Może ktoś powinien wytłumaczyć trenerowi i drużynie (głównie Josue), że w piłce nożnej liczą się bramki, a nie czas trzymania piłki i liczba podań (zwłaszcza w bok i do tyłu). Po co czterech obrońców przeciwko broniącej się Cracovii. Po co Luguinhas w środku pola zamiast na skrzydle. Mladenowic nie jest skrzydłowym - nie ma dyblingu, potrafi tylko z biegu dośrodkować (jak mu wyjdzie). Ale w środku muszą być jacyś napastnicy, a my przeciwko pięciu obrońcom wystawiamy jednego napastnika, a inni trzymają się z dala od pola karnego. Taktycznie dramatycznie. Trener z prawdziwego zdarzenia musi umieć dobrać taktykę do zawodników jakich ma. No ale w Legii nie ma trenera. Zresztą podobnie jak i dyrektora sportowego i prezesa. Jest za to alfa i omega w osobie właściciela.

Josue ten cwok jest takim glabem jakiego w Legii nie bylo. . .Wystarczy zeby on nie gral i bedzie wporządku. Niech ta pala nawet do warszawy nie wraca. To jest dno . mioduski to jest dno . oprocz tego ze nie da sie oglądać tego zolwiego tempa caly czas do tylu . to jest dramat , to w dodatku tylko panienki na boisku wyją. Muszą chyba z tedkami się na spacer przejść. Czas ich przekopać. Niech trenują po 10 h dziennie jak bedzie trzeba.

Zbierało się w Legii na ten kryzys od wielu lat. To było kwestią czasu kiedy on wybuchnie - potrzeba było jedynie katalizatora - durnia trenera i trafił się michniewicz. To wszystko wina tej świni i jego obsranej taktyki. Ekstraklasa się rozwija i idzie do góry - widać to po Legii bo Legia się cofa. Legia jest taktycznie zacofana od lat.

Ten josue jak jego gra mnie wku to machanie rękoma zwalnia gre. A ten nasz wielki napastnik emreli masakra gwiazdor. I do tego mladen w środku pomocy dziś chyba grał ten to wogole gra piach. I każdy za machanie rękoma powinien od Artura dostać spadającego liścia

@KaroL: Josue jeszcze w miarę coś gra, to że se macha to trudno ale piłki daje ładne no ale Emreli to fakt dramat mam nadzieję, że wyląduje na ławce bo gwiazdor gra piach kompletny, trzeba czekać na przerwę zimową, motorycznie Legia jest na 60 minut grania przygotowana to jest dramat po 60 minucie piłkarze wyglądają jakby grali w dogrywce i była 117 minuta meczu :/ Luqinias prosi o zmianę w 80 minucie :( bo nie daje rady co to ma być, z całym szacunkiem ale na miejscu Miodka za te katastrofalne przygotowanie wyrzucił bym z trybem natychmiastowym cały sztab od przygotowania fizycznego ktoś za to musi odpowiedzieć!!!!

