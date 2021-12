Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 4 grudnia 2021 r. 18:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali w Zabrzu 2-0 z Gwarkiem po golach Kamińskiego i Niedźwiedzkiego w 17. kolejce CLJ U18. Juniorzy młodsi pokonali w sparingu 3-1 Miedź Legnica U17. Zespół U15 w czwartek pokonał w meczu towarzyskim 6-1 Varsovię, zaś w sobotę zremisował 3-3 z Żuri Olsztyn. Legia U14 przegrała 0-2 z Rakowem Częstochowa '08 po przeciętnej pierwszej i cąłkiem dobrej II połowie. Zespół U12 wspierany 3 starszymi kolegami zaprezentował się bardzo dobrze na tle Miedzi Legnica U13.



CLJ U18: Gwarek Zabrze 03/4 0-2 (0-1) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 21 min. Wiktor Kamiński (as. Jakub Kwiatkowski)

0-2 58 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Bartosz Dziemidowicz)



Legia: Maciej Kikolski – Miłosz Pacek, Jakub Kisiel, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski (75' Kacper Imiołek) – Jakub Kwiatkowski (46' Dawid Niedźwiedzki), Kacper Knera (75' Maddox Sobociński), Patryk Pierzak (46' Ignacy Dawid), Bartosz Dziemidowicz – Jordan Majchrzak, Wiktor Kamiński (60' Oskar Lachowicz [05])

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Sparing: Legia U16/17 3-1 (2-1) Miedź Legnica U17

Gole:

0-1 23 min. Jakub Kaczemba (rzut karny)

1-1 28 min. Kacper Bogusiewicz (rzut wolny)

2-1 34 min. Kacper Bogusiewicz (as.Wiktor Puciłowski)

3-1 48 min. Wiktor Puciłowski (rzut wolny)



Strzały (celne): Legia 11 (9) - Miedź 18 (9).



Legia: gr. testowany [08] (46' Franciszek Chojak) - Wiktor Puciłowski, Karol Kosiorek [06], Hubert Dorczyk, Igor Skrobała [06] (61' Tomasz Rojkowski [06]), Przemysław Mizera [06](61' Mateusz Szczepaniak [07]), Filip Rejczyk [06](46' Maciej Saletra [06]), Kacper Bogusiewicz (65' Jakub Adkonis [07]), gr. testowany (61' Mateusz Gierałtowski, Jakub Kowalski (46' Cyprian Pchełka [06]), gr. testowany [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Sparing: Legia U15 6-1 (2-0) UKS Varsovia '07

Gole:

1-0 19 min. Miłosz Kaczmarek (as. Jan Leszczyński)

2-0 23 min. gr. testowany (as. Stanisław Gieroba)

3-0 54 min. Max Pawłowski (as. Aleksander Iwańczyk)

3-1 55 min. Alex Gawarecki (z dystansu)

4-1 56 min. (as. Max Pawłowski)

5-1 63 min. Antoni Klukowski

6-1 76 min. Aleksander Iwańczyk (as. Aleks Płoszka)



Strzały (celne): Legia 22 (11) - Varsovia 15 (5)



Legia: Konrad Kassyanowicz (41' Jakub Misiewicz) - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (41' Dawid Foks), Jakub Błażejczyk, Maks Michałowski (64' Jan Leszczyński) - Antoni Klukowski (41' Aleks Płoszka), Jan Leszczyński (41' Max Pawłowski), Aleksander Iwańczyk, gr .testowany (41' Michał Korba), Miłosz Kaczmarek - Stanisław Gieroba (59' Antoni Klukowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U15 3-3 (3-0) SMP Żuri Olsztyn

Gole:

1-0 22 min. Michał Korba (as. Stanisław Gieroba)

2-0 28 min. gr. testowany (as. Michał Korba)

3-0 35 min. Antoni Klukowski (as. Michał Korba)

3-1 43 min. Patryk Grabowski b.a.

3-2 46 min. Patryk Grabowski b.a.

3-3 68 min. Patryk Grabowski



Strzały (celne): Legia 28 (11) - Żuri 11 (7)



Legia: Michał Bobier (41' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Foks (41' Jan Leszczyński), Mikołaj Kotarba (78' DAwid Foks), Jakub Błażejczyk, Maks Michałowski (41' Miłosz Kaczmarek) - Antoni Klukowski, Max Pawłowski, Aleksander Iwańczyk, Michał Korba (456' Maks Michałowski), gr. testowany (66' Stanisław Gieroba) - Stanisław Gieroba (41' Kuba Solecki)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U14 0-2 (0-2) Raków Częstochowa '08

Gole:

0-1 17 min. Maksymilian Sterniczuk

0-2 34 min. Kamil Małota (z dystansu)



Strzały (celne): Legia 14 (8) - Raków 14 (8)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Fkos, gr. testowany, Marcel Żek, gr. testowany, gr. testowany, Antoni Soboewski, Mikołaj Jasiński, Kacper Borowiec, Aleks Płoszka, Bartłomiej Leszczyński, Patryk Mackiewicz, Maciej Chojnowski, Artur Sikorski, Daniel Wyrozumski, Pascal Mozie, Oliwier Puto, Juliusz Rafalski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U12 - Miedź Legnica U13



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Jan Rodak*, Dawid Rodak, Norbert Merchel*, Ksawery Kopeć*, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Oskar Putrzyński, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, gr. testowani.

Trenerzy: Rafał Klimkowski, Jakub Zapaśnik