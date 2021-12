Legijne kalendarze na rok 2022

Poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. 15:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak co roku Nieznani Sprawcy przygotowali nowe legijne kalendarze na rok kolejny, ze sprzedaży których cały zysk przeznaczony zostanie na cele ultras. Koszt kalendarza z legijnymi oprawami z tegorocznych 12 miesięcy to 40 złotych. Pierwsza możliwość zakupu będzie na meczu ze Spartakiem. Będą także kolejne terminy sprzedaży. Istnieje możliwość zakupu kalendarza z wysyłką. Zamówienia należy kierować na adres: KalendarzeNS2022@gmail.com.



Dane powinny zawierać: imię i nazwisko, ulicę z numerem, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu, liczbę zamawianych kalendarzy. Zwrotnie otrzymacie szczegóły płatności. Koszt wysyłki 1-2 sztuk to 20 zł. Wysyłka 3-4 sztuk kosztować będzie 30 zł.



Kalendarze na rok 2022 przygotowała również grupa "Dobrzy Ludzie". Te nabywać można przed meczami Legii w Źródełku (wraz z innymi dziecięcymi gadżetami - poduszkami, kubkami i vlepkami), a także wysyłkowo TUTAJ. Cena: 35 złotych. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na dalszą działalność charytatywną grupy, w tym pomoc dla Centrum Zdrowia Dziecka.