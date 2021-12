To już jest koniec

Sędziowie

Główny: Matej Jug (Słowenia)

Asystent: Matej Žunič

Asystent: Robert Vukan

Techniczny: Dragoslav Perič



Chohu - 50 minut temu, *.orange.pl Coś czuję że to może nie być jeszcze koniec... Następny krok tych patałachów to PP a dalej to nawet nie chce myśleć.. Loczek przeproś Vuko,on może uratuje ten sezon. odpowiedz

DYREKTOR ODPOWIADA ZA SPORT W LEGII I ZDROWY TRYB ŻYCIA WSZYSTKICH !W KLUBIE! - 1 godzinę temu, *.120.67

Dziesięć minut przed końcem wprowadzony Szymon Włodarczyk miał szansę po wrzutce od Ribeiro, jednak instynktownie nogą interweniował Sielichow. Jeszcze bliżej szczęścia w 84. minucie był Tomas Pekhart! Czech główkował po dośrodkowaniu z lewej strony i niestety trafił tylko w poprzeczkę. Szkoda tej szansy... Trzeba jednak obiektywnie powiedzieć, że gra ofensywna mistrzów Polski w drugiej połowie wyglądała słabo i okazji bramkowych było jak na lekarstwo. Niewiele przed końcem mocne uderzenie z dystansu Nawrockiego i na raty, ale skutecznie, interweniował bramkarz Spartaka. W ostatniej akcji meczu arbiter przyznał Legii rzut karny za faul na Pekharcie. Do wykonania jedenastki podszedł sam poszkodowany, który... przegrał pojedynek z bramkarzem. Czech kopnął piłkę źle i zdecydowanie zbyt blisko środka bramki. Dramat. odpowiedz

kibic sukcesu - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Komu teraz kibicować? odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl jak to jest fanatycy z krainy podziemnej pomarańczy trzymać z klawiszami z Łubianki... Czerwiec 56,aha przecież to nic takiego... FORZA LEGIA

odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl kompletny kibel!!!! Pekhart niech wraca do Pepików jak ma strzelac karne 2 metry od słupka... : O odpowiedz

Goral - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Szkoda mi każdego trenera przychodzącego do tych patalachow! Bogu ducha winni!!!

Mioduski out!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Tak nieco już na spokojnie - przegraliśmy dziś pechowo. Nie zagralismy wielkiego meczu, sowieci tym bardziej. Na pewno byli do "łyknięcia" ale i tak trzeba by zespół był w formie. Nie był, zatem przegraliśmy.



Do Maika nie mam większych pretensji. Pograł troche w polskiejj lidze to i nauczył się zagrywania do tyłu. W eliminacjach do LE tego nie robił, grał raczej w przód. Ale beton trenerski go "wyprostował". Młody jest, jest szansa że się ogarnie.



Gra Legii nabrała czegokolwiek po zejściu dwóch Portugalczyków: Martinsa i Josue. Dobrze, że ten pierwszy jest "na wylocie". Kaleczy ten sport niemiłosiernie a przewraca się przy lekkim podmuchu wiatru. Może lepeij idzie mu granie na konsoli, niech się tym zajmie. Ten drugi to piłlkarz z minionej epoki. Dokładny, ale przewidywalny, wolny jak ruskie KW i z psychiką ginazjalisty. Na taką drugą połówkę naszej tabeli może być, więcej nie wyciśnie.



Pekhart mimo fatalnego karnego zrobił 2x więcej wiatru niż Azer przez ponad godzinę. Powinno dac to do myślenia. A najlepszy u nas: wysmiewany przez wiekszość Wieteska.



Na koniec. Uważam że LE przewaliliśmy wczesniej, jeszcze w Neapolu. Tam wielki strateg skutecznie "zabił" swoją drużynę. Potem juz poleciało. odpowiedz

Kucharz - 1 godzinę temu, *.aster.pl Zupa ogórkowa na padlinie. Powalczcie na wiosnę o utrzymanie i wypad, jak najdalej od Warszawy, ... odpowiedz

golomb - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kiepska oprawa, pycha kroczy przed upadkiem :) odpowiedz

Przemek KSG - 1 godzinę temu, *.net.pl Najłatwiej kopać leżącego, macie dobrego obrońcę Wieteske, w KSG strzelił 8 bramek w jednym sezonie. Budujcie wokół niego odpowiedz

Kaczynski - 2 godziny temu, *.vectranet.pl no i jeb sie cenzorze kasujacy komentarze odpowiedz

Kaczynski - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hej, kibole jak to jest dostac od Spartaka? Tej jak to nazwaliscie ruskiej ku***? lipa lekka co? xD



a oprawa byla jedna z najbardziej gownianych od lat odpowiedz

Maka - 2 godziny temu, *.supermedia.pl A o tej porze kazdy z tych wkladów do koszulek wsiada fo swojego merola lub bmw i jedzie sie zrelaksowac. Leje na tych z zylety i reszty stadionu bo o co ma grac? Dla niego czy to Legia czy Piast czy inne Zaglebie to jeden ch.. .ten kto placi im po 30-40 kawalkow tygodniowo i kto podpisuje takie kontrakty nie ma wyobrazni. A potem taki Kapustka siedzi w C+ i mu jest w sumie obojetne albo nawet zapomina czy na Cracovi to on jest gosc czy godpodarz. Dzis osiagamy poziom -5 pod warstwa mułu… a konca nie widac nawet… odpowiedz

Dziad - 2 godziny temu, *.centertel.pl 3 x print screen

Ha odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.lunet.eu W lidze skromne umiejętności nie są przeszkodą, a sprawę załatwia brak zaangażowania. W Europie, mimo zaangażowania, wychodzi jaskrawie brak umiejętności. I jeszcze jedno : prezes coś mówił, że mamy najszybszego zawodnika w Europie, to się dzisiaj na niego napatrzył. odpowiedz

Ali Baba - 2 godziny temu, *.. Właścicielowi wydaje sie, ze ma klub

Dyrektorowi sportowemu wydaje sie ze jest niezastąpiony

Trenerowi wydaje sie ze ma drużynę

Drużynie wydaje sie ze ma trenera

Kibicom wydaje sie ze Legia to oni

Redaktorom tego portalu wydaje sie ze sa dziennikarzami



Właściciel wie w jakiej jest sytuacji i ze praktycznie stracił juz ten klub. Trener wie, ze za chwile straci prace, piłkarze wiedzą ze sa tu na chwile, redaktorzy tego portalu wiedzą ze tracą w oczach kibiców swoim cenzuralnym zachowaniem. Kibice wiedza, ze co by nie krzyczeli to piłkarze i właściciel mają ich w dupie.

