Czech kopnął piłkę źle i zdecydowanie zbyt blisko środka bramki. Dramat. - 1 godzinę temu, *.120.67

Dziesięć minut przed końcem wprowadzony Szymon Włodarczyk miał szansę po wrzutce od Ribeiro, jednak instynktownie nogą interweniował Sielichow. Jeszcze bliżej szczęścia w 84. minucie był Tomas Pekhart! Czech główkował po dośrodkowaniu z lewej strony i niestety trafił tylko w poprzeczkę. Szkoda tej szansy... Trzeba jednak obiektywnie powiedzieć, że gra ofensywna mistrzów Polski w drugiej połowie wyglądała słabo i okazji bramkowych było jak na lekarstwo. Niewiele przed końcem mocne uderzenie z dystansu Nawrockiego i na raty, ale skutecznie, interweniował bramkarz Spartaka. W ostatniej akcji meczu arbiter przyznał Legii rzut karny za faul na Pekharcie. Do wykonania jedenastki podszedł sam poszkodowany, który... przegrał pojedynek z bramkarzem. Czech kopnął piłkę źle i zdecydowanie zbyt blisko środka bramki. Dramat. odpowiedz

Z Wielkopolski - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Współczuję tym, którzy tak łatwo dopisują się do grona krytyków właściciela. Ten gość dokłada do tego interesu własne pieniądze. Gdyby tego nie robił dziś Legia puchary oglądałaby w TV. Chyba facet nie zasługuję na to. Chciał pomoc klubowi. Wyłożył prywatną kasę. Zatem krytycy niech odpowiedzą wpierw ile oni są w stanie wesprzec klub. Najłatwiej stać z boku i palcem w bucie ni kiwnąć, tylko krytykować. Ludzie myślcie, to nie boli. odpowiedz

Leśny Dziadekl - 3 godziny temu, *.orange.pl @Z Wielkopolski: Wspieramy od 5 lat - bilety, Canal + itp. itd. Jak krew w piach... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Z Wielkopolski: Ludzie chodzący na mecze od kilkudziesięciu lat (ja nie, ale znam takich) mają prawo krytykować mioduskiego bo sami przez tyle lat chodzenia na mecze wsparli ten klub tez nie małymi pieniędzmi. Prezes/właściciel nie robi tego z dobroci i dlatego że zależy mu na Legii tylko liczył, że na tym zarobi. A kibice wspierają ten klub bo kochają Legię. Taka jest różnica. Dlatego każdy kto chodzi na mecze i wspiera ten klub ma prawo do krytyki. odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Z Wielkopolski: wpis na poziomie przedszkolaka odpowiedz

Kanion - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To już dawno przestało być ku..a śmieszne odpowiedz

Derko - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Bez prezesa Mioduskiego nie byłoby pucharów, nie byłoby tego klubu. Popierajmy Pana prezesa. Tylko prawdziwi legionisci to rozumieją. odpowiedz

EN57 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Derko: to płać karnety kupuj koszulki itp nabijaj kasę temu który działa na szkodę klubu zatrudniając "nieomylnych" Dzięki którym doszło do transferowych "sukcesów" Napisz do tego dobrodzieja żeby z pieniędzy za Twoje pieniądze dał kopaczom podwyżki bo bidulki za mało zarabiają. Nie poddawaj się..... odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Derko: skoś mu jeszcze trawnik odpowiedz

Cudny Zenon - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Szkoda Szymańskiego, Karbownika, Wszołka, Niezgody i paru innych... odpowiedz

Wojtek86 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Cudny Zenon: 4 max 5 obcokrajowców a reszta to powinni być Polacy. Mamy swoistą wieże Bubel. odpowiedz

Janko - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Jak czytam tych pseudo kibiców Legii to poprostu jest mi bardzo przykro i smutno.

To są kibice Legii, raczej obsrywacze którzy tylko krytykują i się wyolbrzymiają głupotą.

