W meczu z Cracovią swój debiut w pierwszym zespole Legii zanotował Rui Gomes . Portugalczyk trafił na Łazienkowską w sierpniu tego roku, jednak do tej pory występował jedynie w rezerwach. Na poziomie trzeciej ligi zagrał 13 razy, strzelając dwa gole. Gomes na boisku zmienił w przerwie Kacpra Skibickiego.

Hiszpański żongler - 17 sekund temu, *.play-internet.pl Kto to jest? odpowiedz

Marcel - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Nie dziwne, że tak beznadziejnie grają, skoro takich zawodników się wystawia. Dramat. odpowiedz

Źródełko - 30 minut temu, *.plus.pl Niedawno na prawej stronie mieliśmy Jurę, Veso i Wszołka. A teraz jakieś egzotyczne postaci, które pierwszy raz na oczy widzę. Duet Nawotka - Jakiś Gomes. Skibickiego nawet nie warto wspominać... To jest Legia czy Mielec? Mioduski, Ty wiesz co... odpowiedz

lucho_83 - 32 minuty temu, *.chello.pl Zabił wszystkie gołębie i tyle z tego meczu. Nie nadaje się nawet na ławkę rezerwowych! odpowiedz

