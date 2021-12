Konferencja pomeczowa

Rui Vitória: Remis byłby nie fair

Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 21:32 Fumen, źródło: Legionisci.com

Rui Vitória (trener Spartaka): To był bardzo dobry wieczór dla mojej drużyny. Szczególnie, że to było trudne spotkanie, a mimo wszystko odnieśliśmy ważne zwycięstwo. Zagraliśmy dobre spotkanie pod względem taktycznym, choć w drugiej połowie brakowało nam koncentracji. Niemniej jednak zespół pokazał solidarność. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy, że wygraliśmy, bo dzięki temu zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie.



To historyczne wydarzenie dla nas i szczególnie ważne mając na względzie rywalizacje z Leicester i Napoli. Od 2015 roku jestem trenerem, który prowadził drużyny w Lidze Mistrzów, również azjatyckiej. Wiem jak to wygląda i wiem jak należy motywować zespół. Dzięki temu moja drużyna wie jak powinna grać. Kluczowe jest przygotowanie do tego typu rozgrywek. Wiem, że w lidze rosyjskiej nie idzie nam tak dobrze, ale rozegraliśmy 26 meczów. Jak nałożymy na to kontuzje, kartki, a także grę w Europie, to trudno jest wszystko pogodzić. Niemniej, chcę pogratulować mojej drużynie, piłkarzom, a także osobom, których nie widać, a pracowali na ten sukces, jakim jest awans z fazy grupowej Ligi Europy.



Nie wierzyłem w to, że zremisujemy to spotkanie. Rzut karny nie był podyktowany sprawiedliwe. Inny wynik niż nasze zwycięstwo byłoby nie fair w stosunku do tego, co oglądaliśmy na boisku. Jednak Aleksandr Sielichow obronił rzut karny, pokazał wysoką formę, ale to jest bardzo dobry piłkarz. Trzymałem za niego kciuki, gdy miał kontuzję i cieszę się, że problemy zdrowotne są już za nim. Wrócił po trzech miesiącach. Nie chcieliśmy ryzykować wcześniej, bo baliśmy się, że odnowi mu się kontuzja.



Michaił Ignatow wyszedł w podstawowym składzie obok Zelimchana Bakajewa, ale to dlatego, że potrzebowałem mobilnych graczy. Gieorgij Miełkadzie zaczął na ławce rezerwowych, ale proszę mieć na uwadze, że miał 3 miesiące przerwy i trenował z nami zaledwie pięć razy. Miełkadzie wszedł na boisko dopiero w momencie, gdy bardziej nastawialiśmy się na kontry. Stąd taka moja decyzja.



Dziękuję kibicom Spartaka, którzy przyjechali na ten mecz i wspierali nas z trybun.