Nie jesteście kibicami Legii.

Legio jestem z Tobą.

Złe momenty miną.

Trzymajcie się w Pucharze Polski.

Oraz utrzymajcie się w lidze. Dobre dni nadejdą.





odpowiedz

Olo - 4 godziny temu, *.plus.pl @Janko: Nie no, chwalmy ich po kolejnej kompromitacji, super plan! odpowiedz

Wojtek86 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Janko: Miśku, to co mamy im klaskać za każda kolejna kompromitację? Bo inaczej nie będziemy kibicami? Nie bądz smieszny. TO co ta drużyna odwala to jest kryminał! odpowiedz

Vuko - 4 godziny temu, *.orange.pl @Janko: jestem kibicem bo przychodzę ich dopingować na Łazienkowskiej

"Obsrywam" ich bo prowadzenie klubu, drużyny, gra na boisku - dno. odpowiedz

EN57 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Janko: Dobry Wieczór Panie Prezesie i jak samopoczucie dopisuje? Bo nam nie. odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Janko: to może ty zostań prezesem , piłkarzem i skarbnikiem w jednym :) odpowiedz

KLanik - 5 godzin temu, *.chello.pl Na koniec pepik zrobił co miał zrobić. Jakie to dno... odpowiedz

Wojtek86 - 5 godzin temu, *.chello.pl W zimie trzeba zrobić ostre wietrzenie. Z tej mąki chleba nie będzie. odpowiedz

RIkki - 5 godzin temu, *.net.pl Miodek został sam , biedaka chcą pogrążyć na cacy dobrze że się nie płakał , ale jaki Pan taki kram .

Ruchnęli Nas kibiców po raz kolejny , czas na rewanż !!! odpowiedz

wawa3 - 5 godzin temu, *.net.pl To juz jest koniec. odpowiedz

word!up - 5 godzin temu, *.inetia.pl To już jest koniec , nie ma już nic , wszyscy sp...lać .......................................... banda łamag zarabiająca kokosy. Won do klubu kokosa !!! odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.236.223 Łoooooo hahahahahaha ale finisz hahahaha to jest tak śmieszne że aż nie prawdopodobne xD odpowiedz

Lolo - 5 godzin temu, *.plus.pl Pekhart profesor! Buahaha odpowiedz

Wojtek86 - 5 godzin temu, *.chello.pl Boże nawet karnego nie potrafią strzelić. Boże. Nie mam już pytań. odpowiedz

K(L)AKIER - 5 godzin temu, *.inetia.pl Hahahahahahahahahahahaha odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl Pekhart i wsioo :/ odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.101.212 Ale trzeba przyznać że awans był na wyciągnięcie ręki :/ Spartak mega słaby, tylko my w ofensywie dno totalne jak ten Emreli wyjdzie jeszcze w podstawie to zwariuje chyba odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.plus.pl Pogonić tych grajków z mioduskim i kucharskim na czele.

Niech wypi.... z tego klubu odpowiedz

KLanik - 5 godzin temu, *.chello.pl Lopes i Ribeiro, WON odpowiedz

Wszyscy! - 5 godzin temu, *.111.198 Wszyscy!!!po!!meczu!!vzekamy!!na!!kilku!!piłkarzy!! odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wstyd Hańba... Żal.... Sami sobie bramkę strzeliliśmy, Spartak cienki bardzoooo z ręcznikiem w bramce.. Okazało się że Legia sięgnęła dna... odpowiedz

Vv - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Syn trenera: Jutro przeczytamy ,,Zdecydował jeden błąd "" odpowiedz

Kowal legijnego losu - 5 godzin temu, *.plus.pl Dopóki będzie ten prezes to nic się nie zmieni będziemy mieli tylko co jakiś czas nowe opowieści ,,pomysły" i wizje. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl News dnia - prezes na Pudelku powiedział, że za wszystko tak naprawdę odpowiada jego teściowa... odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: na miejscu teściowej to bym się nie przyznawał że mam takiego ziecia a i córkę też moze zje.. czemu takiego wybrała. odpowiedz

