Zdecydował jeden błąd

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Kornel Paszkiewicz



Ryba - 1 minutę temu, *.chello.pl Josue to może dwoił się i troił wymachując łapkami i dziamgocąc mordą prawie tak dobrze jak Mladen, a piłki posyłał hurtowo ale chuj wie gdzie...

A dramatem jest fakt, że był i tak jako jeden z niewielu na ocenę 3...

Reszta zdecydowanie niżej. odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 minut temu, *.orange.pl Jeden błąd...No żesz ja pier...Tam nie było niczego... odpowiedz

Przemek - 9 minut temu, *.autocom.pl Zadecydował jeden błąd ? Nie schodźcie proszę do poziomu piłkarzy .... Od dawna piszę, że brak zdecydowanych protestów kibiców jest bardzo demoralizujące dla Miodka i tych przebierańców w koszulkach naszej ukochanej Legii! Robią nas w konia od dawna a my im nabijamy kabzę ! Z Legią trzeba być na dobre i na złe , ale można się np. skrzyknąć pod stadionem i tam robić doping a nie dostarczać mamony tym darmozjadom. Miodek i piłkarze plują nam w twarz a naszą jedną reakcją jest okrzyk Legia grać .... Mnie osobiście nie mieści się to w głowie... Ale ja jestem starej daty , pewnie się nie znam.... odpowiedz

Jimi70 - 2 minuty temu, *.orange.pl @Przemek: dokladnie, żyleta już dawno powinna pokazać prezesowi i pilkarzom, że koniec z takim cyrkiem jaki serwują najemnicy, ale niestety poziom kibicowania zbliżył się do poziomu naszych kopaczy non stop tylko "nie poddawaj...", absurd odpowiedz

Miasto Rafałka - 9 minut temu, *.play-internet.pl Ja wiem że jeździmy wszędzie i zdzieramy gardła,ale te trzy zakazy to chyba trzeba traktować jak zbawienie że nie trzeba na żywo oglądać tego dziadostwa i kolejnych exktraklapowych wpier....li odpowiedz

M@c - 11 minut temu, *.chello.pl Wieteska to wielbłąd.... on prawie w każdym meczu Legii zawala jakąś sytuację. odpowiedz

Jerz z Potoku - 13 minut temu, *.chello.pl Autorski tytuł absolutnie nie adekwatny do legijnej siermiężnej rzeczywistości.

O dzisiejszej - jedenastej - porażce naszej drużyny zdecydował nie jeden błąd, ale pięcioletnie koszmarne rządy "prezesa dekady".

Ps.: dalsze pisanie o aktualnej grze Legii zaczyna być tematem (zadaniem) jedynie dla autentycznych hobbistów...

Kolejne smutne serdeczności odpowiedz

Mietek - 15 minut temu, *.vectranet.pl Spokojnie, mamy jeszcze dwa zaległe mecze, co zapewne pozwoli nam wyprzedzić odwiecznego rywala Termalikę i zbliżyć się do zawsze groźnego Zagłębia. Niestety taka potęga jak Radomiak jest poza zasięgiem Legii a dogonienie posrańskiego łacha pozostaje w sferach marzeń...



Brawo zarząd, sztab i piłkarzyki za miejsce w którym jest Legia! Długofalowa wizja niszczenia Legii. odpowiedz

Warszawiak z dziada pradziada - 15 minut temu, *.play-internet.pl Wstyd....ile jeszcze upokorzeń w tym sezonie ukochana Legio? odpowiedz

pol - 18 minut temu, *.chello.pl ......"JEDEN BŁĄD"..........bbbuuhhhaaahhhahaaaa

Tytuł taki,jak gra "gwiazd" odpowiedz

Frank Stilwell - 19 minut temu, *.vectranet.pl Ha ha ha ha ha,zadecydował jeden błąd?????

Kto to pisał ha ha ha ha.

Tak jak ktoś napisał ze bramka dla Cracovii to w zasadzie pierwowzór akcji dla Legii po której mogła strzelić bramkę.

