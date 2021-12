18. kolejka Ekstraklasy. Porażka Lecha

Komentarze (17)

Zbieracz kartonow - 37 minut temu, *.plus.pl Nie ma co przeżywać meczy czołówki tabeli teraz ważniejsze rzeczy dzieja się na dole tabeli niestety. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 53 minuty temu, *.plus.pl Jak dobrze się wyniki ułożą po zaległych meczach i wszystkich meczach do rozegrania co zostały to te kur ... Z Wronek będą 4 w tabeli na zimę hehe odpowiedz

Kolega po szalu - 51 minut temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : ta a my na 18 odpowiedz

Manuela za Mięciela - 45 minut temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : już wolę żeby mistrza zdobyła Pogoń a nie te Wronieckie kuchenkorze. odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Brawo Radomiak

Tak się jedzie amikorza odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Radomiak już 1:0 z Amica. Żadnego Papszuna brać tego Banasika panie prezesie. odpowiedz

:) - 43 minuty temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Nasz prezes jest zapatrzony w Papszuna jak w obrazek więc nie rozważa innej opcji no chyba że Papszun nas oleje. odpowiedz

word!up - 6 godzin temu, *.inetia.pl To zgrupowanie zimowe w Dubaju to chyba żart prezesa ? Dawać ich na Orliki tam będą szlifować formę . Niejeden amator by ich zawstydził. Plus kilkugodzinna nauka strzelania karnych . odpowiedz

Miasto Rafałka - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Bruk-Bet z Niecieczy przegrał,jest dobrze, może uda się ich zepchnąć do strefy spadkowej,buhaha odpowiedz

Po(L)ubiony - 20 godzin temu, *.aster.pl Strączek broni dwa karne w meczu z BBT. odpowiedz

HEJ!ANTYSPORTOWY!DYREKTORKU POBUDKA! - 19 godzin temu, *.. @Po(L)ubiony: JUŻ GO BRAĆ! odpowiedz

Po(L)ubiony - 10 godzin temu, *.aster.pl @HEJ!ANTYSPORTOWY!DYREKTORKU POBUDKA!: Jedyną walutą jaką dysponuje Legia, to są kosmyki loków właściciela. Ciężko będzie dopiąć transakcję:). odpowiedz

Banan - 10.12.2021 / 16:29, *.t-mobile.pl Obstawiam kolejne smary na wyjeździe, ja nie wiem czy oni jeszcze jakiś mecz wygrają w 2021r. odpowiedz

Ziggy - 10.12.2021 / 13:34, *.chello.pl jak obstawiacie, czy Legia wygra jeszcze jakiś mecz do końca roku

czy będzie koczować na ostatnim miejscu w tabeli przez zimę - tego chyba jeszcze w historii nie było

kolejny rekord do pobicia odpowiedz

Kodziarz won z Legii - 10.12.2021 / 11:33, *.centertel.pl Kolejne baty. Ale na szczęście jeszcze oprócz tego 2 razy becki i przerwa i urlopik w Dubaju. ;) odpowiedz

dyrektorfinansowy - 10.12.2021 / 10:12, *.148.203 śmiało obstawiamy wisłę płock, dobry kurs 2,80 odpowiedz

grzesiek - 10.12.2021 / 12:07, *.centertel.pl @dyrektorfinansowy: dobry kurs, ale co jesli powinie sie noga Wisle i padnie bezbramkowy remis? :) odpowiedz