To wszystko toczy rak, układy, układziki. Pijawki pseudo menedżerowie wysysający krew z tego klubu. Rzesze niby kibiców śpiewających o amatorach na loży, i ci sami żrący i pijacy na tej loży za darmo obłudnicy.

Tu nie moze być dobrze.

Legie wyleczyć moze tylko spadek z Ligi jak alkoholika uderzającego nosami dno odpowiedz

Kaczynski - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ali Baba: Mioduskiemu nic sie nie wydaje, on doskonale wie co ma - ma pralnie brudnych, mafijnych pieniedzy i tyle odpowiedz

AliBaba - 1 godzinę temu, *.. @Kaczynski: jeśli tak jest to w normalnym państwie prawa powinien być kryminał. Niestety kasa rządzi i rządzić bedzie na wieki szczególnie ta najmętniejsza. Pozdrawiam Cie kolego odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kaczynski: ujawnij rąbek tajemnicy z tymi brudnymi i mafijnymi jak coś wiesz. Nie bronię DM ale nie podejrzewałem takiego procederu, a żeby rzucić takie oskarżenie to trzeba chyba coś mieć na myśli. odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.plus.pl Za mało jest w zespole Polaków lub ludzi z zagranicy takich, ze zrozumieniem sytuacji, czym jest dla kibiców Legia. Ci obecni nie rozumieją tej tradycji, tej presji, tej konieczności reprezentowania godnego poziomu. Dla nich to przystanek do kasy lub do kolejnego klubu. Brak poczucia DNA, i chęci odbicia klubu od dna. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brak słów i szkoda nerwów. Legia dziś przebiła dno. odpowiedz

Fanatyk porażek legi - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Tyfusy jesteście. Jak było mistrzostwo, to Mioduskim był ok. Jak nie idzie to na szrot. Dzieci we mgle jesteście. odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fanatyk porażek legi: ochłoń wiejski analfabeto, ochłoń - nikt tak nie pisał/mówił....a tak "by the way" (to po ANGIELSKU) piszę się Legii - przez 2 (dwa) 'i" odpowiedz

Miodek amatorek - 2 godziny temu, *.com.pl No i jak?

Dalej będziecie mieć caritas na Mioduskiego i będziecie mu zapełniać trybuny?! odpowiedz

Szkoda tylko kibiców - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję ,że od nowego sezonu bilety tańsze o połowę.A może tak uda się jednak spaść z ligi.Ale by było ciekawie.Na pewno by były zmiany. odpowiedz

Tot - 2 godziny temu, *.plus.pl Dariuszu hator hator hator, i Kicharski w srodku, banda teczowych nieudacznikow, zadna moja zlotowka na klub nie pojdzie dopoki oni beda za sterami tego klubu. Serce mi peknie jak spadniemy ale kiedys w koncu bedzie lepiej odpowiedz

WachteL - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Mioduski, wszyscy wiedzą, że pan się wyłacznie lansuje jak narcyz. Sprzedaj pan ten zasłużony i wielki klub. Każdy potencjalny nabywca będzie z pewnością lepszy. Nie męcz pan nas więcej odpowiedz

obiektywny - 3 godziny temu, *.inetia.pl Mamy atrapy piłkarzy , atrapę trenera , atrapy prezesa i dyrektora sportowego … co najgorsze kibice coraz częściej poziomem się do tego wszystkiego dostosowują …. jak sobie przypomnę atmosferę z naszej pierwszej Ligi Europy …. odpowiedz

Lukas - 3 godziny temu, *.chello.pl Gra dno i oprawa dno odpowiedz

Czesiu - 3 godziny temu, *.mm.pl Bym zapomniał:

"Jesteśmy w dupie" na antenie telewizji publicznej o 20:50 już na nikim nie robi wrażenia? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Do tego dodajmy dług, bieżace utrzymanie akademii, struktur klubu i mamy całokształt tragedii. Czego tu nie rozumieć? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl "Dziś życie wystawia Legii najwyższy rachunek za zaspokojenie ambicji Mioduskiego. Chciał wyjść z cienia swojego poprzednika i złotą czcionką pisać własną historię. Na razie wiele wskazuje na to, że za kilka lat rozdział o jego rządach przy Łazienkowskiej 3 będzie zatytułowany "Zobaczyć Europę i umrzeć"." odpowiedz

Dziad - 3 godziny temu, *.centertel.pl Hahahha odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl "Realne skutki sportowej zapaści można oszacować na stratę rzędu 40 mln zł. To 37 proc. budżetu klubu! Na tę kwotę składają się premie, o których dziś Legia może zapomnieć: od Ekstraklasy SA za zdobycie mistrzostwa Polski i awans do europucharów oraz od UEFA za udział w rozgrywkach w Lidze Mistrzów bądź Lidze Europy. odpowiedz

miet - 3 godziny temu, *.wawtel.pl @Leśny Dziadek: i to jest najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. odpowiedz

Czesiu - 3 godziny temu, *.ip-51-83-174.eu Oprawcy tym razem się pomylili. Powinno być "Jazda z Pudlem!" odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.mm.pl Po raz pierwszy się trochę rozpiszę.

