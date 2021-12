Gołębiewski: Nie przedłużyliśmy snu

Marek Gołębiewski (trener Legii): Ciężko coś powiedzieć sensownego, bo to tylko słowa. Byliśmy blisko sprawienia, może nie sensacji, ale miłego prezentu dla naszych fanów. Mieliśmy swoje sytuacje, które trzeba było wykorzystać. Stało się inaczej. Nasza gra wynikała z tego faktu, że Spartak po naszym błędzie cofnął się i ciężko było zagrać piłkę do napastników. W przerwie uczulałem zespół, żeby kierowali jak najwięcej dośrodkowań. Pod koniec spotkania postawiłem na zawodników, żeby było więcej dośrodkowań i zagrożenia pod bramką gości. I to się udało. Atmosfera była dziś wyśmienita dzięki kibicom. Bardzo im dziękuję. Choć teraz jestem trenerem, to zawsze chodziłem na mecz i one były wspaniałe dzięki fanom. Ta Liga Europy to była nagroda dla klubu, dla zawodników, że awansowali. Szkoda, że nie udało przedłużyć się tego snu. Dziś stawialiśmy czoła Spartakowi i trzeba przyznać, że Rosjanie byli w zasięgu... Zdawaliśmy sobie sprawę z problemów kadrowych gości. W 95% trafiliśmy ze składem gości przed tym spotkaniem. W efekcie moi gracze dostali analizę w najlepszej możliwej formie. Zadecydował błąd Maika Nawrockiego, ale trafił się on teraz. Do tej pory grał dobrze i na pewno jest bardzo dobrym zawodnikiem. Nie powiem na niego złego słowa. To ja przygotowuję zespół i wystawiam później jedenastkę. Chcę podkreślić, że wygrywamy i przegrywamy razem. Czy będę trenerem Legii na wiosnę? Trzeba pytać władz klubu. Ja jestem tylko pracownikiem i ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.

Trening - 2 godziny temu, *.versatel.nl Co trenuje napastnik na treningach? odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl do grzesiek: a kto mu karze udawać trenera?

Ojro chyba i wazelina bo normalny by yeb...i to demonstracyjnie, poszedł na L4 albo zrezygnował ale na taki gest to trzeba dorosnąć ale na to trzeba mieć charakter i tak zostać wychowanym panie niejaki gołębiewski. odpowiedz

Narrator - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gołębiewski ma ciekawe spostrzeżenia. Coś na zasadzie ze jak swieci słońce to jest dzień a jak księżyc na niebie to jest noc. No kurvva geniusz. odpowiedz

ferds - 2 godziny temu, *.chello.pl Byliśmy blisko wygranej? Był karny bo rusek się sfrajerzył i strzał w poprzeczkę z trudnej pozycji, nie wyprocowaliśmy żadnej czystej sytuacji sami bo karny to prezent od ruskich, nie wycieli przeciez Legionisty który wychodził sam na sam. W lidze ze słabszymi jest tak samo - nie umiemy stwarzać żadnych sytuacji bramkowych. Od początku pracy Gołębiewskiego jest tak samo źle i gorzej niż za Michniewicza, a nawet, bo wcześniej jakieś sytuacje stwarzaliśmy tylko patałach Emreli nie umiał strzelić 200% sytuacji. Te zmiany to czysty chaos. Josue to jedyny człowiek który może zagrać jakąś dokładną piłkę w pole karne, to go zmienił. Mioduski głupek póki nie miał następcy mógł sobie odpuścić wyrzucanie Michniewicza żeby nie pogłębiać chaosu. Tu nie chodziło o dogranie 2-3 meczy ale wielu w których trzeba zbierać jakieś punkty. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie bedziesz na wiosnę trenerem bo nigdy nim nie byłeś. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Święta blisko. Nie powinieneś już wracać na choinkę? odpowiedz

