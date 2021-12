18. kolejka Ekstraklasy. Legia zamyka tabelę

Komentarze (48)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeszcze do pełni koszmaru brakuje jutrzejszej wygranej poznanskiej Warty.... odpowiedz

koniuszy - 4 godziny temu, *.inetia.pl I kolejne punkty do lidera odrobione!A że w tabeli niżej?Należy zmienic matematykę bo obecna jest w lewackich łapach! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 8 godzin temu, *.plus.pl Chyba jednak my jesteśmy slabiutcy i to bardzo bo Łęczna ogrywa Cracovię z którą my żeśmy przegrali w słabym stylu. odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Ciągle powtarzam - skupmy się na sobie. Nie na Lechu, Radomiaku czy Pogoni. W tej chwili Łęczna prowadzi w Krakowie. Co to oznacza, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć... odpowiedz

Miało być DNA, jest dno... - 9 godzin temu, *.plus.pl @Wolfik: wynik w Krakowie wyśmienity. Jak Łęczna natłucze punktów, to może będzie się szło z nimi dogadać - oni odpuszczą nam ligę, my im puchar ???????? odpowiedz

Piłkarski poker - 8 godzin temu, *.plus.pl @Miało być DNA, jest dno...: Na dzień dzisiejszy to się wydaje że trzeba się będzie z nimi ugadac bo jeszcze przegramy z nimi i ligę i PP odpowiedz

kami(L)PRAGA - 10 godzin temu, *.centertel.pl Brawo Radomiak !!! niech tym z amici poznan sie nie wydaje ze sa wielkim klubem i zdobeda mistrza Pogon Szczecin Mistrzem ,2 rakow czestochowa papszun nie zbawi Legii bo praca bez presji to nie to samo co w Legii miejsce 3 .Radomiak 4 lechia gdansk i dopiero amica Legia zdobedzie puchar i ci co sie smiali beda płakać pozdrawiam odpowiedz

MarioL - 12 godzin temu, *.wanadoo.fr Ludzie co was interesuje ten Lech? Bardziej powinnismy się cieszyć ze Stał wygrała z Nieciecza,bo te mecze są teraz dla nas bardzo ważne. odpowiedz

Pjoter - 19 godzin temu, *.centertel.pl Radomiak Pany,biało zielone szatany:) odpowiedz

johnson - 22 godziny temu, *.4web.pl Bracia, teraz tylko wygrać wszystkie mecze do końca roku i wejść do środka tabeli. odpowiedz

Frank Stilwell - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Do wszystkich:Nie ma znaczenia kto zdobędzie mistrza Polski nie licząc legii.Ktokolwiek by nie zdobył pucharów i tak mieć nie będzie.Pogoń rok temu odpadła z przeciętnym NK Osijek raków to po karnych mógł odpaść nawet z Litwinami Śląsk skompromitował się na żydowskiej ziemi wcześniej o grywająć amatorów a Lech, jak przyszło mu grać w pucharach to ograł jedynie Standard Liege inkasujac ciosy od wszystkich w lidze. A i tak na jesieni w pucharach im nie szło. Lechia tak samo.Za Stokowca max.zdaje się to była 3 bądź 2 runda LE.Nic więcej. Jedynie Nasza Legia była coś w stanie ugrać.Pamiętam jak Piast występował w pucharach w LE.Zaczynał w 1 rundzie i na 1 kończył. Tak samo było jak został mistrzem,dopiero 2 lata temu w 3 rundzie je...ęli ich Duńczycy.A tak jak cała reszta polskich teamów kompromitowali się na całej linii.Tak samo będzie za rok za dwa za pięć i za dziesięć. Każda drużyna oprócz legii będzie otrzymywać baty obojętnie z kim by nie rywalizowała w europie. odpowiedz

Ewelina - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Super wiadomość. Czuję wyjątkową antypatię do klubu Amica Wronki nie wiadomo dlaczego nazywającą się "Lech Poznań". odpowiedz