Pierwsza połowa całkiem niezła,druga już gorsza,jakby nie chcieli grać.Nie można mieć pretensji do zawodników ze grają tak jak grają,bo oni po prostu lepiej grać nie umią.Nie ma sensu tu wymieniać zawodników takich siakich czy owakich.Jeśli dany trener chce ściągnąć konkretnych zawodników a dostaje zupełnie innych którzy mają grać na wyznaczonych pozycjach a nie umią to jest wina i cały problem gry naszego zespołu.Jeśli Piekarski powiedział Michniewiczowi aby ten przed faza grupowa odszedł z legii tłumacząc ze nic już z tym zespołem nie osiągnie,to coś konkretnego jest na rzeczy.Pytanie brzmi,skąd Piekarski o tym wiedział?...I dlaczego przede wszystkim nie rozmawiał z Mioduskim oraz z Kucharskim...

Co do zawodnikow,to grają jak mogą, a ze osiągają takie wyniki a nie inne,to nie ich wina.Niema sensu tez komentować zmian.Np.ze Emreli zszedł przed 60 min.albo dlaczego wcześniej nie zszedł Slisz.Młodzi, Ci co weszli grali jak mogli,a ze lepiej nie potrafią nie ich wina.Gdyby było inaczej nie grali by w Polsce tylko na zachodzie Europy.

Szkoda,bo szykują się kolejne porażki. U siebie z kacapami oraz na wyjeździe z Zagłębie. L.Wieśniaków z Niecieczy powinni objechac odpowiedz

OGARNĄĆ SIĘ JESTEŚMY KIBICAMI LEGII , A NIE JAKIMŚ TAM PUDELKIEM ... - PUDEL JEDEN NAM WYSTARCZY W ZUPEŁNOŚCI !!! - 19 minut temu, *.com.pl TAK JAK PIŁKARZE LEGII POWINNI SIĘ OGARNĄC TAK SAMO TUTAJ REDAKTORZY POWINNI SIĘ OGARNĄĆ BO OD TEGO TUSZOWANIA TEGO G... CO SIĘ W LEGII DZIEJE TO AŻ NIE DOBRZE SIĘ ROBI . odpowiedz

BTM - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Ile wam prezes płaci za tytuły w nowinach ?????? odpowiedz

M@c - 24 minuty temu, *.chello.pl Po kilkunastu minutach wiedziałem, że nic z tego meczu nie będzie.

W pewnym momencie była szansa na kontrę... Piłka została zatrzymana (Skibicki), rozegrana do tyłu i Cracovia zdążyła się cofnąć całą drużyną. Legia zatraciła umiejętność wyprowadzania szybkich kontr.... Nie mają do tego zawodników. Dlaczego według mnie Michniewicz poległ? Bo jego gra opierała się na dobrej defensywie i na szybko wyprowadzanych atakach. Dostał zawodników, którzy umieją jako tako rozgrywać, ale szybkości im brak. Nie wiem kto wpoił tym piłkarzom, aby cały czas grać atakiem pozycyjnym, nawet gdy jest szansa na szybką kontrę. Tiki taki i tak się ku**a w Polsce nie gra. Trzeba grać prostą piłkę i tyle. Każdy nas leje najprostszymi metodami, a mam wrażenie, że Legioniści, rozgrywając piłkę, kombinują jak koń pod górę.

P.S. Najbardziej żal kontuzji Kapustki i sprzedaży Juranovica. Po tym wszystko siadło. odpowiedz

77/82 - 24 minuty temu, *.chello.pl gównobiewski i gówniarski won z Legii szkodniki, zabierzcie ze sobą prezesa gówniewskiego! odpowiedz

Arek - 8 minut temu, *.t-mobile.pl @77/82: i cIEBIE GAMONIU odpowiedz

Bartosz83 - 27 minut temu, *.lukman.pl Pierwsza połowa dobra w wykonaniu Legii , zdecydował stały fragment. W drugiej połowie Cracovia zagrała lepiej i Legia nie oddała już tylu groźnych strzałów.

