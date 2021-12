Komentarze (23)

T75 - 18 minut temu, *.stansat.pl Przecież u nasz wszyscy zaszczepieni i przed meczem przyjmują dawkę przypominającą :) odpowiedz

Ju(L)ius - 21 minut temu, *.vectranet.pl Nie... No serio się pytam... Niech mi to ktoś wytłumaczy.... Czyli niezaszczepieni mogą zająć max. 30% stadionu, ale jak przyjdą zaszczepieni to mogą zająć pozostałe 70%?? odpowiedz

Bućko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyli nie zmienia się nic :P odpowiedz

Yesman - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Totalitaryzm zbliża się wielkimi krokami - owce cieszą się z tego powodu. odpowiedz

Korwinista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No owieczki ,do szczypowozu ,po złoty strzał,bo niedługo i będą limity po pincet plus odpowiedz

Djjd - 19 minut temu, *.t-mobile.pl @Korwinista: nie mów nikomu co ma robić ziemniaku odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To już walka z Narodem. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wkoncu będziemy mieli pełny stadion xd odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.netfala.pl Czyli nic się nie zmieni. Poza limitem wszyscy zaszczepieni ;-) odpowiedz

Bilet Spartak - 2 godziny temu, *.com.pl Odsprzedam w cenie nominalnej bilet na Spartak, niestety nie mogę iść, koronawirus zamknął mnie w domu :( odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl Dlaczego Kluby akceptują te limity wydane drogą rozporządzeń? Konfederacja non stop mówi, że ma to być drogą ustaw.



Może ktoś to wytłumaczyć? odpowiedz

do foliarzy - 2 godziny temu, *.riz.pl Szczepic sie a nie narzekac odpowiedz

Xxx - 23 minuty temu, *.play-internet.pl @do foliarzy: goń się lamusie odpowiedz

Igułajn - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękujemy miłościwie nam panującym za heroiczną walkę o nasze dobro i zdrowie!... ja prdl... :/ odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I cyk :) Polityka Niedzieli, Draski i całej partii to taki trochę casus Mioduskiego. Tylko u Miodka trener ma pełne zaufanie w niedzielę, w poniedziałek już nie ma trenera. A u tych oszołomów w poniedziałek nie będzie obowiązku szczypania się, we wtorek będzie już zapowiedziany, Niedziela udzieli wywiadu w którym stwierdza ze obostrzenia nie działają, by potem za chwilę je wprowadzić. Cyrk odjechał już dawno, klauny stoją dalej. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli nic tak naprawdę się nie zmieni:) odpowiedz

FANG - 2 godziny temu, *.55.253 Czyli 14 grudnia możemy się zarażać na stadionie wypełnionym 30tys ludźmi ale dzień później już tylko wypełnionym 10tys? Buahahah żenada odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo, ode mnie zasłużone pięć i trzy gwiazdki za decyzję! odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.mrsn.at Każdy kto ma odrobine rozumu już dawno jest zaszczepiony odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Weźcie mi to wytłumaczcie, bo nie ogarniam... Czyli niezaszczepieni mogą zająć max. 30% stadionu, ale jak przyjdą zaszczepieni to mogą zająć pozostałe 70%?? odpowiedz

Lfan - 3 godziny temu, *.autocom.pl LUDZIE OBUDŹCIE SIĘ! PORA NA JAKIŚ MASOWY SPRZECIW, BO INACZEJ BĘDZIE JAK ZA KOMUNY TAK JAK JEST W AUSTRII CZY AUSTRALII!!! Zamordyści muszą napotkać na opór społeczny.

odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl ciekawe kto tych wszystkich obostrzeń przestrzega !? odpowiedz

FiroZS - 3 godziny temu, *.187.183 Wyłącz telewizor, włącz myślenie.



"jeśli ktoś wyrzeka się wolności w imię bezpieczeństwa, nie będzie miał ani jednego ani drugiego" odpowiedz