Polska! - 2 godziny temu, *.orange.pl @EPITET Prędzej Łęczna awansuje niż tak grająca Legia odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Gołąbiewski zrezygnuj pan z tego grubego w bramce Wieteska zasłonił mu pół bramki a ten nie zdążył dobiec do piłki.Taki doświadczony a tak żle się ustawia.Karnego można nie wykorzystać ale trzeba było powiedzieć Perkhardowi żeby przy strzale zdjął maskę ,bo mu spadła na oczy i strzelił w środek bramki.Powinni go na kopach wynieść. odpowiedz

Matek - 2 godziny temu, *.proneteus.pl DNO !! Zero Ambìcì !! odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Matek:

ja widzę ambicję, oni są tylko słabi, to nieudacznicy, ale nie widzę żeby nie chciało im się walczy odpowiedz

EPITET - 2 godziny temu, *.com.pl Niema Europy , Niema Mistrzostwa . Jeszcze tylko jeden awans w PP dzięki szczęśliwemu losowaniu i znów będzie można napisać . Zadecydował jeden Błąd " i zaśpiewać Nie Poddawaj się .... " i Zwoływać na kolejne Przemarsze .... To już się tak Chore zaczyna robić jak Wyniki Legii . Mam nadzieję , że znajdzie się ktoś kto będzie w stanie nazwać to wszystko po Imieniu jakim obecna sytuacja zasługuje . odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Odwalcie sie od niego, co on ma do gadania jak w klubie skład ustawia kucharski z mioduskim. A ktos i tak musi udawac trenera Legii wiec co za roznica czy Golebiewski Michniewicz czy Vuko odpowiedz

mirek - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek:

ale chyba lepiej nie dać z siebie robić popychadła z żadne pieniądze. Ty masz w głowie inaczej? odpowiedz

Klaus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niech ten rok już się skończy jak zły sen. Zabieraj się gościu i nie pokazuj więcej. Razem z połową tych pajaców . odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Klaus: Niech już się skończy ten sezon odpowiedz

EN57 - 3 godziny temu, *.plus.pl Wy wszyscy śnicie za kasę jsk że snów a my musimy patrzeć na ten koszmar. Wam zależy na dobru klubu???? Ha ha ha dbałość o własną kieszeń towarzystwo wzajemnej adoracji ewidentnie działacie na szkodę klubu czysty sabotaż tak trzeba to wyraźnie powiedzieć. A te fałsze z trybun nie poddawaj się to chyba do prezesa by jeszcze bardziej zaszkodzić klubowi. odpowiedz

Chłopie obudź się - 3 godziny temu, *.plus.pl Chłopie jeszcze śnisz...? Wesołych Świąt i obudź się !!! Jakie twoje statystyki jako 1go trenera? Nie licz - żadne !!! Po kazdym meczu troszkę brakło... Zyczę szczęścia i pięknych chwil radości jak po meczu z motorem. To były piękne chwile...radości ??? Czy raczej zenującu spektakl nieudolności... Raczej to drugie. odpowiedz

CZARNA DZIURA W HISTORII - 3 godziny temu, *.com.pl Spartak ostatnio 6 Meczy bez wygranej w Lidze Rosyjskiej , która jest nie jest jakaś Mega Silna , Do Legii Ruskie przyjechali bez ani jednego napastnika . Nie zagrali kompletnie nic , Ale to wystarczyło na pokonanie Legii , Co tu Pisać - Jeden Wielki Dramat Niema w Legii obecnie Kompletnie NIC . A tegoroczny Sezon w Historii Legii to Jedna CZARNA DZIURA odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @CZARNA DZIURA W HISTORII:

taki Czerczesow to w przerwie na reprę przegoniłby ich chociaż tak, że biegaliby jak nakręceni; na tę ligę by wystarczyło odpowiedz