Kolega po szalu - 5 godzin temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: To już tak upadł Mioduski? Kiedyś Forbes a teraz Pudelek hahaha szkoda że już Bravo nie ma :D odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl I tak upływa ta 2 połowa i nic się nie zmienia naprawdę nie ma tu żadnych przesłanek że cokolwiek się zmieni. odpowiedz

Guny - 5 godzin temu, *.229.6 Jakim cudem Johansson był powoływany do takiej reprezentacji jak Szwecja? odpowiedz

Joł - 5 godzin temu, *.telkab.pl @Guny: Raczej co się stało że zaliczył taki zjazd w Legii? Czesio go przetrenował? odpowiedz

artic - 5 godzin temu, *.55.149 @Joł: ikea pewnie za czesto przebywal na ul.mazowieckiej i nad zegrzem i zjazd formy gotowy. odpowiedz

Kieł - 5 godzin temu, *.centertel.pl Przede wszystkim Legia nie ma zespołu na atak pozycyjny.Kto kazał im tak grać? Ta formacja pomocy i ataku nie jest w stanie strzelać bramek.Brakuje otwierających podań i strzelców.Jeden napastnik to zdecydowanie za mało.Tak jak napisali złośliwie Chorwaci po meczu o LM w Warszawie-Legia mogła grać jeszcze przez 2 dni nonstop,a i tak nie strzeliłaby gola.Wystarczy dobrze ustawić obronę i po Legii-niestety.Legia nie ma pomysłu na grę pozycyjną ani wykonawców odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl No i co panie prezesie gramy jak za Michniewicza? odpowiedz

WOW - 5 godzin temu, *.plus.pl Zorro na boisku? Kiedy go kupili? odpowiedz

Ech - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mobilizacja dzielnic na następny mecz

Wszyscy na stadion odpowiedz

Joker - 5 godzin temu, *.chello.pl Zmiany do kitu. Lopes i ukrop, a gdzie Włodar i Ciepiela? odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Slisz jedyny piłkarz na świecie który potrafi 3 straty w ciągu minuty zaliczyć. Jak można takimi drewniakami grać przecież to zawodnik 12 przeciwnika.. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Najwiekszy plus tego spotkania to wiadomość (o ile prawdziwa), że niedługo nie bede musiał ogladać "popisów" Martinsa. odpowiedz

KLanik - 5 godzin temu, *.chello.pl @Wolfik: Ribeiro, Lopes, Kastrat i reszta WON! odpowiedz

Mioduski Ty Tygrysie piłkarski……… - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Mam propozycje dla Ciebie skrzykniemy sie z chłopakami. Z orlików warszawskich i uratujemy Ci ekstraklasę za darmo !!!!!



A Ty w nagrodę opuścisz ten klub raz na zawsze!!!!!!!!! odpowiedz

pout - 6 godzin temu, *.centertel.pl Spartak ma niezbyt pewnego bramkarza.Widac,że gość ma strach w oczach ale Legia nawet nie chce go sprawdzić. odpowiedz

O(L) af - 6 godzin temu, *.aster.pl Artek, zakończy grę w Legii, bo jestmega syf, i resztę życia wraz z ród, Ina spedziw USA. I tyle będziemy go widzieli. Yooop???? odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jak ostatni ligowy mecz

Prosty błąd i ataki bez efektu odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Włodar musi wejść! I dawać kolejnych młodych Polaków! odpowiedz

MOKOTÓW - 6 godzin temu, *.aster.pl Tak swoją drogą, ile prawdy jest w tym, że Boruc miał uraz pleców, pojechał na wakacje i tam się leczył, a może nie dostał kasy za awans, bo i takie słuchy chodziły. Olał klub, bo kasy nie dostal. Legia nie ma godnego następcy Boruca, i tyle cały ten zaciąg walnął foha czy jak, i co i nic. Brawo żałosny prezesie,o to Ci chodziło? odpowiedz

