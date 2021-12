Jan Kozakiewicz mistrzem Polski na 50m st. klasycznym!

Jan Kozakiewicz , zawodnik pływackiej Legii Warszawa został mistrzem Polski seniorów na 50 metrów stylem klasycznym (na basenie 25 metrowym)! Legionista uzyskał czas 26,25 sekundy, tylko 0,06 sekundy zabrakło do aktualnego rekordu Polski. To drugi złoty medal Kozakiewicza na tych MP seniorów w Bydgoszczy - wcześniej legionista zwyciężył na 100 metrów stylem klasycznym. W porannych eliminacjach, Kozakiewicz również uzyskał najlepszy czas - 26,42 sekundy. Trenerem Jana Kozakiewicza jest Krzysztof Janas. Zdobywca srebrnego medalu, Robert Kusto z G-8 Bielany miał czas 26,79 sekundy, a trzeci Jan Kałusowski (Trójka Łódź) 26,90s.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co tu pisać... KOZAK odpowiedz

Stary ORMOwiec - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Brawo, super, rewelacja, wielkie gratulacje, oby dalej w takiej formie. Jeszcze raz gratki. Wszystkiego dobrego. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.