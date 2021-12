Oprawa na meczu ze Spartakiem i apel NS-ów

Niedziela, 5 grudnia 2021 r. 17:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na czwartkowym meczu Legii ze Spartakiem Moskwa w ramach rozgrywek Ligi Europy, zaprezentowana zostanie efektowna oprawa. Nieznani Sprawcy apelują do wszystkich kibiców o odpowiednio wczesne przybycie na nasz stadion.



"W czwartek wielka gra! Jak kiedyś ten teleturniej. Mamy dla Was ważną informacje. Z szacunku do Was informujemy dużo wcześniej, abyście mieli czas się ogarnąć i spełnić nasza prośbę. TRYBUNY NASZEGO STADIONU MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE O GODZINIE 18:20.



Aby oprawa, którą planujemy wyszła jak należy, powyższy czynnik musi zostać spełniony. Pamiętajcie o wczesnej porze, kolejkach, korkach itp. Liczymy na Was. Liczymy na to, że z szacunku do NaSzej pracy, ale przede wszystkim do naszego klubu o 18:20 będziecie już przy swoim krzesełku! Do zobaczenia!" - apelują Nieznani Sprawcy.



Początek meczu Legii ze Spartakiem 9 grudnia o 18:45.