Szpic - 6 godzin temu, *.chello.pl Ci którzy oczekiwali cudu, powinni się raczej udać do Kany Galilejskiej. odpowiedz

Gościu - 6 godzin temu, *.centertel.pl Tak jak ktoś napisał w necie Spartak odcina Emrelego od podań i to wystarczy.Bo kto ma strzelać dla Legii? Mamy pomocników co strzelić na bramkę nie potrafią,a gramy 1 napastnikiem.Do tego cierpliwość i czekanie na błąd i doczekali się.Legia bije głową w mur.Za mało jest bramkostrzelnych graczy.Kiedys w Legii strzelali prawie wszyscy zawodnicy z pola,a teraz czekamy na cud odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Nie jest najgorzej w porownaniu z innymi meczami. Emreliego posadzic na lawce wlodar za emreliego i gramy dalej.

Nic sie nie stalo ta bramka to fart dla spartaka odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @grzesiek: no i sedzia ewidentnie nie jest z nami. Bo ten faul na ribeiro przy sedziu bocznym ewidentnie kartka odpowiedz

ryba socho - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Na szczęście na zawodników już czeka prezent albo prezenty w DUBAJU. odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl Nawrocki na rozgrywającego, głąbowski na choinkę odpowiedz

OLaf - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Borek coś plecie że czas zmienić taktykę, ale jaką taktykę jak żadnej nie ma??? Oni trzech podań nie potrafią wymienić, ta banda amatorów powinna zarabiać minimalną krajową brutto bo na więcej nie zasługują. odpowiedz

Moro - 6 godzin temu, *.centertel.pl @OLaf: ja myślę że czAs zmienic trenera odpowiedz

Moro - 6 godzin temu, *.18.129 @OLaf: ja myślę że czas zmienic trenera odpowiedz

EN57 - 2 godziny temu, *.plus.pl @OLaf: Minimalna krajowa za coś takiego???? To panie w biedronkach charują za psie pieniądze a im? 400zł i do domu drugą klasą.... odpowiedz

orbitaL - 6 godzin temu, *.aster.pl Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie! odpowiedz

Fanatyk porażek legi - 6 godzin temu, *.icpnet.pl Teroz trzi kartki du pomocników, Nu i 3 hopów do szatni. odpowiedz

Yogi - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Może i Spartak ma lepszy zespół. Ale na 100% zazdroszczą nam wybitnego dyrektora sportowego i fenomenalnego prezesa z wizją???????????? odpowiedz

Avatar - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wieteska był jest i będzie zagrożeniem dla Legii. odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl @Avatar: Wieteska? Tam portugalce i albańce i reszta to zagrożenie. Powinni 1200 zarabiać i codziennie oklep dostawać od kibiców, za taką grę. odpowiedz

teges - 6 godzin temu, *.tpnet.pl dziękuję, żegnam odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Normalnie płakać mi się chce jak dziecku....



Przecież te ruskie to cieniasy jakich mało w LE... odpowiedz

Zły z natury - 6 godzin temu, *.orange.pl To jest kur.a kabaret rozgonić tych nieudaczników których ściągnął ten nieudacznik kucharski razem z tą lokowaną ku.wą. Oczy krwawią jak się na to patrzy to nie są Legionisci to jakieś ped.ły won amatorzy z tego klubu odpowiedz

wtf - 6 godzin temu, *.chello.pl Tu już się nic nie wydarzy,może poza kolejnymi frajersko straconymi bramkami.Polecam przełączyć na mecz Atalanta-Villareal,świetnie grają i można oglądać na luziku. odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Boruc i Wieteska najlepsi na boisku, reszta masakra. Zmiany konieczne, te karły portugalsko-albańskie WON! odpowiedz

