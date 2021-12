Konkurs: Wygraj bilet na mecz ze Spartakiem!

Środa, 8 grudnia 2021 r. 08:00 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy 8 biletów na czwartkowe spotkanie Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa, ufundowane przez firmę Fortuna zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie wytypować poniższy mecz koszykarzy Legii Warszawa, który rozegrany zostanie w środę. Czas start!



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.