Za czasów Żylety (bo teraz jest Żyletunia) to po bramce dla rusków - i biorąc pod uwagę popisy Legii w lidze - mecz już nie zostałby wznowiony. Nieważne, że walkower, nieważne nic. Byłaby taka zadyma, że mecz już by się nie wznowił.

Dzisiaj żyletkowi śpiewają tę durną przyśpiewkę do samego końca, nawet po niewykorzystanym karnym, którego niewykorzystanie dało ruskom awans z grupy.

Czyli mamy kompromitację Legii i Polski na arenie międzynarodowej.

W takim razie powiem krótko: spadek oczyści atmosferę. Musimy spaść, może wtedy Pudel odejdzie. odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Deadline minął-dla pudla,kopaczy,radzia i akceptujących to osôb z trybun.

I żeby nie było ten mecz to jeden z lepszych w tym sezonie ale brak reakcji i czekanie jak będzie za pôżno to nie jest akceptowalne dla kibicöw Legii Warszawa nie umoczonych w chory układ...

Zagłębie Lubin w środę i zobaczymy ile jest warta i ile minut przetrwa hipokryzja.





odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl A w niedzielę Warchoł pokaże Emrelemu jak się strzela. Furman udowodni Josue że machanie łapami i stanie w miejscu to nie esencja futbolu. Nawet dziadek Rzeźnik udowodni IKEI że bez siły fizycznej nie da się grać na obronie. Gładkie 2:0 dla Płocka to Jęd,ie najniższy wymiar kary. odpowiedz

Dedu - 3 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: Właśnie do czego to doszło że taka nazwa jak Wisła Płock i to na wyjeździe budzi w nas grozę.... odpowiedz

T-72 - 3 godziny temu, *.orange.pl Może jakiś pozew zbiorowy wobec Mioduskiego za wpędzenie wielu tysięcy ludzi w depresję i to w okresie pandemii??? odpowiedz

Majkel - 3 godziny temu, *.citystrada.pl mioduski trolu. Poprzedni sztab zawalił? mioduski- Michniewicz, który zbudował Nawrockiego kazał mu pod własną bramką odstawić dziś kryminał? Najlepszemu strzelcowi ligi z ubiegłego sezonu kazał podać dziś do bramkarza? Obijać słupki i poprzeczki też kazał w poprzednich spotkaniach? No weź chłopie jeszcze w tym roku kalendarzowym znajdź pierwszy lepszy grubszy mur, rozpędź się przyp...dol tak w niego by go przebić. Jak to zrobisz to zostań. Jak Ci się nie uda to obwiń Gołębiewskiego... odpowiedz

Ginpasterz - 3 godziny temu, *.193.45 Abstrahując od sytuacji w klubie, pomyślcie co musiał czuć prezes gdy ponad 300 000 euro się poszło wietrzyć po uderzeniu w środek bramki w ostatniej minucie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ginpasterz: Tylko o jednym myślę - jak to wspaniale, że zrezygnowałem z Canal + i nie będę już oglądał tej padaki. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Upadek Kucharskiego unaocznia Josue. Wiecznie zwalniający grę , bez dynamiki i strzału. Upadły król. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: Ten wolny Josue to była jego kwintesencja. Najlepiej strzelający wolne który jeszcze żadnej bramki nie zdobył z wolnego, mógłby się uczyć od Ivi Lopeza

I najszybszy zawodnik w Europie, który regularnie dawał się wyprzedzać Ayrtonowi w dodatku nie Sennie. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Hiszpan: Taki Smuda wśród trrenerów. Z poprzedniej epoki, dobry na podwórka. odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzeba ratować co się da! odpowiedz

Leśny Dziadekl - 3 godziny temu, *.orange.pl @lucho_83: Znam niedrogiego komornika, kiedy zaczynamy? odpowiedz

CZES - 4 godziny temu, *.icpnet.pl pisałem do WAS JA KIBIC NP LECHA LECH DZISIAJ BY ROZWALIŁ TYCH Z RASSIJI A LEGIA SIĘ PIEPRZYŁA NIE MACIE SERCA JEDEN JEST PAN BORUC I TAK WYBRONIŁ WAS LEGIO PS JESEM STARY PROSZĘ MI POWIEDZIEĆ DLACZEGO TAK LEGIA UPADŁABO ZAWODNICY OK MOŻETO NOWY TOTTENHAM odpowiedz

Frank Stilwell - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @CZES:Trudno powiedzieć panie kibicu Lecha dlaczego z legia tak się dzieje.Jak dla mnie głównym powodem jest prezes.Jest to człowiek wykształcony po same pomidory.Doktor prawa,który skończył studia na Harwardzie w USA.Rozumem człowiek zacny, bardzo pojetny.Do tego stopnia ze osiągnął bardzo dużo w biznesie.Niestety jeśli chodzi o kwestie sportowe,stricte piłkarskie to facet leży.Według mnie niema pojęcia o prowadzeniu klubu piłkarskiego na płaszczyźnie europejskiej.Do tego dochodzą jeszcze transfery które on wymyślił i przeprowadził, a nie trener który chciał zupełnie innych graczy.Polecam przeczytać wywiad z Mariuszem Piekarskim.Twoja drużyna jest teraz na świeczniku.Ale zobaczymy jak długo.Jeśli utrzymaćie skład obecny to może będziecie mieć w Poznaniu LE. odpowiedz

Czarna elka - 4 godziny temu, *.as9105.com Szkoda zawodników...A mi szkoda nas kibiców..,,,,,Jeździmy za nimi po całej Europie..i co? dostajemy w zamian.... odpowiedz