Ze spadkiem to spokojnie , mamy dwa zaległe spotkania z drużynami zagrożonymi degradacją. Z Wisłą P. zapewne trzeba szykować się na kolejną porażkę są bardzo mocni u siebie.

odpowiedz

kibic Legii z małopolski - 27 minut temu, *.176.45 Spadek i od razu awans. W między czasie zmiana właściciela/prezesa, wywalenie 90% obecnych piłkarzy, trener z jajami, piłkarze nie gwiazdki, posiadający chęć walki i chęć podnoszenia swoich umiejętności.

Oby tak się stało. Inaczej nic kompletnie się nie zmieni, przyjdą 2-3 zwycięstwa, utrzymanie i 90% osób znów zapomni jaki syf jest w Legii od kilku lat i ile upokorzeń musimy znosić. I tak będzie kolejny i kolejny i kolejny rok.

Czemu jeszcze bojkotu na trybunach nie ma? Kto za to w łapę bierze? odpowiedz

JEDEN BŁĄD - LITOŚCI PROWSZĘ WAS .LITOŚCI - 27 minut temu, *.com.pl NO POPROSTU NIE MOGĘ . ARTYKUŁ NA POZIOMIE WYNIKÓW LEGII . " ZADECYDOWAŁ JEDEN BŁĄD . I SZYKUJEMY KOLEJNY PRZEMARSZCZ - OTKNIJCIE SIĘ TAM TEŻ TROCHĘ - LEGIA UPADA , A WY JEDEN BŁĄD - MASAKRA CO TO JEST . odpowiedz

jim - 27 minut temu, *.tpnet.pl To jest nie gra to jest przypadek i co się uda tak to wygląda odpowiedz

Kibic od lat 80 - 30 minut temu, *.inetia.pl To jest kurva gorszy zaciąg niż ten truskawkowy. To jakaś masakra, że ten Artur jeszcze chce grać w tym syfie. Zostańcie w Dubaju i nie wracajcie, nikt po was nie będzie płakał. Kiedyś wyjeżdżali na zgrupowania w polskie góry i popylali w mrozie lub biegali wokół kanałku, były cięcia lub mrożenie kasy, a teraz jakieś dubaje i w lutym liga na sztywno bo dupy będą zamarzać. Szkoda słów, jak nie będzie rewolucji w tym zespole to nic z tego dobrego nie będzie. odpowiedz

mietowy - 30 minut temu, *.aster.pl a zapomnialem cos o sedziowaniu nie to ze sie czepiam ale ten pan z gwidzkiem jest politycznie podejrzany slabiutki bardzo niech zobaczy sobie swoje vary odpowiedz

Lukas - 31 minut temu, *.chello.pl Dno dna… odpowiedz

Dramat - 32 minuty temu, *.orange.pl Hahahaha! odpowiedz

ADBI - 32 minuty temu, *.inetia.pl Jak można dać taki tytuł? I to jest strona kibiców? odpowiedz

Pacaniszcze - 33 minuty temu, *.com.pl Gołębiewski: Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku! odpowiedz

inwestor - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Jak duże zniżki podatkowe ma Legia jako zakład pracy chronionej? odpowiedz

M@c - 35 minut temu, *.chello.pl Skibicki, zmień kołki :D odpowiedz

Sss - 2 minuty temu, *.autocom.pl @M@c : A najlepiej klub ....bo zmęczony jest już w 5 minucie meczu.... Już nie będę komentował jego umiejętności bo na każdym orliku znajdziesz lepszego od niego.... odpowiedz

Jordan - 35 minut temu, *.autocom.pl Lubię Was więc delikatnie napiszę. Cóż to za tytuł "Zdecydował jeden błąd"?! Serio tylko ten jeden błąd? Gdyby go nie było to generalnie ok? To co się dzieje to nie jest kwestia jakiś pojedynczych błędów. Tu nie chodzi o to że przypadkiem piłka się prześlizgnęła po głowie Wieteski wprost pod nogi tego van jakoś tam. Tu jest chujnia od A do Z. Uprasza się o dziennikarstwo radykalne :) odpowiedz

