Słoweniec sędzią meczu ze Spartakiem Moskwa

Matej Jug ze Słowenii został wyznaczony na sędziego głównego meczu 6. kolejki grupy C Ligi Europy, w którym Legia Warszawa zagra u siebie z rosyjskim Spartakiem Moskwa. Na liniach pomagać mu będą Matej Žunič i Robert Vukan, a sędzią technicznym będzie Dragoslav Perič (wszyscy Słowenia). W wozie VAR zasiądą natomiast Hiszpanie - José María Sánchez i Raúl Cabañero. Mecz zostanie rozegrany 9 grudnia o godz. 18:45 w Warszawie.

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie mam wielkiej piany na ten mecz, jeśli przegramy to znaczy że nie zasługujemy na 1/16 LE. Spartak na wyjeździe gra dobrze ma dobrych piłkarzy Promes Sobolev czy Moses którzy ostatnio strzelają, mróz u nich jeszcze większy niż u nas... Będą wymówki... Nie mam żadnej przesłanki że nasi zagrają lepiej... odpowiedz

paweLek - 1 godzinę temu, *.pwpw.pl odstąpię bilet na 213

pawelkrawczyk87@onet.eu odpowiedz

Druh - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czołem.

Odstąpię jeden bilet na wschodnią.

druhbanan@gmail.com odpowiedz

Franco - 2 godziny temu, *.plus.pl Już pograne.... odpowiedz

Legion63 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Franco: Ja to się nie znam na sędziach ale może mi powiesz jaki to niby w tej formie naszych orłòw byłby dobry? odpowiedz

zdzicho - 25 minut temu, *.16.195 @Legion63 : marciniak a frankowski na varze odpowiedz