Vako - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie da się nic stworzyć z takim gościem jak Slisz w LE chłop człapie po boisku nie potrafi kreować gry zrobić przerzutu grać kombinacyjnie nie ma siły kopnąć piłki dużo dużo strat. Jedyne co umie to teoxhe pobiegac i podać do najbliższego chłop dramat.Wciagaja go nosem jego pojawienie na boisku jest osłabieniem dla drużyny. Tak nie gram pomocnik nie potrafi kompletnie NIC!!!! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Vako : 100000% racji 12 zawodnik przeciwnika w kazdym meczu poziom 4 ligi... odpowiedz

Vako - 3 godziny temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: Musi mieć dobre plecy ze jescze jest w Legi bo innego rozwiązania nie widzę.To jest bezproduktywny zawodnik więcej przeszkadza jak pomaga. Nie hejtuje go tylko on się nie nadaje to nie jest zawodnik na ekstraklasę a tymbardziej na LE. Ktos musiał dobrze zarobić żeby go wcisnąć w szeregi Legii. Znajomości synu znajomości :) :) odpowiedz

Dossa Junior - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Vako : koledzy, a Charatin lepszy? phy, no nie gadajcie... Emreli dziś był lepszy? Kastrati? odpowiedz

Miasto Rafałka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ciekawe za ile lat znów zagramy w tych elitarnych jak nasz kraj rozgrywkach? Kurła, kiedyś to było odpowiedz

aaa - 4 godziny temu, *.media.pl Dobrze że odpadli definitywnie z pucharów. Szkoda że przeszli Motor w pucharze Polski bo teraz całą zimę będzie spina na ćwierćfinał zamiast na ligę. A liga jest najważniejsza. Nie można powiedzieć że odpuszczamy, 14 miejsce wystarczy i skupiamy się na kolejnym sezonie. Z takim podejściem będzie spadek. odpowiedz

Frank Stilwell - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ech, tak naprawdę to nie wiadomo co napisać. Wydaje mi się ze nie jest to wina piłkarzy ze tak przegrywają.Dziś chcieli jak umieli.A ze tak grają a nie lepiej to to już są ich indywidualne umiejętności.Można powiedzieć ze jakieś pier...one fatum wisi nad legia.Bo dzisiejszego wieczoru powinni wygrać 2-1.Nie można było odmówić braku chęci poszczególnych zawodników.Ribeiro wrzucał w pole karne jak potrafił,tak samo Kastrati.Myślę ze nie można też mieć pretensji do Pekharta który zj...ał karnego oraz poprzeczkę.Owszem Nawrocki na walił.Ale w obronie grał dobrze.Co by było na trybunach,gdyby w 90 min.nadal było 0-0 a Pekhart na walił by z karnym?...

Szkoda mi tych zawodników bo dziś według mnie zasłużyli na zwycięstwo.

A Spartak?Ha ha ha ha ha, słabizna jak;Lech Raków, Lechia,Pogoń, Górnik Stal Wisła i Radomiak.Zmiana trenera nic tu nie da. Czy Papszun czy Ojrzynski vukovic bądź kto inny to będzie ta sama padaka. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Frank Stilwell: Ja zawsze byłem zwolennikiem transferów najlepszych piłkarzy z naszej ligi a nie jeżdżenia po drugich ligach Portugalskich czy Hiszpańskich... Można spokojnie zrobić transfer YEBOAH z Wisły, Vitinho z Motora czy Lusiusza z Cracovi, Ivi Lopez z Rakowa

Durmus z Lechi.... Starczy tych Martinsów .

Tak czasami Legia bierze kogoś z naszej ligi ale nie najlepszych.... Transfer Lopeza z Cracovii... Gdy w tym czasie byli lepsi od niego w Cracovii np Pele Van Amerstoff....

Słaba Polityka transferowa według mnie. odpowiedz

Frank Stilwell - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Dedi:Uważasz ze Ci bądź inni zawodnicy coś by wnieśli?...

VAN AMERSFOORT?Juz mamy jednego Lopeza z Cracovii.I co?Facet jest tragiczny.Nadaje się do kopania metra w Warszawie.Inni tak samo.Tez zgubili by formę.Jak mieliśmy prezesa Lesnodorskiego,chłopaka z warszawy z targowka zdaje się, to wyniki wyglądały o wiele lepiej.Puchary były co rok.Może nie zawsze efektowne ale na pewno efektywne.Do tego dochodziła wyprzedaż piłkarzy.Facet potrafił uzupełnić skład innymi polskimi zawodnikami bądź obcokrajowcami którzy grali w Polsce.O pilce miał większe podejście niż Mioduski.A ten teraz chce ratować Legię ściągając papszuna.Mam tylko ogromną nadzieję że papszun będzie na tyle rozsądny i ofertę z legii odrzuci.Szkoda by było jego nazwiska oraz człowieka.Bo typ według mnie ma predyspozycje aby zostać dobrym trenerem. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Nie mają siły biegać. Co chwila siè przewracali. Nie mieli siły dokopać z różnego. Na plus jedynie Wieteska i Ribeiro. Reszta syf. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan:

Dokładnie kolego,nie ma dynamiki w ataku żadnej , piłkarze Spartaka wracają truchtem do ustawienia po swoim ataku. Nasi się rozglądają.. Cracovia robiła to samo.