Miki55 - 6 godzin temu, *.chello.pl W każdym przegranym meczu to nie przeciwnik z nami wygrywa tylko nasze piłkarzyki przegrywają na własne życzenie. Takie podania na nogę przeciwnikowi mają miejsce w każdym meczu. To my przegrywamy a nie oni wygrywają. Sraczka w obronie, nogi spętane strachem, rozwolnienie na widok piłki na własnym przedpolu. Takie błędy są w każdym meczu. Przeciwnicy nasi mogą wcale nie rozgrywać piłki, wystarczy tylko czekać na podanie od Legionisty. To się powtarza w każdym meczu. odpowiedz

Makary - 6 godzin temu, *.jmdi.pl To są po prostu słabi piłkarze i nic z tego nie będzie... odpowiedz

mareczek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Niestety jak się robi takie błędy w obronie to trudno oczekiwać dobrego wyniku.Gola Legia strzeliła sobie sama.Słaby spartak wygrywa chociaż grał słabiej odpowiedz

L fire - 6 godzin temu, *.net.pl Jest w normie jak w lidze , więc tragedii niet .

Obraza majestatu , chłopaki idą po wielki wstyd nie pieniądze ... odpowiedz

Fanatyk porażek legi - 6 godzin temu, *.icpnet.pl Z tymi kartkami tyż idzie dobrze. Łot 70 min bydum grali w łośmiu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Magierą wszystko Twoja wina, Twoja i Leśnodorskiego. A Kowalczyk powinien siedzieć.... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 6 godzin temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: A W ogóle to Jozak był the best !!! odpowiedz

Eduardo - 6 godzin temu, *.toneticgroup.pl @Leśny Dziadek: weź ty się nie kompromituj. Każdy twój wpis to proszenie się o wpie....l odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 6 godzin temu, *.16.61 @Eduardo: Totalnie nie pojales ironii. Ani tez aluzji do wypowiedzi Rozczochranca.

Dziadek, mam racje? odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl @Eduardo: obrońca prezesa? odpowiedz

Speed - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu 2.0: Nie poniał bo razem z Mioduskim Harward kończyli. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 6 godzin temu, *.plus.pl @Speed: Mioduski skończył a tamten tylko tam był na liście studentów ale ważne że był w CV ma hehe odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu 2.0: Jak nie, jak tak:) Może kiedyś pogadamy przy piwie?:) odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 5 godzin temu, *.16.61 @Leśny Dziadek: Z dzika checia! :-)



Nie wiem tylko czy dozyje, bo czas ucieka... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu 2.0: Damy radę, chyba że wojna wybuchnie. Ale to najwyżej w lesie popijemy:) odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 5 godzin temu, *.16.61 @Leśny Dziadek: Trzymam za slowo kolego :-) Trzymam za slowo...

Czy w lesie, czy w pubie, moze nawet byc na dworcu, oby tylko kiedys tak bylo.

Tylko jak sie zgadniemy? odpowiedz

Leśny Dziadekl - 3 godziny temu, *.orange.pl @Krzeszczu 2.0: To jest pewien problem, bo jak się tu ómówimy, to coś m,i się wydaje, że ten pub pęknie w szwach:)) Ale coś wymyślimy. odpowiedz

Eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @:): a gdzie to wyczytałes? To najgorsze po ITI co się mogło Legii przytrafić to Miodoustny amator odpowiedz

Sikorskie gówno - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Kur...a za darmo bym nie poszedł na to dziadostwo odpowiedz

kczeczu - 6 godzin temu, *.205.233 ten żosue to debil odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Mecz zakończymy w 8... odpowiedz

Rafix - 6 godzin temu, *.chello.pl To wszystko wina poprzedniego sztabu. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 6 godzin temu, *.16.61 Gra totalnie adekwatna (jakoscia) do jakosci oprawy.

Niech kazdy sobie to tlumaczy jak chce.

