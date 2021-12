18. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (4)

Ziggy - 14 minut temu, *.chello.pl jak obstawiacie, czy Legia wygra jeszcze jakiś mecz do końca roku

czy będzie koczować na ostatnim miejscu w tabeli przez zimę - tego chyba jeszcze w historii nie było

kolejny rekord do pobicia odpowiedz

Kodziarz won z Legii - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejne baty. Ale na szczęście jeszcze oprócz tego 2 razy becki i przerwa i urlopik w Dubaju. ;) odpowiedz

dyrektorfinansowy - 3 godziny temu, *.148.203 śmiało obstawiamy wisłę płock, dobry kurs 2,80 odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @dyrektorfinansowy: dobry kurs, ale co jesli powinie sie noga Wisle i padnie bezbramkowy remis? :) odpowiedz

