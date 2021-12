Gołębiewski: Zła seria wyjazdowa trwa

Komentarze (20)

Darek - 13 minut temu, *.chello.pl Pan od wf-u nie ogarnia tematu.Ciekawe czy pojedzie z drużyną na wakacje do Dubaju? odpowiedz

Pan prezes - 15 minut temu, *.autocom.pl Panie Gołębiewski pakuj się Pan odpowiedz

K(L)uczbork - 16 minut temu, *.242.194 Panie Marku,

Rozumiem iż jest Pan tylko "słupem" w sytuacji trudnej do pozazdroszczenia ( wiadomo dlaczego Pańska kandydatura została zgłoszona , bo niestety naszej drużyny nie chciałby obecnie prowadzić nawet Robert Makłowicz ) ale naprawdę nie da się oglądać tak bezradnego zespołu , pozbawionego jakiegokolwiek planu !

Josue dostrzegam zaczyna pajacować z każdym meczem coraz bardziej wyraźnie , Skiba z całym szacunkiem mógłby mieć w tej formie problemy w GKS Wikielec ...ale co najgorsza piłkarzy będących w formie jest niestety 5% i to nie licząc już Jarzebowskiego na ławce .

Przykro tak po prostu .. odpowiedz

Szpaku - 17 minut temu, *.net.pl Poszli za ciosem. Wszystko się zgadza. odpowiedz

robert60 - 17 minut temu, *.chello.pl Trener bez warsztatu więc trudno by coś sensownego wymyślił. Od czasu jak Josue jest podstawowym zawodnikiem Legia nic nie wygrała z przeciwnikami, którzy murują bramkę. Wieteska wchodzi w pole karne a Josue pcha piłkę do tyłu. Paranoja. Ustawienie Luquinhasa w środku zamiast na skrzydle to porażka. Mladenowic na skrzydle bez dobrych dośrodkowań. W środku jeden napastnik kontra dwóch - trzech stoperów i na dodatek bez dobrych podań. Nawet Lewandowski by nie dał rady, a co dopiero ci których mamy. Skrzydła nie grają. Nie ma kontry. Nie ma ataku bo trudno za atak uznać sporadyczne indywidualne akcje Luguinhasa. Słaba obrona, a każdy początkujący trener wie, że zespół trzeba budować od tyłu. Trener nie ma dobrego pomysłu na grę, a to co proponuje to dramat. Najlepsze co może zrobić to złożyć rezygnację, wtedy prezes będzie musiał znaleźć trenera. Chyba, że Mioduski z Kucharskim sami zaczną być duetem trenerskim (kiedyś był duet trenerów w reprezentacji Danii o ile się nie mylę). odpowiedz

Mączyński - 20 minut temu, *.plus.pl A co to za "siłę ofensywną" wpuścił Pan, Panie Gołębiewski po przerwie? Nawotke i Garcie? Debiutantow ligowych? Jacy gracze, taka jakosc pogoni za wynikiem. odpowiedz

Krawiec - 21 minut temu, *.tpnet.pl Krawiec szyje z tego co ma. odpowiedz

PLBBOY - 23 minuty temu, *.inetia.pl Ten człowiek zmienił się z Marek "no name" Gołębiewski w Marek "wyjątkowy nieudacznik" Gołębiewski. odpowiedz

peru123 - 27 minut temu, *.plus.pl Seria trwa i pewnie trwać będzie, bo z kim Legia ma wygrywać, posiadając skład na walkę o utrzymanie w 1 lidze. odpowiedz

zaba285 - 30 minut temu, *.grupaping.pl z tej drużyny która wygrała w Moskwie nie zostało już nic... odpowiedz

Olo - 8 minut temu, *.chello.pl @zaba285: Fartem tam wygrali, byli dużo gorsi. odpowiedz

Kibic - 34 minuty temu, *.tkchopin.pl Panie Miodulski gołym okiem widać że nie ma drużyny. Pierwszy wielki hamulcowy to Josue. Zwalnia grę w większości niecelne lub nic nie wnoszące podania (oprócz jednego do Skibickiego) mało biegania. A co najważniejsze patrząc na jego zachowanie to osobiście nie chciałbym z nim grać (ciągle pretensje do innych tylko nie do siebie). W obecnej sytuacji bardziej popracować nad schematami gry i wypracowaniem nawyków. Pozdrawiam. odpowiedz

Sen o - 39 minut temu, *.play-internet.pl Szatniarz lepiej by kierował tym kabaretem. Gdyby Skibicki strzelił setkę były by inne humory. Brak Bortnika to jest problem. odpowiedz

Kiero - 40 minut temu, *.play-internet.pl Trenerze czy Ty wogóle siebie słyszysz ? Błąd błędem . W drużynie jest brak ładu i składu . To co gramy to patologia piłki . Na chodzonego i bez pomysłu meczy się nie wygra . Dużo by pisać ale szkoda nerwów .

Pomysł na Spartaka jest taki : Zaskocz ofensywą i albo się uda i będą Ci to pamiętać albo ustaw drużynę jak piz...y co jest na codzień i Ci tego nie zapomną . odpowiedz

Brat - 43 minuty temu, *.chello.pl Ja pier.... on na konferencji streścił mecz. Czy na tym mają polegać wypowiedzi trenera na konferencji? WF-isto, nie wk... ludzi.



Kur... co ten Mioduski zrobił z naszym kochanym klubem. :(



Bracia, zróbmy coś z tym! Ile można się biernie przyglądać jak wkłady hańbią nasz klub?! odpowiedz

Dsk - 45 minut temu, *.chello.pl Pan jest trenerem czy komentatorem? :D Serio typ relacjonuje mecz i koniec, wychodzi?

Co za upadek. odpowiedz

Ks Piaseczno - 46 minut temu, *.play-internet.pl Mareczku, wracaj tam gdzie Twoje miejsce.

Legia jeszcze nie teraz.. odpowiedz

Jared - 47 minut temu, *.klikom.net Ustalony skład i dokonane zmiany świadczą o bardzo słabym trenerze. Człowieku miej jaja i ratuj ten klub podając się do dymisji! odpowiedz

Kosmit - 30 minut temu, *.chello.pl @Jared: pytanie czy dobór składu i zmian to decyzje trenera czy tylko polecenia korpodyrektora z korpoprezesem odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 48 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Było blisko kompromitacji, ale ostatecznie udało się faworytowi spotkania - Cracovii pokonać amatorów z Warszawy, którzy udają grę w piłkę odpowiedz

