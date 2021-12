Koszykówka

Potrzebne co najmniej dwie wygrane by awansować do turnieju finałowego PP

Poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii Warszawa, po sobotniej porażce z Kingiem Szczecin, bardzo skomplikowali sobie udział w turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski, który będzie miał miejsce w dniach 17-20 lutego przyszłego roku w Lublinie. Awans do czołowej ósemki zagwarantowanych ma siedem najlepszy zespołów po pierwszej rundzie rozgrywek oraz gospodarz zawodów, Start Lublin - aktualnie zespół zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi.



Legioniści w przypadku wygranej w Szczecinie, mieliby niemal pewny udział w Pucharze Polski, a gwarancję dawałaby wygrana już z MKS-em Dąbrowa Górnicza w najbliższy weekend. Wobec porażki, legioniści muszą wygrać przynajmniej dwa z trzech najbliższych spotkań ligowych. Jeśli zaś Śląsk lub King wygrają oba swoje spotkania, Legia będzie musiała wygrać nie tylko dwa najbliższe mecze, ale również zaległe, wyjazdowe spotkanie z Zastalem Zielona Góra, które zaplanowano na 22 grudnia.



Legia obecnie z bilansem 7-5 zajmuje miejsce ósme w ligowej tabeli, a wyprzedzają nas m.in. Śląsk Wrocław (7-6) i King Szczecin (7-6). Wrocławianie do końca pierwszej rundy zagrają jeszcze z HydroTruckiem Radom (d) i Startem Lublin (d), Szczecinianie zagrają z Twardymi Piernikami Toruń (w) oraz GTK Gliwice (d).



Legię z kolei czekają mecze z MKS-em Dąbrowa Górnicza (11 grudnia na Bemowie), Treflem Sopot (18 grudnia, wyjazd) oraz zaległe spotkanie z Zastalem Zielona Góra (22 grudnia, wyjazd). Ze względu na niekorzystny bilans bezpośrednich meczów zarówno ze Śląskiem, jak i Kingiem, Legia musi po pierwszej rundzie mieć o jedną wygraną więcej od obu wspomnianych drużyn.



Zakładając po jednej wygranej Śląska i Kinga, Legia musiałaby wygrać mecze z MKS-em i Treflem, co zresztą uniemożliwiłoby sopocianom ew. awans do czołowej siódemki (i rozgrywek Suzuki Pucharu Polski). Legia będzie musiała wygrać wszystkie trzy wspomniane mecze (MKS, Trefl, Zastal), by zapewnić sobie awans do turnieju finałowego PP, jeśli zarówno Śląsk, jak i King wygrają oba swoje najbliższe spotkania.



Koszykarze Legii od powrotu do ekstraklasy, w każdym sezonie brali udział w turnieju finałowym Pucharu Polski, choć we wszystkich czterech edycjach odpadali już w 1/4 finału.