Legion - 36 minut temu, *.chello.pl Jeden błąd??? A co to jeden błąd sprawił, że anulowano nam 3 prawidłowo uznane bramki i zamiast 0-3 zrobiło się 1-0? O czym wy piszecie!!!!??? odpowiedz

Hiszpan - 36 minut temu, *.telnaptelecom.pl Kucharski Radzio zmontował ekipę jak na final LM. Dziwię się że wyleciał z MU. odpowiedz

Yeti - 36 minut temu, *.vectranet.pl Nie zdecydował jeden błąd. Zdecydowała słaba gra Legii, bo po straconym golu było jeszcze mnóstwo czasu aby strzelić co najmniej jednego gola i co najmniej zremisować. Niestety niemoc Legii na to nie pozwoliła. odpowiedz

widzę światłko w Tunelu - 37 minut temu, *.orange.pl nareszcie mamy fachowca trenera z papierami pro , który widzi ratunek w tej wspaniałej młodzieży z rezerw ,o którą to tak liczni fani dopominali się ,pytanko tylko czy w tej wspaniałej maszynie jest jakiś ;maszynista? odpowiedz

mietowy - 37 minut temu, *.aster.pl no dziadostwa ciag dalszy niestety tak wyglada bezsilnosc nie wyciaganie wnioskow

i kto by przypuszczal ze bedziemy na takiej pozycji

Panie PREZESIE widzisz to ......... odpowiedz

AliMario - 37 minut temu, *.tpnet.pl Jedynem błędem był, jest i niestety jeszcze będzie niestety właścicielem klubu.... odpowiedz

WSTYD JAK CHOLERA - 37 minut temu, *.com.pl Legia Warszawa Idzie Na Mistrza Polski odpowiedz

M@c - 39 minut temu, *.chello.pl Jaki jeden błąd?:) Wielbłąd ku..a :) odpowiedz

Hehe - 40 minut temu, *.centertel.pl Spokojnie panowie przeca mamy jeszcze 2 mecze zaległe!

Nie poddawaj się...

Jejejejeje

Nanananana odpowiedz

jarekk - 41 minut temu, *.metrointernet.pl To nie byl jeden blad. Tam nic nie gralo. Tragiczne podania wiec zadna akcja nie mogla sie nawet zaczac. Tradycyjnie tylko wrzuty w pole karne i zadnych innych zagran. Karyple z portugalii lamaly sie jak suche patyki w kazdym starciu, nie podejmowaly walki. Bramka padla z blizniaczej akcji jak mial kacperek. Tylko z Cracovii strzelil a kacperek spartolil. Co wiecej, zegnaj ekstraklapo. odpowiedz

Gimbi - 42 minuty temu, *.chello.pl "Zdecydował jeden błąd" ?!? Tak, nazywa się SEZON :-/ odpowiedz

Misiek75 - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Syf i dno totalne. Nie mam więcej nic do dodania. Witaj 1 ligo!!!!!!! ???????????????? odpowiedz

Legion63 - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Misiek75: Ech Ty człowieku małej wiary jeszcze przed rozpoczęciem rundy rewanżowej spadasz do 1 ligi ?! Co z Ciebie za kibic? Zapewniam że Legia nie spadnie w tym sezonie więcej wiary! odpowiedz

KaroL - 42 minuty temu, *.chello.pl Pehart oddać za darmo Lopez,mladen,holownia,martins,i ten Ukrainiec co jest drewniakiem i co chwilę ma kontuzje też po co im płacić a skibicki niech siedzi jeszcze 2 lata na ławce i się ogrywa w rezerwach i josue jak ma machac rękoma dalej i wszystkich krytykować to też wypad. odpowiedz

Normalny człowiek - 43 minuty temu, *.chello.pl Kpina z ludzi.

Totalne zero.

Brak jakichkolwiek ambicji i umiejętności.

Wszyscy parodyści, którzy uczestniczyli w tym czymś powinni zostać zmuszeni do oglądania tego czegoś raz dziennie do końca kontraktu.