15 grudnia w Holandii z ZZ Leiden w ramach 2. kolejki drugiej fazy grupowej FIBA Europe Cup. - 11.12.2021 / 22:13, *.18.196 ALE TU NIE MA CO GDYBAĆ, BANASIK SKOŃCZYŁ DYPLOM W LEGII , PROWADZIŁ W LEGII I SUKCESY ZDOBYWAŁ Z MŁODYMI, A TERAZ ZBIERA OWOCE Z NAUKI, TAK JAK NASI WYCHOWANKOWIE UBRANI WYKARMIENI NAUCZENI A POTEM NIECHCENI A AAPOTEM STRZELAJĄ BRAMKI NA Ł3 BYŁEMU SWOJEMU UKOCHEMU KLUBOWI, MIODUSKI ODEJDŻ!I ZABIER NA TACZKE KOLEGE OD KIELISZKA.... odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 11.12.2021 / 22:30, *.plus.pl @15 grudnia w Holandii z ZZ Leiden w ramach 2. kolejki drugiej fazy grupowej FIBA Europe Cup.: Czas najwyższy żebyśmy i my coś z tych owoców skorzystali. odpowiedz

??? - 11.12.2021 / 21:54, *.telkab.pl Kiedy zaległy mecz Legia-Termalica??? odpowiedz

:) - 11.12.2021 / 22:23, *.plus.pl @???: Na wiosnę odpowiedz

Eduardo - 11.12.2021 / 20:45, *.toneticgroup.pl jaki lech? toz to amica wronki jest odpowiedz

peru123 - 11.12.2021 / 20:40, *.chello.pl Łubu dubu, Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam, Panie prezesie tu śpiewał trener ekstraklasy Marek Gołebiowski, wczoraj nie śpiewałem bo miałem próbę kabaretu " Ani w piłkę w lidze ani w pucharach", Informuje że chłopaki są zadowoleni z pracy u pana, cieszą się na urlop przygotowujący do obrony ekstraklasy w Dubaju i obiecują że już teraz będą raczej wygrywać, ale nie gwarantują tego bo lakier na loczkach im słabo trzyma. Łubu dubu.... odpowiedz

Adam - 11.12.2021 / 20:39, *.chello.pl To teraz wygrać i gonimy lidera xD odpowiedz

jarekk - 11.12.2021 / 20:20, *.metrointernet.pl Radomiak od poczatku sezonu pokazuje jak sie gra. Wygrana z liderem to naprawde duzy sukces.

Zostaje tylko pozazdroscic. odpowiedz

Adam - 11.12.2021 / 20:42, *.chello.pl @jarekk: Zobaczymy jak im pójdzie w następnym sezonie. Dużo było takich chwilowych rewelacji. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 11.12.2021 / 20:19, *.plus.pl hoho, tacy tu experci internetowi co to całej Polski od kompleksów nie wyzywają wobec Legii i że nie interesuje ich Lech, a tu proszę - wystarczy ich porażka i już podnieta jak u gimnazjalisty, który zobaczył cyca koleżanki odpowiedz

Yesman - 11.12.2021 / 21:58, *.t-mobile.pl @koneser polskiej piłki klubowej: śmieszny jesteś, 3 wpisy o wronieckich i poznański kompleks musiał się zesrać. odpowiedz

Przemek - 11.12.2021 / 19:52, *.t-mobile.pl Tytuł raczej powinien brzmieć " Porażka Termalici w Mielcu ! Jest cień szansy , że nie przezimujemy w strefie spadkowej ! " albo biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek zdecydowanych protestów kibiców wobec tego co się wyrabia z naszą Legią " Mamy jeszcze 3 zaległe mecze wobec lidera ,na 100 % je wygrywamy i strata maleje tylko do 17 pkt !" odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 11.12.2021 / 18:20, *.btcentralplus.com Radomiak mistrz !!!! odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 11.12.2021 / 17:29, *.71.221 Dla mnie Pogon albo Rakow. Najchetniej widzialbym Rakow jako mistrz ale tylko jesli Papszun tam zostanie i powalczy w pucharach. Lach moze byc na podium i dla dobra pilki walczyc w jewropie. Ale moze Lechia? Trener odstawia bardzo fajna robote. Jesli madrze sie wzmocnia to kto wie... odpowiedz

Wolfik - 11.12.2021 / 19:34, *.mm.pl @Krzeszczu 2.0: Papszun w Rakowie zostanie do lata, tego jestem pewny. I Raków ma naprawdę spore szanse na historyczny tytuł. odpowiedz

