Pięciobój

Dwa złote medale Jakubowskiej na MMP

Poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. 09:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii Warszawa - Hanna Jakubowska zdobyła złote medale na mistrzostwach Polski w dwuboju (U-12) i trójboju (U-14). W dwuboju legionistka uzyskała najlepszy czas w pływaniu (1:02.10 min.) oraz drugi wynik w laser-runie (3:11.52 min.), co dało jej łącznie 611 punktów.



Czwarta w rywalizacji U-12 była Olga Cisek. Bardzo blisko miejsca na podium był Stefan Bieniecki, który uzyskał najlepszy czas w biegu ze strzelaniem (2:47.84 min.), ale słabszy wynik w pływaniu (0:59.84s), sprawił że zajął ostatecznie miejsce czwarte, z sześcioma punktami straty do podium.



W trójboju, Hanna Jakubowska zwyciężyła z przewagą 40 punktów. Olga Cisek była piąta, ze stratą 14 pkt. do miejsca na podium.



Wyniki MP U-12 (dziewcząt): 1. Hanna Jakubowska, 4. Olga Cisek, 7. Aleksandra Kazubska, 9. Hanna Matusik



Wyniki MP U-12 (chłopców): 4. Stefan Bieniecki, 26. Maksymilian Dobosz, 29. Krzysztof Majcher, 36. Antoni Ruzik, 54. Szymon Pawlak



Wyniki MP U-14 (dziewcząt): 1. Hanna Jakubowska, 5. Olga Cisek, 7. Hanna Matusik, 10. Aleksandra Kazubska



Wyniki MP U-14 (chłopców): 21. Krzysztof Majcher, 26. Antoni Ruzik, 30. Maksymilian Dobosz, 48. Szymon Pawlak