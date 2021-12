Koszykówka

Zapowiedź meczu z Parmą Perm

Wtorek, 7 grudnia 2021 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Pierwszym rywalem Legii, w drugim etapie rozgrywek FIBA Europe Cup, będzie bardzo mocny rosyjski zespół, Parma Perm. Historia rywali jest co prawda krótka, bowiem klub został założony w 2012 roku, ale już może pochwalić się sukcesami zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej arenie. Bilety na środowe spotkanie, które rozpocznie się o 18:00 w hali OSiR Bemowo można nabywać tutaj.



Permeńczycy w ostatnim sezonie awansowali do turnieju finałowego (Final Four) rozgrywek FIBA Europe Cup. Mają na swoim koncie również dwa triumfy w Pucharze Rosji (2016 i 2019) oraz brązowy medal SuperLigi (2016). Pierwszy krajowy puchar zdobyli pokonując w finale Pucharu Rosji Zenit St. Petersburg, po czym od sezonu 2016/17 zespół został włączony do rozgrywek VTB. Aby spełnić wymogi Ligi VTB, Parma musiała przenieść się do 7-tysięcznej hali Universal Sports Palace Molot. Debiut w bardzo mocnej lidze VTB nie był zbyt udany - w pierwszym sezonie zespół zaliczył tylko jedną wygraną. W kolejnych rozgrywkach bilans był nieznacznie lepszy (5 wygranych w 26 spotkaniach), ale kolejne dwa lata były już zdecydowanie lepsze.



W ostatnim sezonie zespół rywalizował w rozgrywkach FIBA Europe Cup, pokonując w 1/8 finału Rilski Sportist, a następnie w ćwierćfinale kolejny bułgarski zespół - Balkan Botevgrad. W turnieju finałowym w Izraelu, Parma-Parimatch przegrał po bardzo zaciętym spotkaniu 80:81 z późniejszym triumfatorem Ironi Ness Ziona, a następnie w meczu o trzecie miejsce z CSM CSU Oradeą 76:85 i ostatecznie ukończył rywalizację na miejscu czwartym.



W minionym sezonie zespół z Permu zajął ósme miejsce w VTB (podobnie zresztą jak w sezonie 2019/20), z bilansem 10 zwycięstw i 14 porażek. W pierwszej rundzie play-off przegrał 0-2 z najlepszym po sezonie zasadniczym Zenitem. W obecnych rozgrywkach mają na swoim koncie 3 wygrane i 3 porażki i spore szanse na poprawę wyniku z poprzedniego sezonu.



Zespół Parmy startował w obecnym sezonie w kwalifikacjach do FIBA Basketball Champions League. Rosjanie rywalizowali o miejsce w fazie grupowej BCL podczas turnieju w Sofii. W pierwszej rundzie pokonali Hapoel Eilat 79:76, następnie zwyciężyli francuskie Le Mans 82:69, ale ostatecznie miejsce w Lidze Mistrzów przegrali po zaciętym spotkaniu z BC Prometey. Świetna trzecia kwarta w wykonaniu ekipy z Permu, wygrana 24:8, stawiała ten zespół w bardzo dobrej pozycji wyjściowej na 10 minut przed końcem decydującego meczu. Ostatecznie ukraiński Prometey zwyciężył różnicą dwóch punktów, 67:65, a Rosjanom pozostała rywalizacja w fazie grupowej FIBA Europe Cup.



