Pierwsza ligowa porażka na Cracovii od 2005 roku

Kolejny mecz Legii zapisał się na kartach historii stołecznego klubu. Porażka z Cracovią na jej stadionie była pierwszą od 10 kwietnia 2005 roku. Tym samym Cracovia przerwała serię 15 spotkań bez zwycięstwa z "Wojskowymi" u siebie. Co ciekawe, przy okazji ostatniej wygranej Cracovii z Legią na jej stadionie bramki aktualnych mistrzów Polski, podobnie jak dzisiaj, strzegł Artur Boruc. Jako napastnik grał z kolei Piotr Włodarczyk, czyli ojciec obecnego napastnika - Szymona.

(L)Łomża(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl "Co ciekawe, przy okazji ostatniej wygranej Cracovii z Legią na jej stadionie bramki aktualnych mistrzów Polski, podobnie jak dzisiaj, strzegł Artur Boruc. Jako napastnik grał z kolei Piotr Włodarczyk, czyli ojciec obecnego napastnika - Szymona."

Przypadek? Nie sądzę! ;-) odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Mamy jeszcze jakiś rekord do pobicia? odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeszcze tylko pobić ostatni "rekord" - 1936 rok!

"Mocno" Legia! odpowiedz