Josue dwa dobre podania i trochę mnie zawiódł.. a ten wolny to już był dramat..My nigdy nie trafimy nawet bramkarza z Wolnego. odpowiedz

januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl spuscia ta druzne do 1 ligi i budowac od nowa ..inaczej nie widze odpowiedz

Vako - 4 godziny temu, *.chello.pl Teraz będzie bojkot. Ekipy z LE wszystkie zobaczyli i można odpuścić! P. S Slisz DRAMAT!!! DZIECI Z RODZINNEGO SEKTORA Z RODZICAMI CI POKLASKALI!!! ZENUAAAAAAAA!!!! odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl tą runde jak i pewnie caly sezon mozna by podsumowac jedynm zdaniem...aby cos zbudowac,najpierw trzeba cos roz***ć... pozatym patrzac i analizując gre,jabybylizleprzygotowani do sezonu to od 60 minuty by "rekawami oddychali" a jakos maja pare zap******ć do 90 minuty a nawet i dluzej...wiec problem lezy gdzie indziej... odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @kalosz: zgadzam sie . Nie wiem po co powiela mioduski te brednie o slabym przygotowaniu fizycznym. Biegaja jak rowny z rownym odpowiedz

Tomek (L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Mówcie co chcecie, ale żal mi Wieteski. Uważam że nikomu bardziej nie zależy niż jemu. odpowiedz

Mączyński - 4 godziny temu, *.plus.pl @Tomek (L): od dawna to zauważam. I przykre jest że wielu na nim psy wiesza, bo to wg mnie najlepszy piłkarz tej jesieni w Legii. odpowiedz

Przemek KSG - 2 godziny temu, *.net.pl @Mączyński: A jeszcze nie tak dawno grał w Górniku i strzelił 8 goli w sezonie odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.orange.pl Loczek.Out. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Tragedii ciąg dalszy. Gdzie się podział Pekhart co ostatnio gra Mladenovic gdzie jest Nawrocki.Pekhart precz z LEGII. Mieć 2 sety i to najważniejsze w sezonie i Legii Warszawa to zrobił sobie cyrk i tyle. Pomoc tragedia i napastnicy tragedia. Szkoda tylko Artura Boruca Mateusza Wieteski i szkoda mi Jędzy.... prawdziwych Legionistów. Reszta wypppppier....ć. Slisz 1;8 mln.euro hihihihijiji wstyd wstydowi wstydzi się. Precz Mioduski i jego dyrektor Radosław. Gołębiewski będzie się trzymał Legii tylko dla pieniędzy bo LEGIA potrzebuje trenera z jajami i zamordyste. Taki jak Niemiec Edward Geyer jak kiedyś w Energii Cottbus gdzie grał Radek Kałużny. Staś Czerczesow wróć!!! Idźmy wszyscy spać i spokojnej nocy. Ostatni niech zgasić światło...bo obudzimy się w 1 lidze. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl Trybuny i boisko pokazały dziś Styl reprezentacji pierwszej ligi. odpowiedz

Kibic z instagrama - 4 godziny temu, *.plus.pl Dokladnie odpowiedz

replika - 4 godziny temu, *.orange.pl @:): NIEFARTPECH odpowiedz

paw_pawela - 4 godziny temu, *.telkab.pl Król strzelców.... karny, qur.. chyba większość buła pewna że nie strzeli...i nie strzelił. Mielibyśmy stysfakcję że w dwumeczu lepsi jesteśmy.. a tak to huk, qur.. jeszcze wpier...l w Płocku, potem z Zagłębiem... i można powstać z popiołów na wiosnę odpowiedz

Nie ma już nic - 4 godziny temu, *.plus.pl Teraz akcja pusty stadion tylko pozostaje. odpowiedz

fan1956 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Od ponad 55 lat jestem kibicem ,,L,, ale takiej żenady nie widziałem i takich pseudo ,,coś,, bo to coś nie można nazwać piłkarzami. odpowiedz

Kociewiak - 4 godziny temu, *.master.pl Dlaczego kibice się Legii od dłuższego czasu denerwują swoją drużyną,że im nie idzie w lidze i pucharach...a co ja mam powiedzieć moja drużyna Pomorzanin Nowogard przegrała miesiąc temu z Wybrzeże Rewalskie Rewal aż 53:0...to jest światowy wynik,co minutę i 70 sekund padała bramka....nie martwcie się kibice Legii...a powiem wam wprost,jak tak grają to się nie przychodzi na mecze....i wtedy nie ma narzekań,że się zapłaciło za "dramat piłkarski" odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.plus.pl Niektórzy chcieli Barcelonę na wiosnę w pucharach a będzie.....Górnik Łęczna. A z Barca to zagra Spartak :) odpowiedz

robert60 - 4 godziny temu, *.chello.pl Gra się zaczęła od zejścia z boiska Josue i wprowadzenia wysokich zawodników do ataku. Tylko dlaczego tak późno? Przecież było wiadomo, że Spartak będzie się bronił i grał z kontry. No chyba, że taktyka była taka, że bronimy 0-0 do 80 min a potem atakujemy na aferę. Ale nawet taka taktyka zawiodła w 18 min. a zmiany adekwatne do sytuacji na boisku nastąpiły blisko godzinę później. Trener Gołebiewski prekursorem nowej ery w polskiej myśli trenerskiej - myśl trenerska Legii 2021.

PS. Na jakiej podstawie okrzyknięto Josue jako arcymistrza lewej nogi? Dzisiaj żenujące strzały w prostych sytuacjach. odpowiedz

(L)eo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @robert60: Nie wiem co Ty ćpiesz człowieku,ale bierz połowę. Odkąd zszedł Josue to gra się posypała jak domek z kart. Co się zmieniło? Więcej wrzutek na tą czeską kłodę? Prawda jest taka,że gdyby choć kilku "piłkarzy" Legii grało nawet "tyci" pod Portugalczyka,a nie odwrotnie to bysmy mieli kota w środku pola. Prawda jest taka,że wszyscy schodzą już na ten sam, żenujący poziom. Szkoda tylko Wietesa,Boruca i Josue,bo widać że im się chce grać,tylko nie mają z kim. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Te ofermy nawet karnego nie potrafią strzelić !

