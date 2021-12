Wieteska: Jesteśmy w dupie

- Wiedzieliśmy, że musimy wygrać ten mecz. Od początku przejęliśmy posiadanie piłki, graliśmy tak, jak chcieliśmy, tylko nie stwarzaliśmy sytuacji. Jak nie stwarzamy sytuacji, to nie zdobędziemy bramek. Straciliśmy bramkę po głupim błędzie i nie udało nam się przechylić szali na swoją korzyść. Było widać, że Spartak nastawił się na grę z kontrataku. Większość zespołów ustawia się na nas niską defensywą, starając się grać z kontrataku, bo widzą, że popełniamy w tym elemencie błędy - powiedział po meczu ze Spartakiem Moskwa Mateusz Wieteska. - Jakieś elementy optymizmu są, ale wiemy, że nie mamy już europejskich pucharów. Każdy po opadnięciu z pucharów mówi "trzeba się skupić na lidze", ale my w lidze jesteśmy w dupie, za przeproszeniem, więc trzeba zacząć wygrywać.

155 - 1 godzinę temu, *.207.73 Bedzie "remontada" na wiosne. Zobaczycie! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @155: Bedzie, bo byc musi. Inaczej będziemy się emocjonować meczami ze Skrą a nie Rakowem. odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.7 Wietes, ogarnij tą obronę! odpowiedz

(L)uzak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak brzmi refren przedwojennej piosenki: "Nie pomoże już nic. Nic się nie zmieni". Widać, że cała Ekstraklasa ma niepisaną umowę, że właśnie jest życiowa okazja wyrzucić Legię do 1 ligi i każda z drużyn ma motywację i to podwójną. odpowiedz

Co Ty piszesz - 1 godzinę temu, *.comcast.net @(L)uzak: liga ma nas w d00pie. Jesteśmy słabi, bez trenera, z d00pą prezesiną i cieniasami a nie piłkarzami. odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl Zamknąć mordy wkłady i wyp......ć z Legii. Zostawić Nawrockiego (mimo dzisiejszego babola) i Muciego. Reszta won natychmiast. odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Legion: Nie zatrudniłbym cię nawet do wyboru temperówek...

odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl @:o): zatrudnić to ty możesz swoją starą co najwyżej. odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl potwierdzam - jesteście w d..... i powoli "się tam urządzacie":( odpowiedz

