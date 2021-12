Ciepiela z nowym kontraktem

Wtorek, 7 grudnia 2021 r. 16:10 źródło: Legia.com

20-letni pomocnik Bartłomiej Ciepiela podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku.



Urodzony w 2001 roku Bartłomiej Ciepiela w meczu z Wisłą Kraków w sierpniu br. zadebiutował w Legii Warszawa. Do tej pory 20-letni środkowy pomocnik wystąpił w trzech meczach pierwszego zespołu (dwa w PKO Bank Polski Ekstraklasie i jeden w Fortuna Pucharze Polski). Ciepiela trafił do Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w czerwcu 2016 roku. Przez pierwsze lata występował w Centralnej Lidze Juniorów, a od sezonu 2019 roku w rezerwach klubu.