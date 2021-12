Konferencja pomeczowa

Zieliński: Zrealizowaliśmy swój plan

Niedziela, 5 grudnia 2021 r. 22:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): Bardzo się cieszymy, bo wygraliśmy z aktualnym mistrzem Polski. Nie podochodziliśmy do tego meczu z takim nastawieniem, że Legia jest w kryzysie. Byliśmy zdeterminowani i zgraliśmy zdecydowanie lepiej w defensywie. Taki był nasz plan - poszukać słabych stron Legii i wykorzystać kontry oraz stałe fragmenty gry. To się udało. Gdybyśmy mieli więcej szczęścia, to mogliśmy wygrać wyżej.



Świadomie oddaliśmy Legii pole i piłkę na jej połowie oraz na środku boiska. Prostopadłe podania grane przez Josue czy Luquinhasa do Emreliego były bardzo groźne. Dziś było takie catenaccio, ale każda droga prowadzi do celu. Cieszę się, że wszystko skończyło się dobrze.



Zawsze czuję wsparcie kibiców. Dziś było ich więcej, bo aż ponad 10 tysięcy - cieszę się, że są z nami. Musimy zrobić wszystko, by ten stadion zapełniać.