Cały skład wywalić - Tylko Boruca zostawić bo klasa. odpowiedz

Mr Martini - 4 godziny temu, *.plus.pl Obrona, którą mamy potrafi wszystko popsuć. Wieteska, Nawrocki, Johansson, czy nawet Jędrzejczyk, zawsze w każdym meczu w rundzie jesiennej ktoś zawalił.Czasami bez konsekwencji. Do tego bramkarz Miszta, który grał w dużej ilości meczów i nie udźwignął presji. Oględnie mówiąc dla wszystkich z nich gra w Legii to nie ten rozmiar kapelusza. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, aby dale stawiać na trenera Gołębiewskiego. Z perspektywy czasu powinien zostać do końca rundy Michniewicz. O niewykorzystanym karnym szkoda pisać. Zimą musi przyjść trener z bardzo mocną ręką i dużym autorytetem. Nie wydaje mi się, aby Papszun był odpowiedni. Szkoda, że obecnie Legii nie stać na Czerczesowa. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl O jakiej wyprzedaży w zimę tu ktoś pisze? Przecież tych ,,grajków" to po takim ,,występie" nikt nie kupi nawet w Black friday.Bedziemy się z nimi na wiosnę męczyć bo kontrakty mają ważne jeszcze co najmniej do czerwca. odpowiedz

j24 - 4 godziny temu, *.254.35 Nie mam pretensji o wyniki w LE, bo i tak punktowo wypadliśmy nadspodziewanie dobrze. Ale mam pretensję o styl. Legia grała piach od początku sezonu, nawet jak wygrywała. I nadal gra taki sam piach, tylko do tego skończyło się szczęście, doszły kontuzje, konflikt z trenerem, załamała się sfera mentalna. Drużyna była i jest nieprzygotowana do sezonu, nie mówiąc już o grze na dwa fronty. Wszyscy bez wyjątku piłkarze są pod formą, nawet jeśli na początku sezonu coś grali. To nie jest przypadek. Prawie wszystkie transfery chybione, to też nie jest przypadek. odpowiedz

Pedro - 4 godziny temu, *.autocom.pl tylko pusty stadion odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Pedro: dokładnie odpowiedz

Gregor - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Pedro: to działa spójrz na Lecha ultrasi nie byli po 7 tys na meczach gwizdy , wyśmiewaniem i Rutek musiał coś stworzyć zaczął od trenera ale Loczek co robi zwalnia co rok. W tej chwili ma dwochbtrenerow do spłacenia teraz chce Papszuna i go zniszczy tak jak Magierę. Loczek zakręcił się jak koń na swiatlach odpowiedz

Rafix - 4 godziny temu, *.chello.pl Tak sobie myślę że Loczek nawet spier... to co z mozołem i dużym szczęściem udało się zbudować Michniewiczowi. Oczywiście miał prawo zwolnić Michniewicza, ale powinien mieć jakąś alternatywę, a nie trener rezerw.

Loczek w wywiadach mówił że obecny stan w lidze to zasługa poprzedniego sztabu, ale...

jednocześnie mówi że nie jest źle bo w LE mamy jeszcze szanse (dzięki komu już nie mówił), no i ....

no i nas tam nie ma. Bo nowy trener który miał coś poprawić przegrał wszystkie pozostałe mecze.

odpowiedz

Muzyk - 4 godziny temu, *.chello.pl Zamiast Hymnu powinien zabrzmieć marsz pogrzebowy Chopina. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl To skupiamy się na PP i tym, żeby nie spaść z Ekstraklapy... Może rozsądnie byłoby ogrywać młodzież. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @vadisodjidjiaofoe: wyprzedaż pewnie już w zimie będzie. odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: żeby zrobić wyprzedaż to trzeba mieć towar jakiś szczrsze mordo kupił byś kogoś z tej drużyny oprócz Nawrockiego i lugnasa ????bo ja nie odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.55.238 @vadisodjidjiaofoe: W tym wypadku gdzie gorzej być już nie może, było by to chyba najlepsze rozwiązanie ale nie oczekuj od tego zarządu rozsądku. Czeka nas walka o utrzymanie i niech nikt nie myśli że na wiosnę będzie łatwo i przyjemnie, bo jak na razie wszystko na to wskazuje że spadniemy, jesteśmy po 15 kolejkach najgorszą drużyną w tej żałosnej lidze i nie widać światełka w tunelu. odpowiedz

robert60 - 4 godziny temu, *.chello.pl @vadisodjidjiaofoe: A gdzie jest ta młodzież? Może 2-3 zawodników.... odpowiedz

lin - 4 godziny temu, *.aster.pl tu już nawet nie ma czego zbierać , zwykła grupa nieudaczników ,,,,,, odpowiedz

"Nieomylni" - 4 godziny temu, *.plus.pl Ciekawego powie nieomylny SuperLok? Powie ze tonie przez niego że nie zgadza się na dyskusję pełną emocji i sukcesem jego jest zatrudnienie nieomylnego Kucharskiego powołanie LTC i że Legia wyjdzie z tego mocniejsza a trybuny dalej skandowac bedą nie poddawaj się tylko ani się nie obejrzą bedą w 1 lidze. odpowiedz

Aksamitny Heniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl A może by tak prezesa zapraszać na konferencje pomeczowe? Niech się tłumaczy. Co Wy na to? odpowiedz

Mączyński - 4 godziny temu, *.plus.pl Karny Pekharta to była kwintesencja całej tej jesieni. Przelaniem czaru goryczy... I zamiast Barcelony, w kolejnej rundzie na Łaziekowską w meczu o wszystko zawita w marcu... Górnik Łęczna. odpowiedz

LegiaLegia - 4 godziny temu, *.tpnet.pl To nie jest żaden koniec, to jest początek. Początek odbudowywania Legii Warszawa. Do roboty Pudel, albo sprzedajesz i wypier.. lasz, albo kończysz cyrk i dajesz to odbudować profesjonalistom! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com 'Nie poddawaj sie.......' odpowiedz

