Zmarł Artur Kupiec

6 grudnia w Młodocinie w wieku 49 lat zmarł były piłkarz Legii Warszawa Artur Kupiec. Urodzony 26 stycznia 1972 roku Kupiec grał na pozycji pomocnika. Jako zawodnik Legii w latach 1990-1992 oraz 1996-1997 zagrał w 35 spotkaniach ówczesnej I ligi. Ponadto występował też m.in. w Broni Radom, Hutniku Warszawa, Radomiaku Radom, FC Piaseczno, Polonii Warszawa, Ceramice Opoczno, Koronie Kielce i Mazowszu Grójec. Jako trener Kupiec pracował m.in. w Siarce Tarnobrzeg oraz Broni Radom, której trenerem był do 24 sierpnia 2021 roku.

Majkel - 46 minut temu, *.chello.pl Pozytywny skromny człowiek zawsze oddany piłce. Z początku lat 90 tych więcej grywał ale miał też powrót w II połówce dekady. Nigdy się nie obcinał nigdy nic nie zawalił. To nie były taktyczne czasy czasy a zmiany robiło się głównie w napadzie lub na flankach. Reszta grzała ławę całe spotkanie. Mimo to kilkadziesiąt udanych spotkań jako funkcyjny zmiennik za kartkowiczów lub kontuzjowanych a rywale w tych spotkaniach już nie odwracali wyniku. R.I.P. odpowiedz

Robson - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spoczywaj w spokoju . odpowiedz

shai - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech spoczywa w spokoju. W rezerwach Legii grał częściej jako obrońca niż pomocnik, prawda? odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl @shai: tez go kojarze jako obrońcę. Troche przypominal Wdowczyka. Taki blondyn. Szkoda gościa odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 R.I.P odpowiedz