A teraz wszyscy razem: nie poddawaj sie! siala lalalaaaa odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Żyleta dawać

Nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Andre kolejny portugalski stolec. odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl Ta oprawa to skierowana do Mioduskiego i Kucharskiego? odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @:): No wreszcie ktoś odgadł:)) odpowiedz

Kibic z instagrama - 6 godzin temu, *.plus.pl @:): nie do hejterow prezesa wiesz;) odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z instagrama: takich jak ty? odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Na trybunach Szopen, to będą grać jak z nut. Tylko która drużyna...? odpowiedz

Rafix - 6 godzin temu, *.chello.pl Od razu prośba BEZ HEJTU NA MAJKA!!! To nic dobrego nie przyniesie. odpowiedz

K(L)AKIER - 6 godzin temu, *.inetia.pl Brawo , brawo jak ruscy sami nie potrafia strzelić, to sami im pomagacie .Dajcie spokój z tym kabaretem, odpadnijcie i nie kompormitujcie sie odpowiedz

RTS - 6 godzin temu, *.net.pl Te knypki z legii padają od wiatru odpowiedz

Nie poddawaj się !!! - 6 godzin temu, *.plus.pl Be, be, be, be, be !!! odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Obrona tragedia, pomoc też, ataku nie ma, pomysłu na grę nie ma. Szkoda tylko kibiców. odpowiedz

Kolega po szalu - 6 godzin temu, *.plus.pl Ruscy kurła konkretni czyhają na błędy i się doczekali. odpowiedz

dan - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Fajnie wyszli na mecz,nieźle grali,a tu taki idiotyczny błąd.Do tej pory spartak po prostu nie istniał.To chyba jakieś fatum.Trzeba wezwać egzorcystę na Legię odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl @dan: serio? Ja myśl że spartak odrobił lekcje i wie ze Legia jest groźna tylko z kontry. Taka była ich taktyka, dać Legii graći sama się pokona. Przecież my jak posiadamy piłkę to nawet Radomiaka nie potrafimy ograć odpowiedz

A - 6 godzin temu, *.172.51 Maik rewelacja . odpowiedz

bum - 6 godzin temu, *.235.118 NO I HOOY NO I CZEŚĆ....

Cytując klasyka hahahahaha

Pozamiatane odpowiedz

Syn trenera - 6 godzin temu, *.play-internet.pl No i co z tego że 16 minut sobie podawali.. Żadnego zagrożenia bramki Spartaka i babol jak w b klasie... Ehhh żal.. odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.net.pl Tak się kończy bład małolata zamiast wybić na aut to kombinuje …kur.. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 7 godzin temu, *.plus.pl Brawo Majk odpowiedz

KLanik - 7 godzin temu, *.chello.pl Josue nie umie podać prostej piłki. Już machnął ręką, już olewka. Te portugalce won do domu! odpowiedz

Ja - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Żenująca ta oprawa, serio odpowiedz

MM - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Ale się w TV gimnastykowali aby nie pokazać oprawy i napisu w całej krasie. odpowiedz

HH - 7 godzin temu, *.plus.pl Nie zamknijcie spotkania w pierwszej połowie. odpowiedz

robal - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Powalczcie chociaż odpowiedz

Rafix - 7 godzin temu, *.centertel.pl Luquinhas Martins Josue w jednej jedenastce. To pogramy o górną piłkę odpowiedz

KrystekLegia - 7 godzin temu, *.chello.pl Panowie ogień na trybunach i ogień na placu boju.... Do Boju Legioo Marsz..... odpowiedz

Kudlaty - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Kiedy legia wychowa i sprzeda swojego wychowanka Kilka klubów wykazuje zainteresowanie Kamińskim, a jednym z nich jest Vfl Wolfsburg. Niemiecki klub zaoferował Lechowi Poznań 10 mln euro za młodego Polaka - mimo to oferta został odrzucona. Dla Karola Klimczaka była to za niska kwota. odpowiedz