Zero pobłażania dla oszustów, którzy udają, że grają odpowiedz

WachteL - 43 minuty temu, *.chello.pl Zdecydował jeden błąd... Dariusz Mioduski

odpowiedz

Ryj - 38 minut temu, *.com.pl @WachteL: O to to! odpowiedz

geds - 43 minuty temu, *.chello.pl Przez cały mecz stworzyliśmy tylko 1 sytuację którą zmarnował ten nieudacznik Skibicki. Źle się układa mecz. Trzeba gonić wynik. A my mamy na boisku Gomesa, Nawotkę, Włodarczyka i Ciepielę. Oni się naprawdę starali. Żaden nie zawiódł, ale jeszcze nie ten poziom. Tyloma beniaminkami nie wychodzi się na plus z meczów w których jest niekorzystny wynik. I jeszcze piąty beniaminek: Gołębiewski, który nigdy nie prowadził drużyny w eklapie. Dotąd szczyt możliwości to Skra Częstochowa. Widać wg Mioduskiego trenerem może być każdy. Nie widzę żadnego postępu od początku pracy Gołębiewskiego. Tuman Mioduski skoro nie miał nikogo innego to mógł dalej trzymać Michniewicza. Napewno jest lepszy od Gołębiewskiego. Emocje przed rozumem: "logika" wszystko jedno kto poprowadzi drużynę byle odsunąć Michniewicza. Gdyby chodziło o 2-3 mecze do końca rundy to rozumiem....ale tak, to poprostu mioduski jest bezmyślnym idiotą. odpowiedz

Rafix - 38 minut temu, *.chello.pl @geds: Trochę szacunku dla młodego piłkarza Skibickiego.

Czy ty zdajesz sobie sprawę ile on musiał włożyć wysiłku aby znaleźć się w tej sytuacji??? no i na wykończenie sił nie starczyło odpowiedz

Rafix - 37 minut temu, *.chello.pl @geds: P.S. Patrząc jak obecnie gramy, to trzeba przyznać że Michniewicz odwalił kawał roboty, aby wprowadzić Legię do LE i ugrać tam 6 punktów. odpowiedz

Czarny76 - 7 minut temu, *.. @Rafix: Na szacunek to trzeba zasłużyć.Małolat potyka się o własne nogi i nic nie wnosi do gry. odpowiedz

Pacho - 45 minut temu, *.chello.pl Było nie narzekać jak mieliśmy wg. niektórych znawców wfiste Vuko na trenera. Teraz płaczcie. Oprócz niego w PL nadaje się jedynie ten trener Pogoni Szczecin. Już widzę kolejny wynalazek Papszun... odpowiedz

WachteL - 45 minut temu, *.chello.pl Marazmu ciąg dalszy... odpowiedz

Michał - 46 minut temu, *.plus.pl Wszyscy precz z LEGII włącznie z Mioduskim i jego dyrektorem Kucharskim. odpowiedz

zaba285 - 47 minut temu, *.grupaping.pl patrząc na Nawotkę czy tego Gomesa, to ich miny wyglądały jakby chcieli przeprosić, że dostali szansę gry... odpowiedz

Szpic - 48 minut temu, *.chello.pl Ten mecz mógłby trwać kolejne 90 minut, a i tak nic nie wskazywało na to że zdobędą bramkę choćby po samobóju. Takich wspaniałych kopaczy ściągnął do Legii "super fachowiec" Kucharski. odpowiedz

Vako - 49 minut temu, *.chello.pl Liga+Ekstra. Pan Papszun jest gościem aż miło się słucha gościa widać że wie o co chodzi w piłce i twardo stąpa po ziemi. odpowiedz

Autor - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @Vako: Wygląda jak B.Lesnodorski 2.0 odpowiedz

KaroL - 51 minut temu, *.chello.pl Karny ewidentny. I ten lucjusz czerwien za dwie żółte sędzia tak samo gwizdał jak my graliśmy odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 51 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Było blisko kompromitacji, ale ostatecznie udało się piłkarzom Cracovii pokonać amatorów z Warszawy odpowiedz

lucho_83 - 51 minut temu, *.chello.pl 11 kompromitacja w tym sezonie. Skibici, Riberio out. Ten nowy Portugalczyk co zabił wszystkie gołębie z Krakowa w ostatniej akcji też out...czy można jeszcze uratować ligę w tym sezonie i kto się tego podejmie...? odpowiedz

tylko On - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @lucho_83: Yoshikiro Kamikaze odpowiedz

