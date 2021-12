18. kolejka Ekstraklasy. Skromne wygrane gospodarzy

Komentarze (8)

Miasto Rafałka - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bruk-Bet z Niecieczy przegrał,jest dobrze, może uda się ich zepchnąć do strefy spadkowej,buhaha odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Strączek broni dwa karne w meczu z BBT. odpowiedz

HEJ!ANTYSPORTOWY!DYREKTORKU POBUDKA! - 3 godziny temu, *.. @Po(L)ubiony: JUŻ GO BRAĆ! odpowiedz

Banan - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Obstawiam kolejne smary na wyjeździe, ja nie wiem czy oni jeszcze jakiś mecz wygrają w 2021r. odpowiedz

Ziggy - 11 godzin temu, *.chello.pl jak obstawiacie, czy Legia wygra jeszcze jakiś mecz do końca roku

czy będzie koczować na ostatnim miejscu w tabeli przez zimę - tego chyba jeszcze w historii nie było

kolejny rekord do pobicia odpowiedz

Kodziarz won z Legii - 13 godzin temu, *.centertel.pl Kolejne baty. Ale na szczęście jeszcze oprócz tego 2 razy becki i przerwa i urlopik w Dubaju. ;) odpowiedz

dyrektorfinansowy - 14 godzin temu, *.148.203 śmiało obstawiamy wisłę płock, dobry kurs 2,80 odpowiedz

grzesiek - 12 godzin temu, *.centertel.pl @dyrektorfinansowy: dobry kurs, ale co jesli powinie sie noga Wisle i padnie bezbramkowy remis? :) odpowiedz