Beck - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Płakać się chce.Drużyny nie ma i w tym składzie nigdy nie będzie. Czarna seria będzie trwać.obcokrajowcy nie wykazują większej ambicji.Dla nich słowo Legia znaczy tyle co comiesięczny przelew na konto. Powtórzę po raz kolejny obecny wielki duet (M.i K.) może doprowadzić nasz klub o jeden poziom niżej. odpowiedz

Zarzad OUT - 4 godziny temu, *.plus.pl Styl wykonania karnego w koncówce meczu pokazuje dobitnie formę kopaczy. Pokazuje "nieomylność" Kucharskiego pokazuje "słuszność" Prezesa bo to noe przez niego. Zarząd i co niektórzy "kibice" towarzystwo wzajemnej adoracji nikt nikomu krzywdy nie zrobi liczy się nie klub tylko $$$$$$ odpowiedz

Pastuch - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Zarzad OUT: rzuci po 5 zł dla "prawdziwego "kibola Legi warszawa , pamiętaj tylko prawdziwi się liczą , reszta to wafle,tylko leb napchamy sterydem się liczy . odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.inetia.pl Kiedyś myślałem, że pierwsza porażka przy Łazienkowskiej z Cracovia od kilkudziesięciu lat i pierwsza w historii porażka przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce, to szczyt upokorzeń jakie może nam zafundować Mioduski. Dzisiaj coraz poważniej zagląda nam w oczy widmo degradacji do niższej klasy rozgrywkowej a ja zrozumiałem, że nie ma ostatecznej granicy klęsk i upokorzeń, której Dariusz nie byłby w stanie przekroczyć. odpowiedz

xyze - 4 godziny temu, *.autocom.pl akurat pierwsza w historii porażka przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce była jeszcze za Leśnego, ale tak generalnie to pełna zgoda odpowiedz

Wystrugany Zorro z brzozy - 4 godziny temu, *.plus.pl Drewnialdinho może maska na oczy opadła i dlatego nie trafił karnego odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.207.247 Pekhart dziękujemy a teraz wypier***aj z Legii kołku odpowiedz

Bie(L)any - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Olomanolo :

Do czecha mam akurat najmniej pretensji.... jakby każdy z nas zapier.... u swojego pracodawcy jak ten by obwieszczał każdemu w koło że chu... na ciebie kładzie?

Moduskiemu zabrakło klasy i nie powinien mówić takich rzeczy że rezygnuje z piłkarzy którym zostało jeszcze ponad pół roku gry a takiemu lopezowi nawet półtora ....

Prezesie teraz Martins Pekhart czy Lopez nie będą umierać za ciebie.. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl Tego po prostu dłużej nie da się oglądać.Na dziś Legia to niemal pewny pretendent do spadku z Ekstraklasy.Jeśli w przerwie zimowej nic w tym klubie się nie zmieni to,spadek jest wręcz nieunikniony.Ta drużyna nie reprezentuje niczego! odpowiedz

tekken (L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Jest piłkarska zasada, jak dzięki tobie jest karny to nie strzelaj!!! odpowiedz

OLaf - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Hej Mioduski co zrobiłeś, naszą Legie sp.erdoliłeś ... odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zapełniamy stadion na kolejnym meczu w Wawie

Pakujemy kase baranowi bo będzie stratny brakiem wyjścia z grupy odpowiedz

Legionistaaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dno i pięć metrów mułu!!! odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Michniewicz popsuł Pekharta! odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niezdxiwie się jak za parę dni przeczytam jestem wypalony mam dość presji kibiców ataków na mnie i moją rodzinę i odejdzie pudel zabierając cała kasę a Legię zostawiając z długami odpowiedz

lesio26@vp.pl - 4 godziny temu, *.chello.pl Pozdrawiam tych są sponsorują właściciela klubu.Nie wylewacie swych frustracji na forum sponsorując p.Mioduskiego pod szyldem "na dobre i na złe" odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.207.247 @lesio26@vp.pl: 100% racji odpowiedz

Dedi - 5 godzin temu, *.plus.pl Piłkarzy nie jest mi szkoda .. tylko kibiców.

Kibice 10 , Zawdonicy 1 , Pekhart -2

Do są dobre Noty.



Słaby Spartak wygrywa grupe. My dwa pierwsze mecze i nawet nie mamy ligi Konferencji. Życzę kibicom L zawsze najlepszego ! A Piłkarze nie potrafią nawet zremisować w ekstraklasie....

L to MY odpowiedz

odtrzydziestulat - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Dedi: Znając realia odwzajemnianych uczuć przez uefę, pewnie tak. odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl @Dedi: ten słaby spartak ograł 2xnapoli i zdaje sie zeleicestertez....i to po jakiej walce.... wieczasluzenie wgrali grupe...ale dzis to Legiapowinnamiec 3pkt...ale jak sie daje prezenty i marnuje 100-tki to jest jak jest... od 2 miesiecy sie pilkarze "gotują" naboisku i to w kazdym meczu... w kazdym meczu co chwila jakis albo sie wybija albo "dołuje"...co mecz kto inny "coś odwali" ... kiedys za "ptaka" w pogonibylo podobna sytuacja.... kasy w bród zbieranina z europy a i pilki w punkt zagrac nie potrafią i to ze stojącej....ku...a zawodowcy z jedną nogą grająca druga "do tramwaju"... odpowiedz

nerwosoL - 5 godzin temu, *.185.203 Rzut karny w wykonaniu czeskiego Zorro bardzo kurtuazyjny. odpowiedz

