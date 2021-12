Kibicowskie licytacje dla Grześka 'Belmo'

Kibice Legii nie zostawiają naszego brata, Grzegorza Boguszewskiego (Belmo) samego. Legioniści organizują licytacje różnych gadżetów (nie tylko kibicowskich), z których cały zysk przeznaczony będzie na pomoc dla "Belma". Grzegorza czeka długa, ciężka i kosztowna walka o powrót do zdrowia, ale nie poddaje się chorobie! Zawsze był pełen sił i entuzjazmu. Pomóżmy mu wygrać tę walkę. Zachęcamy do udziału w licytacjach TUTAJ .

Elizka - 18 minut temu, *.206.173 Współczucie. Co jemu dolega? Oby zdrowie wruciło. odpowiedz

