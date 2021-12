Wasze noty

Oceny legionistów za mecz ze Spartakiem

Piątek, 10 grudnia 2021 r. 22:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jedynie Artur Boruc otrzymał pozytywną notę za czwartkowy mecz ze Spartakiem. Pozostałym zawodnikom przyznaliście słabe i bardzo słabe oceny. Najniższa trafiła do Tomasa Pekharta - 1,4 w skali 1-6. W sumie oceniało 737 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.



Boruc 3,3

Wieteska 2,8

Yuri Ribeiro 2,6

Luquinhas 2,5

Johansson 2,4

Josue 2,4

Włodarczyk 2,3

Skwierczyński 2,3

Slisz 2,1

Andre Martins 2,0

Kastrati 1,9

Nawrocki 1,9

Rafael Lopes 1,9

Charatin 1,8

Emreli 1,6

Pekhart 1,4