Mecz z Cracovią będzie wyjątkowy dla Artura Boruca. Będzie to bowiem 100. ligowe spotkanie bramkarza w barwach Legii Warszawa. W sumie dotychczas Boruc zaliczył 133 występy z "eLką" na piersi, w których zdobył 1 bramkę.

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl KróLu Arturze,

Łodzki Widzew zmierza do ekstraklasy, no i jakbyś został na kolejny rok w Legii to może bramka numer 2 w ekstraklasie?

Hmm? :) odpowiedz

