzeba być żeby takich ludzi wystawiać do pierwszej jedenastki inaczej tego nie nazwę. Brak słów. odpowiedz

Wawa - 48 minut temu, *.chello.pl Asy w 1 składzie Skibicki Slisz

To tak jak gra w 9 tkę odpowiedz

Vako - 37 minut temu, *.chello.pl @Wawa: Nic dodać nic ująć!!! Słabo to widzę obym się mylił. odpowiedz

grzesiek - 23 minuty temu, *.centertel.pl @Wawa: wy sie nie znacie na zadaniach boiskowych slisza. Swego czasu zajechalismy takimi komentarxami kopczynskiego. Chocisz kopczybski faktycznie byl slaby. Slisz nie jest.

A skibicki to prawda bardzo slaby odpowiedz

Vako - 16 minut temu, *.chello.pl @grzesiek: Oooo ty się znasz to za trenerkę się weź a nie na forum ludzi chcesz uczyć. Po czym stwierdziłeś że nie znamy się na zasadach boikowych Slisza??? Dla mnie jest słaby dla Ciebie może być kozak. Kopczyński sam się zajechał. Głowa. odpowiedz