Lolo - 51 minut temu, *.plus.pl Jaki jeden błąd? Przecież tego oglądać nie szło! Z takimi kolkami przegrać to wstyd! Ale przecież Skibicki zmęczony i z siedmiu metrów wali w bramkarza! Kto ma to wygrać, kołki którym nie zależy! Banda nieudaczników i leser Mladenovic odpowiedz

Mr Martini - 52 minuty temu, *.orange.pl Wieteska, Hołownia, Skibicki, Ślisz, Nawrotka. Co łączy tych piłkarzy? Dwa, trzy lata temu nie mieliby szans na ławkę rezerwowych w Legii. A teraz grają w podstawowym składzie. Żenada. Panie Dariuszu Mioduski, do obecnych wyników Legii doprowadziło pana skąpstwo. Zatrudnianie najtańszych piłkarzy i słabych, tanich trenerów. Niech pan sobie da spokój z piłką i sprzeda Legię komuś, kto się na piłcę zna. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Kiedy Legia będzie miała w końcu porządnego trenera, któremu Mioduski i Kucharski nie będą się wtrącali do pracy? Kiedy pojawi się trener a nie klakier? odpowiedz

Plaskacz - 53 minuty temu, *.net.pl Nie błąd ale brak drużyny, trenera, prezesa i wszystkiego. To jest jakaś zbieranina i nic nie działa. odpowiedz

Gosc - 54 minuty temu, *.chello.pl Zastanawiam się jeszcze który niechlubny rekord jesteśmy w stanie pobić odpowiedz

Master - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Pudel to naprawi. odpowiedz

Jano - 55 minut temu, *.orange.pl spadek nadchodzi nie myślałem że dożyję! odpowiedz

St.anger - 56 minut temu, *.tpnet.pl "Zdecydował jeden błąd" buhahahahahahha ???????????????????? odpowiedz

Wolfik - 56 minut temu, *.mm.pl Sezon 2021/22 zanosi się na historyczny dla Legii.... odpowiedz

gorąca zupa - 56 minut temu, *.net.pl Darek zostaw ich tam w tym dubaju,z samym sobą włącznie! odpowiedz

Sebo(L) - 56 minut temu, *.centertel.pl Już brakuje sił i chęci aby cokolwiek jeszcze pisać. Ręce po prostu opadają oglądając to co wyprawia ten zlepek na boisku. Bez napastników meczów nie da rady wygrywać a w tej chwili Legia nie posiada żadnego napastnika. Pekhart niech już odejdzie w przerwie zimowej bo jego przetrzymywanie w Legii mija się z jakimkolwiek celem a i Emreli powinien chyba też poszukać sobie nowego klubu bo okazuje się, że nie jest to jednak taki kozak jak wydawało się to jeszcze latem. Zagubił się tutaj całkowicie. Mioduski z Kucharskim roz.ebali Legię całkowicie. Wszystko wskazuje, że będziemy rozpaczliwie walczyć o 15 lokatę dającą utrzymanie w lidze a i to może okazać się nie wykonalne. Na tę chwilę Legia to "wyrób piłkarskopodobny" nic więcej. odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Zgadzam się całkowicie, szykuje sie bardzo nerwowa wiosna. W klubie musi byc rewolucja, a wiadomo jak z nimi bywa. Nasze utrzymanie to jedna wielka niewiadoma w tej chwili.



Co do Pekharta - tak, powinien odejść. On zyje z dośrodkowan, a my w tej chwili nie mamy wahadłowych zdolnych go wykorzystać. Bezsensowna wyprzedaż całej prawej strony przy drastycznej formie Mladenovicia skutecznie wyeliminowało czeskiego napastnika. Wystawianie go w tej chwili to strata dla zespołu i jego samego.