W niej podopieczni Kazysa Maksvytisa zajęli drugie miejsce, z bilansem 4-2 i zapewnili, sobie awans do drugiej rundy. Najbliżsi rywale Legii przegrali dwukrotnie z Benfiką Lizbona, a ponadto zaliczyli po dwa zwycięstwa z czeskim BK Opava oraz holenderskim Heroes Den Bosch. W FIBA Europe Cup najlepszym strzelcem zespołu z Rosji jest pochodzący z Białorusi Artsiom Parakhouski, notujący średnio 11,7 punktu. 34-letni środkowy, mierzący 211 centymetrów (i ważący 125 kg) jest również bardzo ważną postacią drużyny w rozgrywkach VTB, gdzie notuje średnio 8,2 zbiórki na mecz. Zatrzymanie tego gracza wydaje się jednym z priorytetów dla Legii, a szczególnie dla Adama Kempa, Darka Wyki oraz Jure Skificia. W rozgrywkach ligowych, najwięcej punktów zdobywa dla Parmy inny podkoszowy, mierzący 207 cm (grający często na czwórce), Mareks Mejeris (11,2 pkt. na mecz).



W kadrze meczowej klubu z Permu zdecydowaną większość stanowią Rosjanie, ale jest także sześciu obcokrajowców. A wśród nich dobrze znany polskim kibicom, mogący grać na pozycjach 1-2 reprezentant naszego kraju, Marcel Ponitka. Akurat w pierwszym meczu przeciwko Legii tego zawodnika nie zobaczymy na parkiecie z powodu urazu, jakiego doznał podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Ponadto w kadrze zespołu są dwaj Litwini (Adas Juskevicius i Eigirdas Zukauskas), Białorusin (Artsiom Parakhouski), Łotysz (Mareks Mejeris) oraz Amerykanin (Jeremiah Hill). Pierwszym trenerem jest Litwin, Kazys Maksvytis, któremu pomaga trzech asystentów - jeden Litwin i dwóch Rosjan.



Rosjanie nie będą mieli zbyt wiele czasu na przygotowania do meczu z Legią. W poniedziałek wieczorem rozgrywali bowiem na własnym parkiecie mecz VTB z Zastalem Zielona Góra, a we wtorek czeka ich kilkugodzinna podróż, z przesiadką w Moskwie. Perm bowiem leży u stóp Uralu, a od Warszawy dzieli je 2700 kilometrów. We wspomnianym meczu z Zastalem, Parma-Parimatch zwyciężył dość pewnie, po trzech kwartach wypracowując sobie przewagę 22 punktów. To sprawiło, że w ostatniej kwarcie gospodarze mogli pozwolić sobie na większe rotowanie składem, dzięki czemu zielonogórzanie zmniejszyli nieznacznie straty, przegrywając ostatecznie w Permie 72:83. Pięciu graczy Parmy zaliczyło w tym meczu dwucyfrową zdobycz punktową - Juskevicius 18, Mejeris 18, Parakhouski 16, Hill 14, Zukauskas 12. Najbliżsi rywale Legii zdominowali Zastal na deskach (41 zbiórek w całym meczu oraz 5 bloków), ponadto trafili 51,5 procent rzutów z gry (pomimo przeciętnej skuteczności za 3: 10/30), a o ich zespołowej grze najlepiej świadczy 25 asyst.



Rywale Legii w hali OSiR Bemowo trenować będą tylko w środę przed południem. Legia z kolei przygotowania do meczu z Parmą rozpoczęła w niedzielę wieczorem. Nasi gracze na pewno będą chcieli poprawić się po słabszym występie w Szczecinie, gdzie słabo funkcjonowała... nasza najmocniejsza broń, czyli twarda obrona. O tym, że legioniści potrafią dostosować się do twardo grającego przeciwnika, pokazali nie tylko w spotkaniach Energa Basket Ligi, ale przede wszystkim w obu meczach z FC Porto. Rywalizacja z Portugalczykami może zresztą służyć za przykład, że w środowy wieczór nasz zespół nie stoi na straconej pozycji. Parma-Parimatch przegrał w tym sezonie dwa spotkania z Benficą (89:92 na własnym parkiecie i 69:83 w Lizbonie), a tymczasem Benfica kilka tygodni temu przegrała w Dragao Arenie w Porto 71:81.



