LSSS Team Lębork 6-4 Legia Warszawa. Porażka na koniec

W ostatnim meczu w 2021 roku Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem LSSS Team Lębork 4-6. Do przerwy legioniści przegrywali 2-3. Kolejne ligowe spotkanie odbędzie się dopiero w połowie lutego. Legię czekają wówczas 2 wyjazdy. Ekstraklasa: LSSS Team Lębork 6-4 (3-2) Legia Warszawa 01:31 1-0 Yvaaldo Gomes 02:39 1-1 Michał Knajdrowski 03:13 2-1 S.M.Maia Monteiro 05:40 2-2 Giancarlo Sammut (sam.) 15:53 3-2 Yvaaldo Gomes 20:17 4-2 Yvaaldo Gomes 33:02 5-2 S.M.Maia Monteiro 33:10 5-3 Krzysztof Jarosz 34:48 6-3 Davidson (k) 36:12 6-4 Paweł Tarnowski (k) żółte kartki: Davidson, Laskowski, Kolesnik - Szafrański, Jarosz, Och czerwona kartka: Szafrański (za drugą żółtą)

Olo - 21 minut temu, *.chello.pl Baty na wszystkich frontach... odpowiedz

