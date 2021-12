Slisz: Możemy mieć pretensje sami do siebie

- Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. W pierwszej połowie mieliśmy sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Cracovia miała dwa stałe fragmenty gry, z jednego padł gol i przegraliśmy. To jest śmieszne troszkę. W pierwszej połowie Cracovia stała niską obroną, a mimo to kreowaliśmy sytuacje. W drugiej połowie zabrakło kreacji i lepszej gry. Trener podjął decyzję, że chce zmienić w przerwie kilku zawodników, dołożyć piłkarza do środka pola, żebyśmy wykorzystywali przestrzeń, bo były luki. Jak widać, nie wykorzystaliśmy tego. Boli ta porażka, bo Cracovia nie stworzyła zbyt wielu sytuacji. Możemy mieć pretensje sami do siebie - powiedział po meczu z Cracovią Bartosz Slisz.