Legia w obecnej edycji FIBA Europe Cup jeszcze nie zaznała porażki i zwyciężyła wszystkich sześć meczów na pierwszym etapie rozgrywek. Wtedy również mało kto stawiał na nasz zespół, jako ten, który zdoła wywalczyć awans do dalszej fazy rozgrywek, biorąc pod uwagę doświadczenie na międzynarodowej arenie wszystkich czterech drużyn rywalizujących w grupie H. Bez wątpienia faworytem środowego spotkania będą Rosjanie, ale Legia z pewnością wyjdzie na parkiet, by pokazać się z najlepszej strony i dobrze rozpocząć rywalizację o awans do najlepszej ósemki FIBA Europe Cup. Na pewno warszawscy kibice mogą spodziewać się dobrego występu Muhammada-Aliego, który w FIBA Europe Cup punktuje zdecydowanie lepiej aniżeli w EBL, i w dotychczasowych pięciu spotkaniach (nie zagrał jedynie w węgierskim Szolnoku) zdobywał średnio 17 punktów na mecz.



Legia z zespołem z Rosji grała ostatnio przed dwoma laty, kiedy na ostatnim etapie kwalifikacji do Ligi Mistrzów mierzyła się z BK Niżnym Nowogrodem. Najpierw legioniści przegrali 61:74 w Arenie Ursynów, a następnie w rozegranym trzy dni później rewanżu, ulegli w Rosji 63:78.



Środowy mecz pomiędzy Legią i Parmą Perm rozpocznie się o godzinie 18:00. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP Sport - transmisję można oglądać zarówno w telewizji, na stronie sport.tv.pl, jak i aplikacji TVP Sport. Zachęcamy naszych kibiców do wspierania warszawskiej drużyny z trybun oraz głośnego dopingu. Bilety nabywać można cały czas na stronie Legiakosz.abilet.pl. W dniu meczu kasy biletowe przy wejściu do hali OSiR Bemowo otwarte zostaną półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-5

Liczba wygranych/porażek na u siebie: 8-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 76,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 85 (śr. 17,0), Raymond Cowels III 77 (12,8), Strahinja Jovanović 39 (9,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83).



PARMA PERM

Liczba wygranych/porażek: 9-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,2 / 74,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,7%



Skład: Adas Juskevicius, Aleksandr Platunov, Vladislav Perevalov (rozgrywający), Jeremiah Hill, Marcel Ponitka, Gleb Sheiko, Evgeny Votonov (rzucający), Eigirdas Zukauskas, Nikolai Zhmako, Konstantin Bulanov (skrzydłowi), Aleksandr Kurov, Mareks Mejeris, Artsiom Parakhouski, Artem Zabelin (środkowi)

trener: Kazys Maksvytis, as. Gintaras Kadziulis, Vyacheslav Shushakov, Veniamin Anisimov



Przewidywana wyjściowa piątka: Adas Juskevicius, Jeremiah Hill, Eigirdas Zukauskas, Mareks Mejeris, Artsiom Parakhouski



Najwięcej punktów: Artsiom Parakhouski 70 (śr. 11,7), Nikolai Zhmako 68 (11,3), Jeremiah Hill 66 (11,0).



Ostatnie wyniki: BCL: Hapoel Eilat (w, 76:79), Le Mans (w, 69:82), BC Prometey (w, 67:65); FIBA: BK Opava (d, 106:84), Benfica Lizbona (w, 83:69), Heroes Den Bosch (d, 67:52), BK Opava (w, 63:82), Benfica Lizbona (d, 89:92), Heroes Den Bosch (w, 75:92); VTB: Tsmoki Mińsk (w, 75:78), CSKA Moskwa (d, 60:82), Unics (d, 66:73), Niżny Nowogród (w, 79:65), Kalev (w, 53:80), Zastal Zielona Góra (d, 83:72).



Termin meczu: środa, 8 grudnia 2021 roku, g.18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: TVP Sport

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