Jesli zima nie przyjdzie solidny PO i skrzydłowy oraz ŚO i napastnik - spadniemy z ekstraklasy. Nawet Papszun nie pomoże. Chyba, że jego zatrudnienie to opcja własnie na tą ewentualność. odpowiedz

HOP - 57 minut temu, *.knc.pl Dariuszu !

Hator, hator hator.



(L) odpowiedz

Kocur - 47 minut temu, *.telkab.pl @HOP: hehe dobre! odpowiedz

kolega kolegi - 57 minut temu, *.hosted-by-worldstream.net Nie rozumiem, jak można przegrać z tak pasywną drużyna, ale nic to, najważniejsze, że za miesiąc będzie okazja wygrzać zmęczone grzbiety w Dubaju. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 58 minut temu, *.centertel.pl No to czekamy na mecz ze Spartakiem. Jeśli nie wygramy to ten sezon może tylko PP uratować. odpowiedz

Wolfik - 54 minuty temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Kolego, gratuluję optymizmu. Bo mi się widzi, że brak spadku bedzie największym sukcesem w tym sezonie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 40 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Cały czas wierzę, że odpadnięcie z pucharów europejskich poprawi naszą postawę w lidze, choć na żaden sukces nie można już liczyć. PP byłby do uratowania jeszcze. odpowiedz

lw73 - 58 minut temu, *.chello.pl Dziady przegrały z dziadami odpowiedz

wtf - 59 minut temu, *.chello.pl Zgadza się,zdecydował 1 błąd!Mioduski wykupił Leśnodorskiego,a powinno być na odwrót! odpowiedz

Franco - 54 minuty temu, *.plus.pl @wtf: :D odpowiedz

Robert - 51 minut temu, *.centertel.pl @wtf: :):) odpowiedz

Jimi70 - 59 minut temu, *.orange.pl dramat odpowiedz

KRK 12345y7899 - 59 minut temu, *.grefnet.pl 1 liga 1 liga ... Ha ha ha odpowiedz

gosc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia walcząca, Legia walcząca do końca

odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski-Kucharski = dno ! odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie zadecydował jeden błąd tylko totalna mizeria jeśli chodzi o grę.

Błędy sie popełnia i to jest wkalkulowane, tylko jak jest się lepszym to się wali 3 z przodu i do widzenia. odpowiedz

As1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czy mimo tego dramatycznego stylu, może ktoś będzie zainteresowany odkupieniem biletów na Spartak. Mam 2+1 na sektor 119 a z przyczyn rodzinnych nie będziemy mogli być. Info na as1916@interia.pl odpowiedz

sobal - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl jaki jeden błąd ja widziałem 14 błędów i pare na ławce to niewina trenera oni poprostu niepitrafia grac są słabi taki szrot kupił nam właściciel z dyrektorkuem odpowiedz

RIkki - 1 godzinę temu, *.net.pl Cała ta farsa trwa dalej i błędem jest cała ta pieprzona drużyna , cieniasy brną na dno a my kibice wstydu się najjemy na całą Polskę , ...obciach jak nas leją odpowiedz

Gomółka - 1 godzinę temu, *.206.86 Gdybyśmy mieli tyle zwycięstw, ile porażek, to byśmy byli w czołówce, ale nie ma kto strzelać goli. odpowiedz

Caaai - 1 godzinę temu, *.plus.pl Do wielbicieli miodoustego prezesa: nie zapomnijcie tylko napisać, że jak się komuś nie podoba, to niech zainwestuje własne pieniądze (jakby ten typ cokolwiek zainwestował, a nie pożyczył na %) odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.net.pl Spadek coraz bardziej możliwy. odpowiedz

Tylko kolejorz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Hahahaha!!! odpowiedz

xyze - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Tylko nie złodziejorz: racja, beka z amiki że jak zwykle ciekawsze dla nich są wyniki Legii niż ich klubiku :p odpowiedz

Mr Martini - 41 minut temu, *.plus.pl @Tylko kolejorz: Kolejarza już dawno nie ma. Kibicu Amiki, pamiętaj o tym. odpowiedz

Mikeke - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szykujmy się na spadek odpowiedz