Wszystko albo Nic . Jednak NIC - 5 godzin temu, *.plus.pl Ruskie w lidze mieli 6 meczy bez wygranej . Dziś nie mieli w składzie ani jednego napastnika . A i tak Legia była w stanie dać Ruskim awans . O grze Legii nawet nie ma co pisać bo nie ma tu kompletnie o czym . odpowiedz

wukashi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl MJODUSKI OUT

Ci ktorych nie zapamietalem 2. Reszta 3 albo 1 odpowiedz

tratarata - 5 godzin temu, *.fibrestream.ca Jurop łi ar bak! Fenkju, ten mecz był kwintesencją tego sezonu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Urwaaaaaaaaaaaaaaa brak słów , smutek, żal, złość coście zrobili z tym klubem sk.............sny. Po co ten wuefista na ławce, paralityk Ślisz Pekhart i Martins, którzy ani nie bronią ani nie kreują... I nie poddawaj się cały czas............ w normalnym klubie, już dawno ktos wziałby tych skórokopów za ryj a u nas nie poddawaj się... odpowiedz

Pepe - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Trener Bramkarzy: kto to jest Ślisz ? odpowiedz

Siekierki - 5 godzin temu, *.plus.pl ps. Ojrzyński, zanim nie będzie czego zbierać. odpowiedz

Kibic(L) - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Siekierki: Srojrzynski. Jeszcze jego w Legii nie było. odpowiedz

wukashi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl MJODUSKI OUT odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Widzialem w tym meczu walke cos czego dawno nie widzialem.

odpowiedz

Nie poddawaj się !!! - 5 godzin temu, *.plus.pl be be be be be ciągle aktualne :) odpowiedz

Miki - 5 godzin temu, *.plus.pl Pekhart, Wieteska, Martins, Lopez i kilku innych out, mimo fatalnego jednego zagrania Nowicki jednym z lepszych na boisku. Co za idiota wyznaczył Pekharta do karnego?? odpowiedz

j24 - 4 godziny temu, *.254.35 @Miki: A kto miał strzelać? Luqinias który trafia w bramkę raz na dziesięć uderzeń? Oprócz niego i Pekharta została sama młodzież + Lopes i obrońcy. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Miki: odpowiem krótko:Boruc odpowiedz

Redi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ten karny...to taka klamra spinająca i podsumowująca grę, sytuacje i wszystko w Legii. odpowiedz

Ko(L)o - 5 godzin temu, *.orange.pl Jaką oprawa taka gra. Brak słów. Potrzebne wietrzenie. odpowiedz

Nie, no po prostu K nie - 5 godzin temu, *.net.pl Jeszcze to "nie poddawaj się". K...rzygać się chce jak to słyszę! odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl @Nie, no po prostu K nie: Szczególnie, że ta piosenka jest tak potwornie przymulająca... odpowiedz

Gosc - 5 godzin temu, *.chello.pl Ryba psuje się od głowy, zacząć czystki od prezesa.. odpowiedz

Siekierki - 5 godzin temu, *.plus.pl Proponuję zamianę tytułu na klasyczny: "Zadecydował jeden błąd".



Jaki to błąd, zapytacie drodzy czytelnicy? Pewnie wiecie. Odpowiedzi proszę zamieszczać poniżej.



Trzymajcie się. Cytując piosenkę: najciekawsze dopiero przed nami... odpowiedz

mietowy - 5 godzin temu, *.aster.pl no coz szkoda , niech sie juz nie mecza nie ma druzyny nie ma juz chyba juz nic , tak wlasnie konczy sie ta przygoda puchary i liga odpowiedz

K(L)AKIER - 5 godzin temu, *.inetia.pl Brawo brawo , nic nie trzeba więcej pisać A może, że ruskie dostali prezent w postaci bramki i drugi prezent w postaci awansu z pierwszego miejsca , bo pekharinto nawet karnego nie potrafi strzelić. ... powodzenia na nowej drodze życia... odpowiedz

Szpic - 5 godzin temu, *.chello.pl Nasz klub obecnie to jedna wielka patologia na każdym poziomie. Od prezesa po grajków wszyscy odpowiadają za taki stan. odpowiedz

Coachbiedronka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Szpic: im na niczym nie zależy,tu chodzi chyba o kasę,albo o zakłady sportowe ,nawet biegać nie potrafią,a karnego by lepiej Michniewicz strzelił.

odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Dość. Zburzyć. Podpalić.Zaorać. Odbudować. odpowiedz

Guny - 5 godzin temu, *.229.6 To jest jakieś fatum. Tam naprawdę chyba jakiś egzorcysta potrzebny... odpowiedz

Heniutek - 5 godzin temu, *.as9105.com Najbardziej frajerska drużyna Legii w histori.Wypier...lac wszyscy z Legii odpowiedz

Krzysztof Jarzyna ze - 5 godzin temu, *.orange.pl Spasiba i Wsio :) Tak Trzymać odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.18.129 Święta juz za pasem , głąbowski wracaj na choinkę, a Nawrockiego dawać na rozgrywającego odpowiedz

autor - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @tomiacab: slusznie, niech wiecej bramek dla rywala zdobywa xD odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.18.129 @autor: nie no świetnie asystuje więc szkoda żeby się na obronie marnował odpowiedz

Pierre Dolish - 5 godzin temu, *.hosted-by-worldstream.net Jednak nie da się na gołębiu dolecieć do Europy, co najwyżej do Białystoku. odpowiedz

jezus - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Pierre Dolish: spokojnie w bialymstoku tez w ryj odpowiedz

Alternatywny - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Chyba śpiewanie „Jazda z k…” przynosi pecha. odpowiedz

Legia im zapewniła awans - 5 godzin temu, *.plus.pl Dzięki Legii Ruskie grają dalej w Lidze Europy odpowiedz

Real - 5 godzin temu, *.net.nz Wszyscy podziękujecie Pekhartowi, wystarczyło strzelić karnego. Tyle w temacie. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.net.pl @Real: wystarczyło najpierw wybić na aut zamiast podać zawodnikowi spartaka, a później strzelić karnego i by było 1:0 dla nas, co oni odwalili to ja nie mam pytań odpowiedz

