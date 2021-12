U-15: Polska 5-1 Irlandia. Bramka Busza

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 5-1 (2-1) z Irlandią w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Hiszpanii. Jedną z bramek zdobył legionista, Igor Busz. U-15: Polska 5-1 (2-1) Irlandia Damian Sokołowski 36, 59, Igor Stankiewicz 38, Igor Brzyski 57, Igor Busz 74 - Donnacha Sammon 16 (k) Polska: 1. Mateusz Pruchniewski - 2. Jakub Jaroszuk, 3. Damian Sokołowski, 4. Mateusz Dziewiatkowski (78 Dominik Skiba), 5. Wojciech Mońka, 6. Cyprian Popielec (21 Paweł Czułowski), 8. Igor Brzyski, 11. Adrian Przyborek (67 Igor Busz), 17. Igor Stankiewicz, 19. Kacper Szulc (75 Artur Ławrynowicz), 21. Dawid Mazurek (60 Filip Baniowski) Irlandia: (skład wyjściowy) 16. Joe Collins - 12. Daniel Mare, 14. James Roche, 5. Caoimhin Crossan, 3. Olaf Boruc - 19. Bez Agbontaen, 8. Marvin Chan, 18. Sean Moore, 22. Matthew Moore, 7. Kyle Fitzgerald - 17. Donnacha Sammon Tabela: 1. Hiszpania 3 9 5- 0 2. Meksyk 3 4 4- 3 3. Polska 3 3 6- 6 4. Irlandia 3 1 1- 7

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.