Vako - 3 godziny temu, *.chello.pl Hahahhaha hahahhahahaha hahahaha mieliśmy ich w sasiegu! W sasiegu czego?! Człowieku co ty wygadujesz!!!! 95% procent mieliśmy ich rozrysowanych!!! Kur.... a zobacz Mietek mieli ich w zasięgi był plan i przegrali hahah dobry cyrk jest w tej wypowiedzi. Jak można wogole mówić że miał ich rozpracowanych ty się kompromitujesz tymi wypowiedziami człowieku :) :) Padake gracie nie ma pomyslu składu i ładu człowieku. odpowiedz

Ech - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie przedłużyliśmy snu. Ja nie wiem czy będzie w historii Legii taki trener co będzie przedłużał sen bardziej i zarabiał za nawijanie makaronu na uszy pieniędzy poważnych jak na polski rynek.. odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. teraz czekamy na vvpie...ol vv Plocku odpowiedz

Maro(L) - 3 godziny temu, *.versatel.nl W zasięgu ? Chyba "w zasięgu wzroku" k... karnego nie trafić gorzej jak w trampkarzach. W... ich do rezerw,albo lepiej nie bo jeszcze tam bedą na końcu tabeli dno i wiadro mułu odpowiedz

Michal - 3 godziny temu, *.com.pl zwolnijcie już tego idiote bo nie da sie na niego patrzec odpowiedz

Kieł - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Był w ogóle w historii Legii gorszy trener? odpowiedz

Mati - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kieł: Hasi odpowiedz

lp7 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mati: ale on chociaż sprowadził VOO czy Moulina odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mati: Hasi do LM awansował,a Gołąb z LE odpadł!Ot,taka drobna różnica. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mati: Hasi do LM awansował,a Gołąb z LE odpadł!Ot,taka drobna różnica. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl WON WUEFISTO marionetko Mioduskiego i Kucharskiego... Jaki normalny trener do tego gnoju przyjdzie... Gdzie prezes zatrudnia amatorów, a dyrektor sportowy kupuje piłkarzy jakich jemu się podoba i z jakich ma prowizje a nie takich jakich chce trener, gdzie kibole mimo pasam wstydu i upokorzen nie reaguja... DRAMAT CHLE w LEGII straszny od 30 lat nie pamietam takiej degrengolady odpowiedz

ANGLIA1973 - 3 godziny temu, *.icpnet.pl JESTEM K. STARY ALE NIGDY NIE WIDZIAŁEM DRUZYNY JAAAKLEGIA NO SŁABO GRALIŚCIE DLACZEGO odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Atrapa trenera. Średnia punktów na mecz poraża. NOBEL dla tego kto go zatrudnił. Większość grajków to też atrapy kopaczy. Emreli mistrzostwo. odpowiedz

K(L)AKIER - 3 godziny temu, *.inetia.pl Pilkarza na pewnym poziomie takie błędy nie powinny się zdarzać ,dlatego Wieteska gra w Legi A nie w Dortmundzie, Maik jeszcze młody ale bądźmy szczerzy to jego wina , nikogo innego , przekreślil szansę Legi, bo po tej bramce powietrze z nich zeszło, możesz biegać, starać się ale takie błędy to u juniorów się nie zdarzają. odpowiedz

Sasza - 3 godziny temu, *.chello.pl W d...pie byli a nie w zasięgu panie "trenerze". W takiej formie to se możecie na orliku popykać i też nie wiem czy dali byście radę wy nieskończone miernoty. A Pekhart za tego karnego to powinien zwyczajnie dostać w pysk. odpowiedz

Ed - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten trener to największa porażka w historii Legii :( odpowiedz

Robson - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ty się nadajesz na trenera jak ja na napastnika Barcelony:) odpowiedz

Stas - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale ten gość pier... Mieliśmy ich w zasięgu, no ma nas za idiotow odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.aster.pl Panie trenerze wy nie przedluzyliscie snu wy dalej spicie i juz nie wiecie co mowic

kolejne mecze powinny odbywac sie bez widowni i przy zgaszonych swiatlach odpowiedz

