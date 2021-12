Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Niskie noty piłkarzy Legii po kolejnym meczu ligowym przestały już dziwić. W Krakowie najwyżej oceniliście występ Artura Boruca - 3,1 w skali 1-6. Niezłe noty uzyskali także Luquinhas, Josue i Nawrocki - 3,0. Najgorsza ocena trafiła do Mahira Emreliego - 1,5. W sumie oceniało 875 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,3. Boruc 3,1 Luquinhas 3,0 Josue 3,0 Nawrocki 3,0 Wieteska 2,7 Ciepiela 2,5 Włodarczyk 2,4 Hołownia 2,3 Yuri Ribeiro 2,3 Nawotka 2,3 Slisz 2,2 Gomes 2,1 Pekhart 1,7 Skibicki 1,7 Mladenović 1,6 Emreli 1,5

K(L)AKIER - 29 minut temu, *.inetia.pl Podsumowaniem tego meczu i ich formy ,może być sytuacja z wyjściem z kontrą między 16 a 17 minuta meczu z cracovia. odpowiedz

word!up - 29 minut temu, *.net.pl Proponuję od następnej kolejki wprowadzić punktację zero oraz minusową . Dać pseudo piłkarzowi 1 to jak wypłacić mu pieniądze na które nie zapracował. Pensje tych amatorów to śmianie się z ciężko pracujących kibiców. Poziom A-klasowy a zarobki jak w LM . Skandal !!! odpowiedz

grzesiek - 45 minut temu, *.centertel.pl Kurczę blade, przed Vukoviciem noty piłlarzy były od 4 do 2 w zaleznosci od spotkania czy wygrali czy przegrali.

Za Vukovicia były noty 5-3. Wiekszosc meczw w lidze wygrywali z wyjatkiem koncowki sezonu gdzie chyba odpuscili...

Obecnie wyglada to na jedno wielkie odpuszczenie kazdego meczu. Noty 3-1.

Trzeba twardego trenera. Żaden papszun odpowiedz

Boruc za co 3.1 - 51 minut temu, *.143.220 Boruc za co 3.1? Za przepuszczenie jedynego strzału? Zamiast wyjść do tej piłki to przyspawany do linii. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl Kto dał Skibickiemu wyżej niż 1 to oglądał inny mecz odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.orange.pl jakie oceny? jakich Legionistów? za jaki mecz? Przecież daliśmy walkowera, 11 raz już w tym sezonie odpowiedz

Kupa Mułu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Całokształt Legii można opisać 3 literami

D N O odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.. @Kupa Mułu :Inne 3 litery - to jest to mityczne Legijne "DNA" o którym Mioduski gada. Właśnie takie w zespole zaszczepił Kucharski... odpowiedz

Piotrek Ochota - 5 minut temu, *.net.pl @SNS: To samo pomyślałem. DNO DNA pudla odpowiedz

