Łyżwiarstwo

Marek Kania 14. w PŚ w Salt Lake City. Pewny start na IO w Pekinie!

Niedziela, 5 grudnia 2021 r. 22:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania poprawił rekord życiowy podczas dzisiejszych zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w Salt Lake City. Legionista uzyskał czas 34,629 sekundy w wyścigu grupy A na 500 metrów i zajął 14. miejsce w tych zawodach. Dla porównania, kiedy legionista stanął na podium PŚ w Tomaszowie Mazowieckim uzyskał czas 35,076s, również bijąc swój rekord życiowy. Później "życiówkę" poprawił w Stavanger na 34,868s.



Za dzisiejszy występ Kania zdobył 27 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której obecnie plasuje się na miejscu 13. Nie ma żadnych szans, by zawodnika Legii zabrakło na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które w lutym odbędą się w Pekinie! Rywalizacja o 30 miejsc (w tym 20 z "generalki" PŚ) potrwa do kolejnych zawodów PŚ, które za tydzień odbędą się w Calgary (dwa wyścigi na 500 metrów). Brawo, gratulujemy!



Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Laurent Dibreuil (Kanada) 312 pkt.

2. Tatsuya Shinhama (Japonia) 286 pkt.

3. Wataru Morishige (Japonia) 273 pkt.

4. Artem Arefyev (Rosja) 260 pkt.

5. Yamato Matsui (Japonia) 223 pkt.

6. Jun-Ho Kim (Korea Południowa) 211 pkt.

7. Yuma Murakami (Japonia) 209 pkt.

8. Kai Verbij (Holandia) 191 pkt.

9. Piotr Michalski (Polska) 185 pkt.

10. Viktor Mushatakov (Rosja) 180 pkt.

11. Dai Dai N'Tab (Holandia) 180 pkt.

12. Merijn Scheperkamp (Holandia) 174 pkt.

13. Marek Kania (Polska) 170 pkt.

14. Håvard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 170 pkt.

15. Min Kyu Cha (Korea Południowa) 169 pkt.

16. Ignat Golovatsiuk (Białoruś) 161 pkt.

17. Hein Otterspeer (Holandia) 152 pkt.

18. Damian Żurek (Polska) 130 pkt.

19. Tingyu Gao (Chiny) 122 pkt.

20. Takuya Morimoto (Japonia) 113 pkt.