Przemek - 11.12.2021 / 20:00, *.t-mobile.pl @Krzeszczu 2.0: Ogólnie olewam Amicę i jej wyniki, ale każda ich pozycja poniżej 1 miejsca na koniec sezonu byłaby dla mnie delikatnym ukojeniem na tą ranę , którą mam po tym co ta banda niedaczników zrobiła z naszą Legią. W głowie się nie mieści co się wyprawia , takiego syfu nigdy nie było a pamiętam też okresy gdzie całe lata trzeba było oczekiwać na kolejnego mistrza. I jeszcze ta cała błazenada w mediach , klub jest w mojej opini doszczętnie skompromitowany przez korporacyjną błazenadę Miodka i jego świty. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 11.12.2021 / 16:28, *.plus.pl Nie ma co przeżywać meczy czołówki tabeli teraz ważniejsze rzeczy dzieja się na dole tabeli niestety. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 11.12.2021 / 16:12, *.plus.pl Jak dobrze się wyniki ułożą po zaległych meczach i wszystkich meczach do rozegrania co zostały to te kur ... Z Wronek będą 4 w tabeli na zimę hehe odpowiedz

Kolega po szalu - 11.12.2021 / 16:14, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : ta a my na 18 odpowiedz

Manuela za Mięciela - 11.12.2021 / 16:20, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : już wolę żeby mistrza zdobyła Pogoń a nie te Wronieckie kuchenkorze. odpowiedz

Cziko - 11.12.2021 / 15:36, *.jmdi.pl Brawo Radomiak

Tak się jedzie amikorza odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 11.12.2021 / 15:22, *.plus.pl Radomiak już 1:0 z Amica. Żadnego Papszuna brać tego Banasika panie prezesie. odpowiedz

:) - 11.12.2021 / 16:22, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Nasz prezes jest zapatrzony w Papszuna jak w obrazek więc nie rozważa innej opcji no chyba że Papszun nas oleje. odpowiedz

Kolega po szalu - 11.12.2021 / 22:28, *.plus.pl @:): żaden Papszun tylko Ojrzynski lub wspomniany tu Banasik mogą coś jeszcze tu zdziałać tzn obronić nas przed spadkiem zdobyć PP i zrobić solidny przegląd tego szrotu a od nowego sezonu zabawa się zacznie od nowa. odpowiedz

word!up - 11.12.2021 / 11:02, *.inetia.pl To zgrupowanie zimowe w Dubaju to chyba żart prezesa ? Dawać ich na Orliki tam będą szlifować formę . Niejeden amator by ich zawstydził. Plus kilkugodzinna nauka strzelania karnych . odpowiedz

Miasto Rafałka - 10.12.2021 / 21:35, *.play-internet.pl Bruk-Bet z Niecieczy przegrał,jest dobrze, może uda się ich zepchnąć do strefy spadkowej,buhaha odpowiedz

Po(L)ubiony - 10.12.2021 / 20:14, *.aster.pl Strączek broni dwa karne w meczu z BBT. odpowiedz

HEJ!ANTYSPORTOWY!DYREKTORKU POBUDKA! - 10.12.2021 / 21:30, *.. @Po(L)ubiony: JUŻ GO BRAĆ! odpowiedz

Po(L)ubiony - 11.12.2021 / 06:21, *.aster.pl @HEJ!ANTYSPORTOWY!DYREKTORKU POBUDKA!: Jedyną walutą jaką dysponuje Legia, to są kosmyki loków właściciela. Ciężko będzie dopiąć transakcję:). odpowiedz

Banan - 10.12.2021 / 16:29, *.t-mobile.pl Obstawiam kolejne smary na wyjeździe, ja nie wiem czy oni jeszcze jakiś mecz wygrają w 2021r. odpowiedz

Ziggy - 10.12.2021 / 13:34, *.chello.pl jak obstawiacie, czy Legia wygra jeszcze jakiś mecz do końca roku

czy będzie koczować na ostatnim miejscu w tabeli przez zimę - tego chyba jeszcze w historii nie było

kolejny rekord do pobicia odpowiedz

Adam - 11.12.2021 / 20:42, *.chello.pl @Ziggy: tak szczerze to spodziewam się wymęczonych remisów odpowiedz

Kodziarz won z Legii - 10.12.2021 / 11:33, *.centertel.pl Kolejne baty. Ale na szczęście jeszcze oprócz tego 2 razy becki i przerwa i urlopik w Dubaju. ;) odpowiedz

dyrektorfinansowy - 10.12.2021 / 10:12, *.148.203 śmiało obstawiamy wisłę płock, dobry kurs 2,80 odpowiedz

grzesiek - 10.12.2021 / 12:07, *.centertel.pl @dyrektorfinansowy: dobry kurs, ale co jesli powinie sie noga Wisle i padnie bezbramkowy remis? :) odpowiedz

Dozo - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: nie rob z Wisły aż takich frajerów. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.