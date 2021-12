Gołębiewski: Priorytetem jest wygrywanie

Środa, 8 grudnia 2021 r. 12:36 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Uważam, że ten mecz jest bardzo ważny dla klubu pod względem finansowym i rozwoju. Jak wiemy, sytuacja w lidze jest, jaka jest. Mecz ze Spartakiem plus Puchar Polski to jest jedna z dróg, jaką chcemy podążać, żeby było lepiej. Priorytetem jest dla Legii wygrywanie każdego spotkania, tak samo będzie jutro i w niedzielę. Na pewno jest niemoc ligowa, myślimy o tym, chcemy to zmienić. Zawsze gramy o 3 punkty - mówi przed spotkaniem ze Spartakiem Moskwa trener Legii, Marek Gołębiewski.



- Jaki jest pomysł na ten mecz? Musimy wygrać, zagrać lepiej w ofensywie niż z Leicester i Napoli. Będziemy dziś trenować jeszcze pewne aspekty taktyczne na to spotkanie. Musimy zagrać bardziej ofensywnie. Nie jest łatwo godzić grę w lidze i europejskich pucharach. Tylko Napoli dobrze radzi sobie w lidze. Musimy zagrać mądrze w defensywie i skupić się na dobrym, szybkim ataku. Jeśli chcemy awansować, musimy strzelić co najmniej jedną bramkę i zagrać skutecznie w defensywie. Trener Czesław Michniewicz grał w poprzednim meczu z 5 obrońców, bronił się skutecznie i wyprowadzał kontrataki. To przyniosło Legii 6 punktów. Nam się to nie udało, straciliśmy 3 i 4 bramki. Różnica jest w grze obronnej.



- Sytuacja kadrowa jest nieco lepsza, wraca 3 zawodników, ale jeden wypadł. Filip Mladenović ma problem z kolanem, dzisiaj ma zabieg iniekcji. Długo się już z tym zmaga, trzeba to podleczyć. Do kadry wracają Kastrati, Lopes i Johansson.



- Chciałbym serdecznie pozdrowić Marka Papszuna, bo znamy się osobiście. Informacje, że Legia chce go zatrudnić nie wpływają na moją pracę. Myślę, że na zawodników też nie. Są profesjonalistami, w każdym meczu wychodzą grać o 3 punkty. Ja się tym w ogóle nie zajmuję, robię swoją pracę i mam nadzieję, że jutro będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa.