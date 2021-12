Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią. Twierdza Płock

Sobota, 11 grudnia 2021 r. 18:56 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 15 legioniści zmierzą się z Wisłą Płock. "Wojskowych" czeka ciężka wyjazdowa potyczka z drużyną, która w tym sezonie u siebie jeszcze nie przegrała. Zapraszamy Was do analizy naszego najbliższego rywala.



W sezonie 2020/21 płocczanie do przedostatniej kolejki drżeli o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapewnili je sobie, remisując 1-1 z późniejszym spadkowiczem Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wisła pod wodzą trenera Macieja Bartosza z 33 punktami na koncie zajęła ostatecznie 9. miejsce w ligowej tabeli. W tym sezonie każdy kibic Wisły liczy, że jego ulubieńcy szybciej zagwarantują sobie byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak na razie to wygląda?



Wisła sezon zaczęła od dwóch ligowych porażek. Najpierw skromnie 0-1 przegrała w Warszawie z Legią, a tydzień później takim samym wynikiem zakończyła się ich wyjazdowa rywalizacja z Lechią Gdańsk. Później bywało różnie, gdyż "Nafciarze" byli w stanie wygrać aż 4-0 z Zagłębiem Lubin czy 3-0 z Jagiellonią Białystok, a przegrać z Górnikiem Łęczna (2-3) czy stracić punkty z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1-1). Pewne jest jedno, że Wisła w Płocku zbudowała twierdzę. "Nafciarze" nie przegrali jeszcze żadnego spotkania przed własną publicznością - wygrali sześciokrotnie i dwukrotnie remisowali. Natomiast na wyjazdach są najgorszą drużyną w Ekstraklasie, gdyż przegrali aż ośmiokrotnie. Aktualnie wiślacy zajmują 9. miejsce w tabeli, ze stratą zaledwie jednego oczka do szóstego Śląska Wrocław. Ścisk w klasyfikacji do najmniejszych nie należy, gdyż 12. Jagiellonia Białystok do płocczan traci tylko dwa punkty. W tym sezonie w Ekstraklasie Wisła strzeliła 27 goli (ok. 1,6 gola na mecz), a straciła 26 (1,5 gola na mecz).



Najlepszymi strzelcami płocczan są: Damian Warchoł i Łukasz Sekulski. Obaj zawodnicy mają po sześć trafień oraz jednej asyście. Pierwszy z nich dołożył do swojego dorobku jedną bramkę w Pucharze Polski, dzięki czemu do siatki rywali trafia, co 139 minut. Niezłe liczby wykręca również były gracz Legii Rafał Wolski, który strzelił trzy gole oraz zanotował cztery asysty.







Obie drużyny mierzyły się ze sobą 34 razy, a legioniści zwycięsko z tych pojedynków wychodzili 22 razy (ok. 65%). Płocczanie lepsi okazywali się siedmiokrotnie (21%), a remis padał pięciokrotnie (15%). Bilans bramkowy to 58 - 28 na korzyść ekipy ze stolicy. Legia z Wisłą nie przegrała od czterech spotkań, a ostatni raz płocczanie zwycięstwo odnieśli we wrześniu 2019 roku, będąc gospodarzem. Spotkanie zakończyło się wygraną wiślaków 1-0. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się zwycięstwem Legii 1-0, po fantastycznym trafieniu Ernesta Muciego.



Wisła Płock - Legia Warszawa

