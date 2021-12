14-16.12: Rozkład jazdy

W środę o 20:30 przy Łazienkowskiej rozegrane zostanie zaległe ligowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Kibice, którzy kupili wejściówki na pierwszy, sierpniowy termin, mogą z nich skorzystać. Klub prowadzi sprzedaż biletów 2 w cenie 1 - na mecze z Zagłębiem i Radomiakiem. O tej samej porze, o 20:30, w holenderskiej miejscowości Lejda, 20km od Hagi, nasi koszykarze zagrają kolejny mecz II rundy FIBA Europe Cup. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć na YT, na kanale FIBA. Mecz w Holandii, ze względu na covidowe obostrzenia, rozegrany zostanie bez udziału publiczności. W czwartek juniorzy koszykarskiej Legii rozegrają rewanżowe spotkanie z Gimem 92 Ursynów w finale mazowieckich rozgrywek U-19. Legioniści mają do odrobienia 14 pkt. straty z pierwszego meczu. Obaj finaliści mają już zapewniony awans do fazy play-off, gdzie czeka ich rywalizacja z najlepszymi drużynami z Podlasia. Rozkład jazdy: 14.12 g. 18:00 FC Den Haag - VV Gemert 14.12 g. 18:45 Radomiak Radom - Piast Gliwice 15.12 g. 20:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 15.12 g. 20:30 ZZ Leiden - Legia Warszawa [kosz] Młodzież: 15.12 g. 12:30 Green Future Falcons - Legia U19 [Hiszpania, Al-Abtal International Cup] 16.12 g. 18:30 Gim 92 Ursynów U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]

LW - 13 minut temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-1 Zaglebie ! "L" !!! odpowiedz

LW - 15 minut temu, *.tpnet.pl Radomiak 2-0 Piast. odpowiedz

LW - 16 minut temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-0 VV Gemert. odpowiedz

