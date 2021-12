Koszykówka

Legia Warszawa 81-78 MKS Dąbrowa Górnicza

Sobota, 11 grudnia 2021 r. 21:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrała 81-78 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Legioniści objęli prowadzenie od samego początku i nie oddali go do końcowej syreny.



Było to ostatnie spotkanie Zielonych Kanonierów na Bemowie w tym roku kalendarzowym. Teraz legionistów czeka pięć wyjazdów z rzędu - najbliższy mecz obędzie się już w środę, 15 grudnia w Holandii z ZZ Leiden w ramach 2. kolejki drugiej fazy grupowej FIBA Europe Cup. Do własnej hali Legia wróci dopiero 8 stycznia na starcie z GTK Gliwice. Szczegółowy terminarz.



PLK: Legia Warszawa 81-78 MKS Dąbrowa Górnicza

Kwarty: 22-22, 29-16, 16-26, 14-14



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

5. M. Abdur-Rahkman 16 (2)

18. R. Cowels III 10 (2)

55. Ł. Koszarek 10 (1)

50. A. Kemp 8

14. K. Kulka 4

---

91. D. Wyka 11

2. B. Didier-Urbaniak 8 (2)

11. J. Skifić 5 (1)

31. G. Kamiński 5 (1)

13. S. Jovanović 4

0. J. Sadowski -

4. S. Kołakowski -



MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, (celne za trzy)]

1. D. Marble 16 (1)

8. J. Sobin 12

2. M. Lewis II 11 (1)

7. A. Brenk 8 (2)

9. M. Mijović 5

---

4. M. Piechowicz 16 (4)

25. M. Nowakowski 10 (2)

10. A. Czujkowski 0

13. J. Motylewski -

21. F. Małgorzaciak -

77. W. Rajewicz -



Sędziowie: Piotr Pastusiak, Dariusz Zapolski, Tomasz Tomaszewski

Komisarz: Jarosław Czeropski



widzów: 1140



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz